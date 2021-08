dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 06.08.2021 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2: US-Wirtschaft schafft deutlich mehr Stellen als erwartet

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft hat im Juli so viele Arbeitsplätze geschaffen wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Außerhalb der Landwirtschaft seien 943 000 Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Dies ist der höchste Zuwachst seit August 2020. Die Erwartungen von Analysten wurden deutlich übertroffen. Diese hatten lediglich mit einem Zuwachs von im Schnitt 870 000 Stellen gerechnet.

ROUNDUP: Süden Frankreichs wird Corona-Hochrisikogebiet

BERLIN - Die Bundesregierung stuft größere Teile Südfrankreichs als Corona-Hochrisikogebiet ein. Von Sonntag an gelte das für die Regionen Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie die Insel Korsika und auch für die französischen Überseegebiete Guadeloupe, Martinique, Réunion, St. Martin und St. Barthélemy, teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. Die Niederlande sind nach einem Rückgang der Infektionszahlen dann nicht mehr Hochrisikogebiet - mit Ausnahme der Landesteile in Übersee.

ROUNDUP 2: Deutschland zahlt Rekordbetrag in EU-Haushalt

BRÜSSEL - Deutschland hat im vergangenen Jahr trotz der Corona-Krise einen Rekordbetrag in den europäischen Gemeinschaftshaushalt eingezahlt. Nach Berechnungen der Deutschen Presse-Agentur wurden 2020 netto etwa 19,4 Milliarden Euro nach Brüssel überwiesen. Frankreich steuerte unter dem Strich mit 9,5 Milliarden Euro nur etwa halb so viel bei, Italien mit rund 6,3 Milliarden Euro weniger als ein Drittel.

ROUNDUP 2/Deutscchland: Materialmangel sorgt für weiteren Produktionsdämpfer

WIESBADEN - In Deutschland ist die Produktion im verarbeitenden Gewerbe im Juni überraschend weiter gesunken. Im Monatsvergleich sei die Fertigung um 1,3 Prozent geschrumpft, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. "Maßgeblich waren Versorgungsengpässe bei Halbleitern vor allem im Automobilbereich", erklärten Experten des Bundeswirtschaftsministerium den Rückschlag.

Italien: Industrieproduktion legt wieder zu

ROM - In Italien ist die Industrieproduktion im Juni nach einem schwachen Vormonat wieder gestiegen. Im Monatsvergleich habe die Produktion um 1,0 Prozent zugelegt, teilte das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mit. Analysten hatten diesen Zuwachs in etwa erwartet.

Überraschender Rückschlag für Spaniens Industrie

MADRID - Spaniens Industrie hat im Juni überraschend einen Rückschlag erlitten. Im Monatsvergleich sei die Gesamtfertigung um 1,0 Prozent gesunken, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet.

