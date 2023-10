dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 06.10.2023 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: US-Arbeitsmarkt überrascht mit starker Beschäftigungsentwicklung

WASHINGTON - Der US-Arbeitsmarkt hat sich im September unerwartet robust gezeigt. Vor allem der starke Beschäftigungsaufbau überraschte die Ökonomen. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg um 336 000, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Dies ist der stärkste Beschäftigungsaufbau seit Jahresbeginn. Ökonomen sehen jetzt eine gestiegene Wahrscheinlichkeit für eine weitere Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank Fed.

Kreise: Bundesregierung senkt Konjunkturprognose deutlich

BERLIN - Die Bundesregierung rechnet angesichts der Inflation und schwächelnder Weltwirtschaft in diesem Jahr mit einer leichten Rezession in Deutschland. Erwartet wird ein Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Regierungskreise bestätigten am Freitag entsprechende Medienberichte. Im Frühjahr war die Ampelkoalition noch von einem Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent ausgegangen.

EZB-Direktorin Schnabel: Höhere Zinsen notwendig bei steigender Inflation

FRANKFURT - EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hat die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung im Fall einer steigenden Inflation bekräftigt. "Ich sehe immer noch Aufwärtsrisiken bei der Inflation", sagte Schnabel in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der kroatischen Zeitung "Jutarnji list". So könnte es zu neuen Angebotsschocks kommen. Zudem könnten die Löhne stärker als erwartet steigen, sagte Schnabel.

ROUNDUP: Deutsche Industrie erhält deutlich mehr Aufträge als erwartet

WIESBADEN - Die Industrie in Deutschland hat im August deutlich mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Bestellungen um 3,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 1,5 Prozent gerechnet. Der Anstieg folgt auf einen starken Rückgang im Vormonat, der allerdings auch auf Sondereffekten basierte. Dieser Rücksetzer fiel nach neuen Daten mit 11,3 Prozent jedoch nicht ganz so deutlich aus wie bisher bekannt.

Britische Labour-Partei gewinnt wichtige Nachwahl in Schottland

GLASGOW - Die Labour-Partei hat eine wichtige Nachwahl zum britischen Parlament in einem schottischen Wahlbezirk deutlich für sich entschieden. Der Sieg der Sozialdemokraten über die Schottische Nationalpartei SNP ist nicht nur ein Dämpfer für die Unabhängigkeitsbewegung, sondern auch ein weiterer Hinweis darauf, dass Labour auf dem Kurs ist, die konservative Regierung in London bei der nächsten Wahl abzulösen. Labour-Chef Keir Starmer sprach von einem "seismischen Moment".

Interesse an gemeinsamen Gaseinkäufen in EU hält an

BRÜSSEL - Das Interesse an gemeinsamen Gaseinkäufen in der EU hält an. In einer dritten Ausschreibungsrunde gaben Lieferanten Angebote mit einem Volumen von 18,1 Milliarden Kubikmetern Gas ab, wie der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic, am Freitag sagte. In der ersten Runde waren es 18,7 und in der zweiten 15,2 Milliarden. Von 39 europäischen Unternehmen waren zuvor insgesamt 16,5 Milliarden Kubikmeter nachgefragt worden - ein Rekord.

