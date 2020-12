dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 07.12.2020 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2/Brexit-Finale mit ungewissem Ausgang: Handelspakt auf der Kippe

BRÜSSEL/LONDON - Zitterpartie bis zum Schluss: Mit einem letzten Kraftakt haben die Europäische Union und Großbritannien zu Wochenbeginn versucht, doch noch einen Handelspakt für die Zeit ab dem 1. Januar zustande zu bringen. In Brüssel bewerteten EU-Unterhändler Michel Barnier, Diplomaten und Abgeordnete die Aussichten für eine Einigung am Montag düster. Doch noch war keine Seite bereit, die Verantwortung für ein Scheitern zu übernehmen.

ROUNDUP 2/Erholung nach Corona: Chinas Exporte boomen - Zuwachs um 21,1 Prozent

PEKING - Ein unerwartet starker Exportsprung gibt Chinas Wirtschaft nach der Corona-Krise zusätzlichen Schwung. Die Ausfuhren legten im November um 21,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu und übertrafen alle Vorhersagen. Wie der Zoll am Montag in Peking berichtete, blieben die Importe hingegen hinter den Erwartungen zurück und kletterten nur um 4,5 Prozent - etwas weniger als noch im Vormonat mit 4,7 Prozent. Der Handelsüberschuss verdoppelte sich auf 75 Milliarden US-Dollar (61,87 Mrd Euro).

ROUNDUP: Deutsche Produktion erholt sich sechsten Monat in Folge

WIESBADEN - Die deutsche Industrie hat ihre Produktion auch im Oktober gesteigert und sich damit bereits den sechsten Monat in Folge von dem schweren Corona-Einbruch im Frühjahr erholt. Die Gesamtproduktion lag 3,2 Prozent höher als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten wurden von der Stärke des Anstiegs überrascht. Sie hatten im Mittel nur einen Zuwachs um 1,6 Prozent erwartet. Nach Einschätzung von Analysten zeigte sich "das Rückgrat der deutschen Wirtschaft" überraschend stabil in der zweiten Welle der Corona-Krise.

ROUNDUP 2/Klimaschutz-Vergleich: Deutschland schneidet etwas besser ab

BERLIN - Beim Klimaschutz hat sich Deutschland im internationalen Vergleich einer Übersicht mehrerer Umweltorganisationen zufolge etwas verbessert und ins obere Mittelfeld vorgeschoben. Die Bundesrepublik hat im jährlichen Klimaschutz-Index vier Plätze gutgemacht und liegt nun auf Platz 19 - aber noch hinter Staaten wie Indien, Chile und Marokko. Die Gesamtbewertung lautet weiter nur "mittelmäßig", wie die Autoren des Klimaschutz-Index von Germanwatch, des Climate Action Networks (CAN) und des New Climate Institute am Montag mitteilten.

ROUNDUP 2: Präsident Maduro erklärt Sozialisten zu Wahlsiegern in Venezuela

CARACAS - Nach der umstrittenen Parlamentswahl in Venezuela hat Präsident Nicolás Maduro den Sieg für die Sozialisten beansprucht. "Wir können gewinnen und verlieren - und heute haben wir gewonnen", sagte er am Montag im Fernsehsender VTV. "Es beginnt eine neue Periode, eine Periode der Arbeit, des Wiederaufbaus des Landes, der Wirtschaft, in Souveränität, Unabhängigkeit und Frieden."

ROUNDUP 2: Ärger über Corona-Hilfen - Firmen mit dem 'Rücken zur Wand'

BERLIN - Viele Firmen sind in der Corona-Krise auf staatliche Hilfen angewiesen - es gibt aber großen Ärger. Unternehmen beklagen aufwändige und langsame Verfahren. Aktuell gibt es Kritik vor allem daran, dass die "Novemberhilfen" für Firmen im Teil-Lockdown zu schleppend anlaufen und Abschlagszahlungen viel zu niedrig sind.

ROUNDUP 2: EU beschließt neues Sanktionsinstrument

BRÜSSEL - Die EU hat sich im Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen ein neues Sanktionsinstrument zugelegt. Die Außenminister der Mitgliedstaaten beschlossen am Montag eine Regelung, die die politische Ahndung solcher Verbrechen deutlich erleichtern soll. Sie wird es ermöglichen, Vermögenswerte von Personen, Unternehmen und Organisationen einzufrieren, die zum Beispiel an Folter, Sklaverei oder systematischer sexueller Gewalt beteiligt sind. Zudem sollen auch Einreiseverbote für Personen verhängt werden.

ROUNDUP 3/'Zäher Krieger': Trumps Anwalt Giuliani positiv auf Corona getestet

WASHINGTON - Sein Feldzug gegen den Ausgang der Präsidentenwahl droht Donald Trump völlig zu entgleiten: Sein persönlicher Anwalt Rudy Giuliani ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er führt den Versuch an, vor Gericht das Ergebnis der Präsidentenwahl zu Gunsten von Verlierer Trump zu kippen - bislang ohne nennenswerten Erfolg. Es ist der jüngste einer Vielzahl von Corona-Fällen im direkten Umfeld von Trump, der Anfang Oktober selbst an Covid-19 erkrankt war.

Athen fordert EU-Waffenembargo gegen die Türkei

ATHEN - Griechenland wird beim anstehenden EU-Gipfel am 10. und 11. Dezember die Verhängung eines EU-Waffenembargos gegen die Türkei fordern. Es könne nicht sein, dass EU-Staaten die Munition lieferten, mit der ein EU-Staat (von der Türkei) bedroht werde, erklärte am Montag der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas im Staatsfernsehen (ERT). Die EU habe der Türkei genug Zeit eingeräumt, die Provokationen im östlichen Mittelmeer einzustellen. "Die Türkei hat diese Chance nicht genutzt", bilanzierte Petsas.

BIZ warnt vor Risiken am Anleihemarkt - Risiken im Unternehmenssektor

BASEL - Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) warnt angesichts des ungewissen Fortgangs der Corona-Krise vor Risiken im Unternehmenssektor. Die auch als "Zentralbank der Notenbanken" bekannte Institution wies in ihrem am Montag veröffentlichten Quartalsbericht auf die niedrigen Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen hin - eine Folge stark steigender Anleihekurse. Diese Entwicklung stehe im Widerspruch zu dem unsicheren mittelfristigen Wirtschaftsausblick, schreibt die BIZ.

BIZ: US-Anleihen haben Status als sicherer Hafen etwas eingebüßt

BASEL - US-Staatsanleihen haben einer Untersuchung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) zufolge ihren Status als sicherer Anlagehafen etwas eingebüßt. Dies sei zum einen auf die schwindenden Möglichkeiten der US-Notenbank Fed zu weiteren geldpolitischen Lockerungen zurückzuführen, teilte die BIZ am Montag in Basel in ihrem Quartalsbericht mit. Hinzu kämen strukturelle Änderungen des amerikanischen Anleihenmarktes.

Großbritannien bereitet sich auf erste Corona-Impfungen vor

LONDON - In Großbritannien sollen an diesem Dienstag die ersten Menschen gegen Corona geimpft werden. Vor dem Start laufen die Vorbereitungen in mehreren Dutzend Krankenhäusern auf Hochtouren. Am Wochenende kamen - unter anderem in einem Krankenhaus im Süden von London - Boxen mit den ersten Impfdosen an. Das Vakzin von BioNTech und Pfizer stellt die Behörden vor eine logistische Herausforderung, da es bei minus 70 Grad Celsius gekühlt werden muss. Die britische Regierung will das in Belgien produzierte Präparat notfalls mit Militärflugzeugen einfliegen, damit es nicht im befürchteten Brexit-Verkehrschaos stecken bleibt.

Sentix-Konjunkturindikator steigt - hohe Erwartungen an Impfstoffe

FRANKFURT - Die Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe hat die Anlegerstimmung im Euroraum deutlich beflügelt. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Dezember um 7,3 Punkte auf minus 2,7 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Das Ergebnis liegt deutlich über den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt minus 7,8 Punkte erwartet hatten.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/bgf