dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 08.01.2024 - 17.00 Uhr

GESAMT-ROUNDUP: Lahmende Weltwirtschaft - Außenhandel kommt nicht in Schwung

WIESBADEN - Die schwächelnde Weltkonjunktur lastet auch zum Jahresende auf der exportorientierten deutschen Wirtschaft. Zwar stieg der Wert der Warenausfuhren "Made in Germany" im November gegenüber dem Vormonat unerwartet deutlich um 3,7 Prozent, und die Industrie erhielt etwas mehr Aufträge als im Oktober. Doch im Vergleich zum Vorjahresmonat sanken die Exporte um 5 Prozent, und die Bilanz für die ersten elf Monate fiel negativ aus, wie das Statistische Bundesamt am Montag weiter mitteilte. Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft bleiben nach Einschätzung von Volkswirten vorerst trübe.

ROUNDUP/Kreise: Bundesregierung bringt Sparpaket zum Haushalt auf den Weg

BERLIN - Die Bundesregierung hat mehrere Maßnahmen aus dem Sparpaket zum Haushalt 2024 auf den Weg gebracht - darunter auch die heftig umstrittenen Subventionskürzungen für Landwirte. Das Kabinett beschloss am Montag nach dpa-Informationen eine sogenannte Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf, den die Koalitionsfraktionen nun in den Bundestag einbringen können. Die Sparmaßnahmen sind nötig, weil nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Finanzlücke von rund 30 Milliarden Euro im Kernhaushalt und im Klima- und Transformationsfonds zu stopfen war.

Eurozone : Wirtschaftsstimmung erholt sich deutlich

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich Ende des vergangenen Jahres weiter verbessert. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Punkte auf 96,4 Punkte, wie die Europäische Kommission am Montag in Brüssel mitteilte.

Eurozone: Einzelhandelsumsätze fallen wie erwartet

LUXEMBURG - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sind im November gefallen. Gegenüber dem Vormonat sanken sie um 0,3 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Ökonomen hatten dies erwartet.

IMK: Wirtschaft schrumpft 2024 - Reform der Schuldenbremse gefordert

DÜSSELDORF - Die deutsche Wirtschaft steht nach Ansicht des Wirtschaftsforschungsinstituts IMK auch 2024 vor einem schwierigen Jahr. Die Konjunkturforscher rechnen damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent schrumpft. Das teilte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Montag in Düsseldorf mit.

Sentix: Konjunkturstimmung hellt sich erneut auf - weiter keine Trendwende

FRANKFURT - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich zu Beginn des neuen Jahres den dritten Monat in Folge verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg um 1,0 Punkte auf minus 15,8 Zähler, wie das Beratungsunternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Mai. Analysten hatten im Schnitt mit dieser Verbesserung gerechnet.

ROUNDUP: Auftragseingang in der deutschen Industrie nimmt wieder etwas zu

WIESBADEN - Die Industrie in Deutschland hat im November wieder etwas mehr Aufträge erhalten. Die Bestellungen stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die Entwicklung fiel aber weniger stark aus als von Analysten im Schnitt mit plus 1,1 Prozent erwartet. Der Anstieg folgt auf einen deutlichen Rückgang im Oktober, der nach neuen Daten mit 3,8 Prozent etwas stärker ausfiel als zunächst angenommen.

Schweiz: Inflation steigt im Dezember auf 1,7 Prozent

NEUENBURG - Die Teuerung in der Schweiz ist im Dezember relativ stark gestiegen. Sie bewegt sich aber weiter in der von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) angepeilten Bandbreite von 0 bis 2 Prozent.

Verbraucherstimmung verschlechtert sich nach kurzem Aufschwung wieder

BERLIN - Die Menschen in Deutschland sind nicht besonders zuversichtlich ins neue Jahr gestartet. So hat sich die Konsumstimmung dem Handelsverband Deutschland (HDE) zufolge im Vergleich zum Vormonat etwas verschlechtert, bleibt insgesamt jedoch über dem Vorjahresniveau. Das geht aus dem Konsumbarometer hervor, das der HDE am Montag in Berlin veröffentlicht hat.

ROUNDUP: Union setzt im Sog der Bauernproteste auf Ende der Ampel-Regierung

SEEON - Im Sog der Bauernproteste fordert die Union einen radikalen Kurswechsel der Ampel-Regierung oder Neuwahlen. "Der Frust in der Bevölkerung, der sich jetzt mit diesen Bauernprotesten ausdrückt, muss geklärt werden", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montag zum Abschluss der Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon. Vertreter beider Unionsparteien stellten sich bei der Klausur demonstrativ hinter die deutschlandweiten Demonstrationen von Landwirten. Als Gast hatte die CSU auch Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied eingeladen.

