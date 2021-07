dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 08.07.2021 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2: Europas Währungshüter werden flexibler beim Thema Inflation

FRANKFURT - Europas Währungshüter verschaffen sich beim Thema Inflation mehr Spielraum und zementieren damit nach Ansicht von Volkswirten das Zinstief im Euroraum. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt künftig für den Währungsraum der 19 Staaten eine jährliche Teuerungsrate von zwei Prozent an, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen leicht

WASHINGTON - Die Erholung am US-Arbeitsmarkt hat vergangene Woche eine Pause eingelegt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, stieg leicht an. Gegenüber der Vorwoche erhöhten sich die Erstanträge um 2000 auf 373 000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang auf 350 000 Anträge erwartet.

ROUNDUP 2: Japan verhängt für Olympia-Stadt Tokio Corona-Notstand

TOKIO - Keine Fanmeile, kein Jubel in den Arenen, kein Alkohol

- nicht mal in den Bars oder Restaurants: Die große olympische Party

wird man in Tokio vergeblich suchen. Das um ein Jahr verschobene Olympia 2020 findet coronabedingt unter Notstandsbedingungen statt. Zu dieser Entscheidung sah sich Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga am Donnerstag - kurz nach der Ankunft von IOC-Chef Thomas Bach in Tokio - gezwungen. Denn die Corona-Infektionen in der Hauptstadt ziehen zwei Wochen vor Beginn des geplanten Spektakels wieder deutlich an - wovor Gesundheitsexperten auch seiner Regierung immer wieder gewarnt haben.

ROUNDUP 2: Aufschwung beflügelt deutsche Exporteure

WIESBADEN - Die deutsche Exportwirtschaft arbeitet sich dank der weltweiten Konjunkturerholung aus dem Corona-Tief - wenn auch zuletzt mit weniger Tempo. Angesichts von Lieferengpässen und Rohstoffknappheit warnen Volkswirte und Industrievertreter vor Rückschlägen im Außenhandel.

Zypern erhält EU-Corona-Hilfen in Höhe von 1,23 Milliarden Euro

NIKOSIA - Die EU-Kommission hat der Republik Zypern grünes Licht für den Wiederaufbauplan nach der Corona-Krise gegeben. "Die Kooperation war exzellent", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag bei einem Besuch in Nikosia im Staatsrundfunk. Große Teile der EU-Hilfen würden für die Infrastruktur, den Klimaschutz, die Digitalisierung und die Verbindung Zyperns mit dem europäischen Festland eingesetzt.

Altmaier: Rekordförderung für E-Autos - Höhere Prämie wird verlängert

BERLIN - Die deutlich höhere Kaufprämie für Elektroautos wird bald bis Ende 2025 verlängert. Geplant sei dies für Juli, spätestens August, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums am Donnerstag in Berlin. Die Verlängerung der sogenannten Innovationsprämie, die bisher bis Ende 2021 befristet ist, war bei einem "Autogipfel" Ende November beschlossen worden. Die Verdopplung des Bundesanteils bei der Kaufprämie habe einen deutlichen Schub bei der Elektromobilität gebracht, erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

