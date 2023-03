dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 09.03.2023 - 17.00 Uhr

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark gestiegen. In der vergangenen Woche legten sie um 21 000 auf 211 000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. An den Finanzmärkten war ein Anstieg der Hilfsanträge erwartet worden, aber im Schnitt nur auf 195 000.

ROUNDUP/Lindner wirbt für strenge EU-Schuldenregeln: 'Schulden sind Schulden'

ROM - Kurz vor Beratungen des Europäischen Rats hat Finanzminister Christian Lindner für strenge EU-Schuldenregeln unabhängig vom Zweck der Kredite geworben. "Wir brauchen einen verlässlichen, berechenbaren Weg zu niedrigeren Defiziten in jedem Jahr und geringeren Schuldenquoten insgesamt", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag nach einem Treffen mit dem italienischen Finanzminister Giancarlo Giorgetti in Rom. Dabei betonte er: "Schulden sind Schulden", egal, ob sie für die Finanzierung der grünen Transformation, für Verteidigung oder andere Zwecke aufgenommen würden.

Gasspeicher in Deutschland zu 66,1 Prozent gefüllt

BRÜSSEL/BONN - Die kühlen Temperaturen sorgen in den deutschen Gasspeichern weiterhin für sinkende Füllstände. Am Mittwochmorgen lag der Gesamt-Füllstand bei 66,1 Prozent. Das waren knapp 0,7 Prozentpunkte weniger als am Vortag, wie am Donnerstag aus Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervorging. Der größte deutsche Speicher im niedersächsischen Rehden verzeichnete einen Füllstand von 83,7 Prozent. EU-weit lag der Füllstand bei rund 57,8 Prozent. Das waren 0,8 Prozentpunkte weniger als am Vortag.

EZB-Rat Villeroy: Werden Inflation weiter entschlossen bekämpfen

FRANKFURT - Das französische Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Francois Villeroy de Galhau, hat sich für ein weiter entschlossenes Vorgehen gegen die hohe Inflation ausgesprochen. In einem am Donnerstag vom Sender "France Info" ausgestrahlten Fernsehinterview machte der Chef der französischen Notenbank aber keine Angaben zum Ausmaß der künftigen Zinserhöhungen im Kampf gegen die Teuerung. Zwar sei die Eurozone in der Nähe des Höhepunkts der Preisentwicklung, sage der Notenbanker. Die Inflationsrate bleibe aber zu hoch.

China: Inflation geht deutlich zurück

PEKING - Die Inflation in China ist im Februar deutlich zurückgegangen. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 1,0 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Donnerstag in Peking mitteilte. Im Januar waren die Preise noch deutlich stärker um 2,1 Prozent gestiegen. Analysten hatten eine Abschwächung auf 1,9 Prozent erwartet.

Weil: Hohe Strompreise für Industrie bedrohen Arbeitsplätze im Land

GEORGSMARIENHÜTTE - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat angesichts hoher Strompreise für Unternehmen vor der Verlagerung von Jobs ins Ausland gewarnt. "Wir benötigen dringend einen günstigeren Industriestrompreis", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei einer Kundgebung in Georgsmarienhütte. Energieintensive Branchen wie die Stahlindustrie, aber auch die chemische Industrie brauchen Weil zufolge für die Transformation zur CO2-Neutralität bei gleichzeitig hohen Strompreisen im internationalen Wettbewerb Unterstützung.

ROUNDUP 2/'Ein Vertrauensbruch': Frust bei EU-Partnern über Verbrenner-Blockade

BRÜSSEL - Die deutsche Last-Minute-Blockade des geplanten Aus für neue Verbrenner ab 2035 stößt bei europäischen Partnern auf Unverständnis und Entsetzen. EU-Diplomaten in Brüssel sprechen von einem Vertrauensbruch und kritisieren die Uneinigkeit der Regierung in Berlin. Auch die Führungsstärke von Kanzler Olaf Scholz (SPD) wird infrage gestellt. Die Regierungen in Paris und Madrid äußern ihr Missfallen auch öffentlich.

ROUNDUP: Chemiebranche hofft auf Talsohle - Produktion soll weiter schrumpfen

FRANKFURT - Nach der Explosion der Energiepreise und einem Produktionseinbruch im vergangenen Jahr hofft die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie , bald das Schlimmste überstanden zu haben. Mit den zuletzt wieder deutlich gesunkenen Gaspreisen habe sich die Lage aufgehellt, sagte Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), in Frankfurt. Doch Industriekunden hielten sich zurück. "In der Chemieindustrie fehlen die Aufträge." Eine kraftvolle Erholung sei anders als in der Corona-Pandemie oder nach der globalen Finanzkrise unwahrscheinlich.

Institut: So viele offene Stellen in Deutschland wie noch nie

NÜRNBERG - Auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind so viele offene Stellen zu besetzen wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Im vierten Quartal habe es bundesweit 1,98 Millionen nicht besetzte Arbeitsplätze gegeben, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Donnerstag auf Grundlage seiner aktuellen Stellenerhebung mit. Das sind 160 000 oder 6,6 Prozent mehr als im Vorquartal und 17,5 Prozent mehr als im Schlussquartal des Jahres 2021.

