dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 10.08.2021 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: ZEW-Konjunkturerwartungen fallen deutlich stärker als erwartet

MANNHEIM - Die Sorgen vor einer erneuten Verschärfung der Corona-Krise hat die Stimmung deutscher Finanzexperten belastet. Die Konjunkturerwartungen des Forschungsinstituts ZEW haben sich im August deutlich stärker als erwartet eingetrübt. Der Indikator fiel im Vergleich zum Vormonat um 22,9 Punkte auf 40,4 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 55,0 Punkte erwartet.

Kreise: Regierung einigt sich auf längere Corona-Wirtschaftshilfen

BERLIN - Die Bundesregierung hat sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf die Verlängerung von Corona-Wirtschaftshilfen geeinigt. Die bisher bis Ende September laufende Überbrückungshilfe III Plus sowie die Erleichterungen zum Zugang für das Kurzarbeitergeld sollen bis Jahresende verlängert werden, wie es am Dienstag in Regierungskreisen am Rande der Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder hieß.

USA: Produktivität steigt schwächer als erwartet

WASHINGTON - Die Produktivität der US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal nicht mehr so stark wie zu Beginn des Jahres gestiegen. Das Verhältnis von Produktion und Arbeitszeit stieg in den Monaten April bis Juni auf das Jahr hochgerechnet um 2,3 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen stärkeren Zuwachs um 3,2 Prozent erwartet. Im ersten Quartal war die Produktivität der amerikanischen Wirtschaft noch um revidiert 4,3 (zuvor 5,4) Prozent gestiegen.

Frühindikatoren der OECD zeigen abgeschwächte Wachstumstrends

PARIS - Die Industrieländervereinigung OECD sieht ungeachtet der Lockerung von Corona-Beschränkungen abgeschwächte Wachstumstrends in der Eurozone und den meisten Industrieländern. Der gesamtwirtschaftliche Leitindex weise auf eine Abschwächung in den USA, Japan und Kanada sowie in Großbritannien und der Eurozone hin, insbesondere in Deutschland und Italien, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag in Paris in einer Konjunkturprognose mit. Auch für Frankreich gibt es demnach Zeichen einer Wachstumsabschwächung.

ROUNDUP: GDL ruft zu zweitägigem Streik im Personenverkehr auf

FRANKFURT - Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft zum Streik bei der Deutschen Bahn auf. Der Ausstand soll im Güterverkehr bereits am Dienstagabend um 19.00 Uhr beginnen, kündigte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky am Dienstag in Frankfurt an. Es folgt ein bundesweiter 48-stündiger Streik im Personenverkehr und in der Bahn-Infrastruktur vom Mittwoch, 2.00 Uhr, bis Freitag, 2.00 Uhr.

Deutschland: Baubranche macht im Mai gute Geschäfte

WIESBADEN - Die deutsche Bauwirtschaft hat im Mai gute Geschäfte gemacht. Der Umsatz im Bauhauptgewerbe stieg um 3,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Beschäftigten wuchs um 2,2 Prozent.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl