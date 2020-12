dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 10.12.2020 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2: EZB stemmt sich mit weiteren Milliarden gegen Corona-Krise

FRANKFURT - Europas Währungshüter erhöhen den Schutzwall gegen die wirtschaftlichen Folgen der zweiten Corona-Welle. Die Europäische Zentralbank (EZB) weitet ihr Notkaufprogramm für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen deutlich um 500 Milliarden auf 1,85 Billionen aus. Die Laufzeit wird um neun Monate bis mindestens Ende März 2022 verlängert. Das beschloss der EZB-Rat bei seiner letzten regulären Sitzung in diesem Jahr am Donnerstag in Frankfurt.

ROUNDUP 2: Rekord an Corona-Neuinfektionen - RKI warnt vor Kippen der Lage

BERLIN - Nach wochenlanger Stagnation auf hohem Niveau steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder. Am Donnerstag wurde gar ein neuer Höchststand gemeldet. Das Robert Koch-Institut (RKI) drängt nun darauf, Lockerungen der Corona-Beschränkungen auch schon für Weihnachten zu verhindern, wie RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin deutlich machte. In der Politik wird das bisher großteils eher mit Blick auf die Zeit nach Weihnachten diskutiert.

ROUNDUP: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen unerwartet stark

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark gestiegen. In der vergangenen Woche beantragten 853 000 Personen Unterstützung, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das sind 137 000 mehr als noch in der Vorwoche. Analysten hatten im Schnitt nur 725 000 Anträge erwartet.

ROUNDUP 2/Maßnahmen gegen Corona in Berlin: Geschäfte dicht, länger Ferien

BERLIN - Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen und voller Intensivstationen sieht sich der Berliner Senat trotz wochenlangen Teil-Lockdowns im Kampf gegen die Pandemie erneut zum Handeln gezwungen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller kündigte am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus die Schließung vieler Geschäfte und längere Ferien für die Schüler an.

EZB sieht Verfehlung des Inflationsziels bis 2023

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) geht angesichts der schweren Corona-Pandemie von einer Verfehlung ihres Inflationsziels bis ins Jahr 2023 hinein aus. Dann sei mit einer Inflationsrate von 1,4 Prozent zu rechnen, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Frankfurt. Der Wert liegt klar unter dem Preisziel der Notenbank von mittelfristig knapp zwei Prozent.

USA: Inflationsrate verharrt überraschend auf 1,2 Prozent

WASHINGTON - In den USA hat sich die Inflation im November überraschend nicht verändert. Die Jahresinflationsrate habe wie im Vormonat 1,2 Prozent betragen, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem erneuten Rückgang der Rate auf 1,1 Prozent gerechnet.

Brexit-Handelspakt: Von der Leyen nennt die Lage schwierig

BRÜSSEL - Beim Brexit-Handelspakt ist die Lage aus Sicht von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen verfahren. Ihr Gespräch mit dem britischen Premierminister Boris Johnson am Mittwochabend sei lang und gut gewesen, sagte von der Leyen am Donnerstag vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Aber: "Es ist schwierig."

Merkel wirbt um Zustimmung für Kompromiss im EU-Haushaltsstreit

BRÜSSEL - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor dem EU-Gipfel um Zustimmung für den mit Polen und Ungarn ausgehandelten Kompromiss im Streit um den EU-Haushalt und den Corona-Wiederaufbaufonds geworben. "Es wäre natürlich ein sehr wichtiges Zeichen auch für die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, wenn wir dieses wichtige Ergebnis erzielen könnten", sagte Merkel am Donnerstag in Brüssel. Die Bundesregierung und auch sie persönlich hätten in den vergangenen Tagen sehr intensiv an einer Lösung gearbeitet. "Es wird sich heute zeigen, ob wir dann auch eine Einstimmigkeit im Europäischen Rat dafür finden. Wir haben jedenfalls versucht, dafür viele Vorarbeiten zu leisten."

DIW: Zweite Corona-Welle erfasst deutsche Wirtschaft

BERLIN - Die deutsche Konjunktur wird nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) durch die zweite Infektionswelle in der Corona-Pandemie erneut ausgebremst. "Die Hoffnung auf eine moderate zweite Corona-Welle hat sich längst zerschlagen", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher am Donnerstag bei der Veröffentlichung des Konjunkturausblicks für 2021 auf einer Online-Veranstaltung in Berlin.

Frankreichs Industrie bleibt auf Erholungskurs

PARIS - Die französische Industrie setzt ihre Erholung von dem schweren Corona-Einbruch fort. Im Oktober stieg die Gesamtherstellung der Unternehmen zum Vormonat um 1,6 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Der Anstieg entspricht dem Zuwachs im September und lag über den Erwartungen von Analysten. Diese hatten im Schnitt nur einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet.

Britische Wirtschaft erholt sich weiter vom Corona-Einbruch

LONDON - Die Wirtschaft Großbritanniens hat auch zu Beginn des vierten Quartals die Erholung vom starken Corona-Einbruch im Frühjahr fortgesetzt. Im Oktober sei die Wirtschaftsleistung im Monatsvergleich um 0,4 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mit. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten für den Auftaktmonat des vierten Quartals im Schnitt mit einer Stagnation des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gerechnet.

