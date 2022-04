dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 11.04.2022 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 3/Frankreichwahl: Macron und Le Pen im Endspurt zum finalen Duell

PARIS - Nach dem Einzug in die Endrunde der französischen Präsidentschaftswahl sind Staatschef Emmanuel Macron und die Rechte Marine Le Pen in den Endspurt zum entscheidenden Duell in zwei Wochen gestartet. Der liberale Präsident Macron brach am Montag zum Wahlkampf nach Nordfrankreich auf, während die Nationalistin Le Pen die weitere Strategie mit ihrem Team in Paris festzurren wollte. Umfragen sagten noch am Wahlabend einen eher knappen Ausgang der anstehenden Stichwahl voraus. Der Mobilisierung der Wählerinnen und Wähler abseits des eigenen Lagers kommt bis dahin entscheidende Bedeutung zu. Außerdem bereiten beide sich auf das traditionell viel beachtete TV-Duell Mitte kommender Woche vor.

Bundeswehr-Milliarden: SPD-Fraktionsvize wirft Merz Parteitaktik vor

BERLIN - In der Debatte um eine Milliarden-Unterstützung für die Bundeswehr hat SPD-Fraktionsvize Achim Post der Union Partei-Taktiererei vorgeworfen. Natürlich sei es legitim, wenn CDU-Chef Friedrich Merz inhaltliche Forderungen einbringe. "Befremdlich ist allerdings die Art und Weise, wie Friedrich Merz diese elementare, das nationale Interesse unseres Landes berührende Frage offenbar zum Gegenstand parteitaktischer Manöver machen will", sagte Post am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

EU-Kommission arbeitet an neuem Sanktionspaket inklusive Öl

LUXEMBURG - Die EU-Kommission will nach Angaben des irischen Außenministers Simon Coveney einen Vorschlag für ein europäisches Importverbot für russisches Öl vorlegen. "Sie arbeiten jetzt daran, dass sichergestellt ist, dass Öl Teil des nächsten Sanktionspakets ist", sagte Coveney am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg. Dies habe man von EU-Kommissionspräsidention Ursula von der Leyen gehört.

Britische Wirtschaft wächst im Februar kaum

LONDON - Die Wirtschaft Großbritanniens ist im Februar kaum gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber Januar um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Montag in London mitteilte. Analysten hatten einen etwas stärkeren Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet. Im Januar war die britische Wirtschaft noch kräftig um 0,8 Prozent expandiert.

China: Erzeugerpreise steigen weiter auf hohem Niveau

PEKING - In China hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im März weiter verlangsamt. Der Preisindex für die Hersteller stieg im März im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 Prozent, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Der Anstieg fiel damit etwas höher aus, als Experten im Schnitt erwartet hatten. Er blieb aber - wie schon im Vormonat - im einstelligen Bereich. Davor waren die Erzeugerpreise teils zweistellig gestiegen, wobei der Anstieg im Oktober um 13,5 Prozent der höchste seit 26 Jahren gewesen war.

ROUNDUP: Weltbank: Ukraines Wirtschaftsleistung wird sich 2022 fast halbieren

WASHINGTON - Infolge des russischen Angriffskriegs wird sich die Wirtschaftsleistung der Ukraine in diesem Jahr nach Schätzung der Weltbank fast halbieren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde im Vergleich zum Vorjahr um rund 45 Prozent einbrechen, lautet die Weltbank-Prognose vom Sonntag. Die Organisation schränkte jedoch ein, dass "das Ausmaß des wirtschaftlichen Einbruchs" von "der Dauer und der Intensität des Kriegs" abhängen werde. Im Januar, also vor Beginn des Kriegs Ende Februar, hatte die Weltbank in einer Prognose für die Ukraine noch ein Wirtschaftswachstum von rund 3 Prozent erwartet.

Ukraine-Krieg bremst Wachstum des Onlinehandels in Deutschland

BERLIN - Der Ausbruch des Ukraine-Krieges hinterlässt auch im deutschen Onlinehandel tiefe Spuren. Das bis zum Kriegsbeginn am 24. Februar zu beobachtende stürmische Umsatzwachstum im E-Commerce sei nach dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine deutlich gebremst worden, berichtete der Branchenverband bevh am Montag. Während die Umsätze im Onlinehandel mit Waren in den Wochen vor dem Krieg noch um durchschnittlich 11,5 Prozent zulegten, schrumpfte das Wachstum nach dem Kriegsausbruch auf nur noch 2,3 Prozent. Nur wegen der starken Umsätze in den Wochen nach Weihnachten kam der Onlinehandel im 1. Quartal insgesamt noch auf ein Umsatzplus von 8,2 Prozent.

