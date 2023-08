dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 11.08.2023 - 17.00 Uhr

USA: Erzeugerpreise steigen etwas stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Erzeugerpreise im Juli etwas stärker als erwartet gestiegen. Sie legten zum Vorjahresmonat um 0,8 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Rate von 0,7 Prozent erwartet. Im Vormonat waren sie noch um revidierte 0,2 Prozent (zunächst 0,1) geklettert.

USA: Michigan-Konsumklima trübt sich etwas ein

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im August etwas eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel von 71,6 Punkten im Vormonat auf 71,2 Zähler, wie die Universität am Freitag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Während sich die Bewertung der aktuellen Lage verbesserte, trübten sich die Erwartungen der Verbraucher ein.

IEA rechnet dank robuster Nachfrage mit weiter steigenden Ölpreisen

PARIS - Die Internationalen Energieagentur (IEA) erwartet wegen einer kräftigen Nachfrage nach Rohöl einen weiteren Anstieg der Ölpreise. Durch einen starken Flugverkehr im Sommer, einem erhöhten Ölverbrauch bei der Stromerzeugung und einem robusten Verbrauch in China erreiche die globale Ölnachfrage derzeit Rekordhöhen, heißt es in dem am Freitag in Paris veröffentlichten Monatsbericht des Interessenverbands führender Industriestaaten. Auf der anderen Seite dürfte die Kürzung der Fördermenge in Saudi-Arabien und Russland der jüngsten Aufwärtsbewegung der Ölpreise "zusätzlichen Schub verleihen".

ROUNDUP: Zahl der Firmeninsolvenzen steigt fast um ein Viertel

WIESBADEN - Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland nimmt weiter kräftig zu. Im Juli beantragten fast ein Viertel (23,8 Prozent) mehr Firmen Regelinsolvenzverfahren als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag auf Basis vorläufiger Angaben in Wiesbaden mitteilte. Damit setzte sich der Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. Schon im Juni gab es einen Anstieg um 13,9 Prozent. Vielen Unternehmen machen die Konjunkturflaute, hohe Kosten etwa für Energie und Materialien sowie gewachsene Kreditkosten im Zuge des Zinsanstiegs zu schaffen. Experten sehen aber keine Pleitewelle.

Großbritannien: Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs

LONDON - Die britische Wirtschaft ist im Frühjahr überraschend weiter gewachsen. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten für die Monate April bis Juni im Schnitt eine Stagnation der Wirtschaftsleistung erwartet. Im Jahresvergleich wuchs die britische Wirtschaft um 0,4 Prozent.

Bundesbank: Inflationserwartungen der Verbraucher steigen leicht

FRANKFURT - Die Inflationserwartungen der Verbraucher in Deutschland sind im Juli leicht gestiegen. Die auf Sicht von zwölf Monaten erwartete Teuerungsrate kletterte von 4,8 Prozent auf 4,9 Prozent, wie aus Daten der Bundesbank vom Freitag hervorgeht. Zuvor waren die Erwartungen acht Monate in Folge gefallen. Die längerfristigen Inflationserwartungen für die nächsten fünf Jahre lagen unverändert bei 4,7 Prozent.

