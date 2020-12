dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 11.12.2020 - 17.15 Uhr

ROUNDUP/Brexit-Handelspakt: Von der Leyen und Johnson pessimistisch

LONDON/BRÜSSEL - Kurz vor Ablauf der wohl letzten Frist für einen Brexit-Handelsvertrag an diesem Sonntag rechnen die EU und Großbritannien kaum noch mit einem Durchbruch. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hält es inzwischen für wahrscheinlicher, dass mit dem ehemaligen Mitgliedsland kein Handelspakt vereinbart werden kann als dass es eine Einigung gibt. Noch pessimistischer sind die Töne von der britischen Insel. Premierminister Boris Johnson warnte am Freitag davor, dass ein Scheitern "sehr, sehr wahrscheinlich" sei.

USA: Konsumklima der Uni Michigan hellt sich überraschend auf

MICHIGAN - Das Konsumklima in der USA hat sich im Dezember überraschend aufgehellt. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen legte gegenüber dem Vormonat um 4,5 Punkte auf 81,4 Punkte zu, wie die Universität am Freitag laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang auf 76,0 Punkte erwartet.

ROUNDUP 3: Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer-Impfstoff in USA vor Zulassung

WASHINGTON - Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech und dessen US-Partner Pfizer steht in den USA kurz vor einer Notfallzulassung. "Gerade eben hat die FDA Pfizer darüber informiert, dass sie auf eine Zulassung hinarbeiten wollen", sagte US-Gesundheitsminister Alex Azar am Freitag dem US-Sender ABC. Die US-Arzneimittelbehörde FDA bestätigte diese Angaben per Mitteilung. Auch die Gesundheitsbehörde CDC sei informiert worden, damit die Auslieferung des Impfstoffs dann rasch losgehen könne.

USA: Erzeugerpreise steigen etwas stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Erzeugerpreise im November etwas stärker als erwartet gestiegen. Sie legten im Jahresvergleich um 0,8 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Damit legten die Erzeugerpreise den dritten Monat in Folge zu, nachdem sie zuvor fünf Monate in Folge gefallen waren.

Macron: Neue Türkei-Sanktionen treten in den nächsten Wochen in Kraft

BRÜSSEL - Die beim EU-Gipfel vereinbarten Sanktionen gegen die Türkei werden nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in den nächsten Wochen in Kraft treten. Es gehe darum, Druck aufzubauen, sagte Macron am Freitag zum Abschluss des zweitägigen Treffens in Brüssel. Beim nächsten regulären Gipfel im März solle die Diskussion fortgesetzt werden. Ergebnis könnten dann Sanktionen gegen ganze Wirtschaftszweige sein.

ROUNDUP: Handel fürchtet monatelangen Lockdown nach Weihnachten

BERLIN - Der Einzelhandel in Deutschland fürchtet angesichts der ausbleibenden Erfolge in der Corona-Eindämmung einen monatelangen Lockdown für große Teile der Branche. In einem Brief an Kanzleramtsminister Helge Braun warnte der Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Josef Sanktjohanser, selbst wenn nach Weihnachten der gesamte Nicht-Lebensmittelhandel geschlossen werde, könne mit höchster Wahrscheinlichkeit der angestrebte Inzidenzwert von 50 bis zum 11. Januar nicht erreicht werden.

Spahn: Weitere Corona-Beschränkungen 'besser früher als später'

NÜRNBERG - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dringt auf möglichst rasche weitere Corona-Beschränkungen nicht nur in einzelnen Regionen. Es brauche "ohne Zweifel auch bundesweit einheitlich zusätzliche Maßnahmen - besser früher als später", sagte der CDU-Politiker am Freitag in Nürnberg. "Wir könnten uns nicht verzeihen, wenn dieses Weihnachten vor allem ein Fest für das Virus würde." Das Virus nehme auch "nur bedingt Rücksicht darauf, ob wir alle schon unsere Weihnachtseinkäufe fertig haben oder nicht."

ROUNDUP 2: Verbraucherpreise erneut gesunken - niedrigster Wert seit Januar 2015

WIESBADEN - Die Mehrwertsteuersenkung und stark gefallene Energiepreise haben die Inflationsrate in Deutschland im November noch weiter unter die Nulllinie gedrückt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lagen die Verbraucherpreise 0,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Es war der niedrigste Stand seit Januar 2015. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit am Freitag vorläufige Daten. Zum vierten Mal in diesem Jahr lag die Inflationsrate im Minus. Im Oktober 2020 war eine Rate von minus 0,2 Prozent ermittelt worden.

Italiens Industrieproduktion steigt überraschend stark

ROM - Die italienische Industrie hat im Oktober ihre Produktion wieder steigern können und damit die Erholung vom Corona-Einbruch fortgesetzt. Im Monatsvergleich sei die Fertigung um 1,3 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mit. Analysten hatten einen Zuwachs erwartet, waren im Mittel aber nur von einem Plus um 1,0 Prozent ausgegangen.

EZB-Rat Villeroy: Wir sind 'sehr wachsam' beim Euro-Wechselkurs

PARIS - Das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Francois Villeroy de Galhau, hat auf den jüngsten starken Kursanstieg des Euro verwiesen. Der Währungshüter sagte in einem Fernsehinterview mit dem französischen Sender BFM Business am Freitag, dass die Notenbank den Wechselkurs der Gemeinschaftswährung "sehr wachsam" beobachte.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl