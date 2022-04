dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 12.04.2022 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2: US-Inflation steigt auf 40-Jahres-Hoch von 8,5 Prozent

WASHINGTON - Die Inflation in den USA hat sich im März von hohem Niveau aus weiter beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,5 Prozent, wie die US-Regierung am Dienstag mitteilte. Das ist die höchste Inflationsrate seit Ende 1981, also seit gut 40 Jahren. Im Vormonat hatte die Rate 7,9 Prozent betragen. Die hohe Inflationsrate dürfte den Druck auf die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erhöhen, ihren Leitzins noch schneller zu erhöhen. Auch für US-Präsident Joe Biden und seine Demokraten ist die anhaltend hohe Teuerungsrate rund sieben Monate vor der wichtigen Kongresswahl eine große Herausforderung.

Opec senkt Prognose für Ölnachfrage wegen des Kriegs in der Ukraine

WIEN - Die globale Nachfrage nach Öl wird aus Sicht des Opec-Kartells in diesem Jahr vor allem wegen des Kriegs in der Ukraine deutlich geringer ausfallen als erwartet. In ihrem jüngsten Marktbericht senkte die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ihre Prognose für den durchschnittlichen Tagesbedarf für 2022 um 400 000 Barrel auf 100,5 Millionen Barrel (1 Barrel 159 Liter).

Abhängig von russischem Gas: Athen will Erdgassuche forcieren

ATHEN - Die griechische Regierung will in den kommenden zwölf Monaten im Westen des Landes und südwestlich von Kreta fünf potenzielle Gasfelder unter dem Meeresboden erforschen. Ein weiteres mögliches Gasfeld liegt auf dem Festland. Es gehe darum, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren, sagte Premier Kyriakos Mitsotakis am Dienstag in Athen. Das Land deckt rund 40 Prozent seines Gasbedarfs aus Russland, die Menschen leiden bereits unter den Teuerungen, die der russische Krieg in der Ukraine verursacht hat.

OECD: Entwicklungsleistungen erreichen 2021 Allzeithoch

BERLIN - Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben so viel für Entwicklungsleistungen ausgegeben wie noch nie. Im Jahr 2021 wurden für sogenannte ODA-Leistungen (Official Development Assistance) 179 Milliarden US-Dollar ausgegeben, teilte die OECD unter Berufung auf vorläufige Daten am Dienstag mit. Dies entspräche einem realen Anstieg um 4,4 Prozent im Vergleich zu 2020. Der Anstieg sei vor allem auf zusätzliche Mittel zur Bewältigung der Corona-Pandemie zurückzuführen.

ROUNDUP: Ukraine-Krieg und Omikron: Weltwirtschaft unter Druck

GENF - Der russische Krieg gegen die Ukraine hinterlässt deutliche Spuren in der Weltwirtschaft. Die Welthandelsorganisation (WTO) hat ihre Wachstumsprognose für das globale Bruttoinlandsprodukt 2022 am Dienstag deutlich von 4,1 auf 2,8 Prozent gesenkt. Der Warenhandel werde aber wohl trotz des Krieges wachsen, wenn auch nur um 3 Prozent statt der im Oktober angenommenen 4,7 Prozent.

ROUNDUP 4: Neues Rentenpaket - 'Rentner nicht von Lohnentwicklung abkoppeln'

BERLIN - Trotz der Corona-Pandemie erreicht die Steigerung der Renten in diesem Sommer einen Rekord. "Es sind die größten Rentenerhöhungen seit ungefähr 30 Jahren", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Im Bundeskabinett werden an diesem Mittwoch die Weichen für die Ausgestaltung der Rentenanpassung und für eine Reform der Erwerbsminderungsrente gestellt.

ROUNDUP: ZEW-Konjunkturerwartungen erneut durch Ukraine-Krieg belastet

MANNHEIM - Belastet durch den Krieg in der Ukraine sind die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Corona-Pandemie gefallen. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW fiel im April gegenüber dem Vormonat um 1,7 Punkte auf minus 41,0 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Im März war der Indikator belastet durch den Krieg in der Ukraine mit Rekordtempo eingebrochen.

Deutschland: Großhandelspreise steigen mit Rekordtempo

WIESBADEN - Die Preise im Großhandel in Deutschland sind im März mit Rekordgeschwindigkeit gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sie sich um 22,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der höchste Anstieg seit Beginn der Berechnung im Jahr 1962. Im Februar hatte die Rate mit 16,2 Prozent bereits hoch gelegen, allerdings bei weitem nicht so hoch wie aktuell. Im Monatsvergleich stiegen die Großhandelspreise um 6,9 Prozent, auch das ist ein Rekordzuwachs.

Großbritannien: Arbeitslosigkeit geht weiter zurück

LONDON - Auf dem britischen Arbeitsmarkt entspannt sich die Lage weiter. Von Januar auf Februar fiel die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Im Dreimonatsvergleich sank die Quote um 0,2 Punkte. Die Kurzzeitarbeitslosigkeit (bis zu 12 Monaten) fiel auf ein Rekordtief. Die Erwerbsquote blieb nahezu stabil bei 75,5 Prozent.

Allianz Trade: Welthandel von zwei Seiten unter Druck

HAMBURG - Der Ukraine-Krieg hat nach Einschätzung deutscher Exporteure Probleme wie Lieferengpässe oder hohe Energie- und Transportkosten noch einmal deutlich verschärft. Dennoch rechnen weiter viele Firmen in diesem Jahr mit einem Umsatzanstieg, wie aus einer Umfrage des Kreditversicherers Allianz Trade (früher Euler Hermes) hervorgeht. Die Zahl der Optimisten ist allerdings nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gesunken.

