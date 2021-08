dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 12.08.2021 - 17.00 Uhr

USA: Unerwartet hohe Dynamik der Erzeugerpreise - Stärkster Anstieg seit 2010

WASHINGTON - Der Preisauftrieb in den USA auf Unternehmensebene hat sich im Juli überraschend weiter beschleunigt. Die Erzeugerpreise stiegen im Jahresvergleich um 7,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einer nachlassenden Dynamik und eine Steigerungsrate von nur 7,2 Prozent gerechnet, nach 7,3 Prozent im Juni.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken wie erwartet

WASHINGTON - Die Erholung des US-Arbeitsmarkts vom Corona-Einbruch setzt sich fort. In der vergangenen Woche ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 12 000 auf 375 000 Anträge zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Dies war von Volkswirten erwartet worden. Die Erstanträge gelten als Kurzfristindikator für den Arbeitsmarkt.

Türkei: Notenbank bestätigt Leitzins trotz hoher Inflation

ANKARA - Die türkische Notenbank hat die Zinsen wie erwartet nicht verändert. Der Leitzins bleibe bei 19,0 Prozent, teilte die Notenbank am Donnerstag in Ankara mit. Analysten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Am Devisenmarkt legte der Kurs der türkischen Lira nach der Entscheidung zu.

Eurozone : Industrieproduktion fällt etwas stärker als erwartet

LUXEMBURG - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Juni stärker als erwartet gefallen. Gegenüber dem Vormonat sank sie um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um lediglich 0,2 Prozent gerechnet. Zudem war die Produktion im Vormonat mit 1,1 (zunächst minus 1,0) Prozent etwas stärker gefallen als zunächst ermittelt.

ROUNDUP: Britische Wirtschaft erholt sich im Frühjahr kräftig

LONDON - Die britische Wirtschaft hat im Frühjahr den Weg zurück auf den Wachstumspfad gefunden und sich kräftig vom schwachen Jahresauftakt erholt. Die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas profitierte vom Ende vieler Corona-Beschränkungen. Im zweiten Quartal sei die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um 4,8 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Donnerstag nach einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten für die Monate April bis Juni mit dieser Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gerechnet.

Ifo: Steigender Fachkräftemangel auch in Lockdown-Branchen

MÜNCHEN - Der Fachkräftemangel in Deutschland trifft mittlerweile auch die seit Beginn der Corona-Krise von Zwangsschließungen getroffenen Branchen. Im Juli klagte mehr als ein Drittel der deutschen Firmen über Fachkräftemangel, insgesamt 34,6 Prozent, wie aus der vierteljährlichen Unternehmensumfrage des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht. Das sei der höchste Wert seit dem Frühjahr 2018. "Da die Konjunktur nach den Corona-Öffnungen angezogen hat, haben Firmen inzwischen Schwierigkeiten bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern", sagte Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe am Donnerstag.

ROUNDUP 2: Zusätzliche Umfragen zum Corona-Impffortschritt geplant

BERLIN - Für ein genaueres Bild zum Corona-Impffortschritt in Deutschland sind weitere begleitende Umfragen geplant. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, sollen im frühen Herbst etwa 3000 Menschen zu Impfbereitschaft und Akzeptanz befragt werden. Vorbereitet werde auch eine ergänzende Befragung, die die häufigsten Fremdsprachen abdecken soll. So sollen auch Bürger erreicht werden, die an bisherigen deutschsprachigen Befragungen nicht teilnehmen können. Die Impfungen gehen unterdessen weiter voran - vor allem mit Zweitimpfungen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warb auf Twitter erneut: "Das Impfen bringt uns allen die Freiheit zurück."

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl