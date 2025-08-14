DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,80 +2,4%Dow44.447 +1,1%Nas21.634 +1,2%Bitcoin102.386 +0,1%Euro1,1676 +0,5%Öl66,02 -1,0%Gold3.348 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX beendet Handel leicht im Minus -- Hannover Rück verdient mehr als erwartet -- Lilium, NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
DAX-Schwergewicht SAP-Aktie weiter kräftig unter Druck DAX-Schwergewicht SAP-Aktie weiter kräftig unter Druck
Lilium-Aktie explodiert: Kaufinteressent für insolventen Flug-Taxi-Konzern gefunden? Lilium-Aktie explodiert: Kaufinteressent für insolventen Flug-Taxi-Konzern gefunden?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 12.08.2025 - 17.00 Uhr

12.08.25 17:04 Uhr

ROUNDUP 2/USA: Inflation tritt trotz höherer Zölle auf der Stelle

WASHINGTON - In den USA hat sich die Inflation im Juli überraschend nicht verändert. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise wie bereits im Vormonat um 2,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Experten hatten unter anderem wegen erhöhter Zölle, die US-Präsident Donald Trump auf importierte Waren verhängt hat, eine stärkere Inflation von 2,8 Prozent erwartet.

Wer­bung

Trump nominiert Skeptiker Antoni als Chef von Statistikamt

WASHINGTON - In der Hoffnung auf bessere Arbeitsmarktzahlen hat US-Präsident Donald Trump einen Kandidaten für den Chefposten eines Statistikamtes gefunden. Er habe E.J. Antoni als neuen Leiter des Amtes für Arbeitsmarktstatistik nominiert, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Antoni solle "sicherstellen", dass die veröffentlichten Zahlen "EHRLICH und RICHTIG" seien. Trump spielt damit darauf an, dass die bisherige Chefin Erika McEntarfer angeblich aus politischer Motivation Zahlen manipuliert hat - Beweise für seine Behauptungen gibt es nicht.

Umfrage: Zwei Drittel unzufrieden mit Arbeit des Kanzlers

BERLIN - Rund 100 Tage nach Start der Koalition ist einer neuen Umfrage zufolge nicht einmal jeder Dritte mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zufrieden. Im aktuellen "Trendbarometer" von RTL/ntv äußerten sich nur 29 Prozent der Befragten entsprechend. 67 Prozent sind demnach unzufrieden mit der Arbeit des Kanzlers - drei Punkte mehr als bei einer Befragung eine Woche zuvor.

ROUNDUP/Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen fallen stärker als erwartet

MANNHEIM - Die US-Zölle auf Einfuhren der Europäischen Union haben die Konjunkturerwartungen der Finanzexperten in Deutschland im August stärker als erwartet belastet. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW fiel im Vergleich zum Vormonat um 18 Punkte auf 34,7 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang auf 39,5 Punkte gerechnet. Zuvor war der Indikator drei Monate in Folge gestiegen.

Wer­bung

ROUNDUP 2: USA und China verlängern Pause im Zollstreit

WASHINGTON - Die eigentlich vorgesehenen höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China bleiben zunächst ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine weitere Verschiebung bis zum 10. November um 00.01 Uhr (Ortszeit Washington) vorsieht. Auch das Pekinger Handelsministerium bestätigte kurz darauf die neue Frist.

Unterhaltsvorschuss: Staat zahlte 3,2 Milliarden Euro im Jahr 2024

BERLIN - Bund und Länder haben im vergangenen Jahr rund 3,2 Milliarden Euro Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Elternteile gezahlt. Das geht aus Daten des Familienministeriums hervor, die der dpa vorliegen und über die zunächst die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichtet hatte.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl