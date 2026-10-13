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dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 13.10.2026 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2: IWF blickt deutlich optimistischer auf deutsche Wirtschaft

BANGKOK - Die deutsche Wirtschaft wird laut Internationalem Währungsfonds (IWF) im laufenden Jahr deutlich stärker zulegen als gedacht. 2026 dürfte das Wirtschaftswachstum mit 1,3 Prozent nun fast doppelt so stark ausfallen wie noch im Juli erwartet (0,7 Prozent), wie der IWF mitteilte. Für das kommende Jahr rechnen die Ökonomen nun mit einem Plus von 1,1 Prozent - 0,1 Punkte mehr als bislang.

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ROUNDUP/Deutschland: Inflation steigt erstmals seit Ende 2023 über drei Prozent

WIESBADEN - Getrieben von hohen Energiepreisen hat die Inflationsrate in Deutschland erstmals seit fast drei Jahren die Marke von drei Prozent überschritten. Waren und Dienstleistungen kosteten im September 3,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt errechnete und damit vorläufige Daten bestätigte. Das ist die höchste Inflationsrate seit Dezember 2023 mit damals 3,7 Prozent.

Modellrechnung für Stromsteuersenkung: Drei Milliarden Euro: Entlastung

HEIDELBERG/BERLIN - Die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angestrebte Senkung der Stromsteuer für alle würde nach einer Berechnung des Vergleichsportals Verivox die Privathaushalte um rund drei Milliarden Euro pro Jahr entlasten. Die Senkung würde die Stromrechnungen privater Haushalte im Schnitt um rund sieben Prozent senken, teilte Verivox in Heidelberg mit.

Huthi-Miliz und Saudi-Arabien greifen sich weiter gegenseitig an

RIAD/SANAA - Die gegenseitigen Angriffe der Huthi-Miliz im Jemen und des benachbarten Saudi-Arabien gehen weiter. Der Huthi-Fernsehsender Al-Masirah meldete mindestens drei saudische Luftangriffe in der Provinz Saada, die als Hochburg der Miliz gilt. Im Norden und Westen des Bürgerkriegslandes habe es in der Nacht ebenfalls Angriffe gegeben.

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Wildberger will KI-Umsätze in Deutschland besteuern

BERLIN - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) plädiert dafür, die Umsätze mit Künstlicher Intelligenz in Deutschland zu besteuern. Mit dem Geld sollte aus seiner Sicht der Umbau des Arbeitsmarkts bezahlt werden. "Den extrem hohen Umsatz mit dieser Technologie müssen wir besteuern, und mit dem Geld können wir den Umbau finanzieren, das ist auch mein Ansatz", sagte Wildberger dem Tagesspiegel. "Wenn hierzulande Wachstum und Wertschöpfung entstehen, müssen hierzulande auch Steuern gezahlt werden."

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jkr

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