dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 15.06.2023 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2/ EZB kämpft entschlossen gegen Inflation: Auch im Juli keine Zinspause

FRANKFURT - Die Euro-Währungshüter sehen sich auch nach der achten Zinserhöhung in Folge im Kampf gegen die Inflation noch nicht am Ziel. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir die Zinsen im Juli weiter anheben werden", sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde . "Wir denken nicht an eine Pause." Die US-Notenbank Fed legt dagegen zumindest vorerst eine Zinspause ein.

USA: Industrie produziert im Mai weniger

WASHINGTON - Die US-Industrie hat ihre Produktion im Mai eingeschränkt. Gegenüber dem Vormonat sank die Gesamtherstellung um 0,2 Prozent, wie die US-Zentralbank Fed am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen einen leichten Zuwachs von im Schnitt 0,1 Prozent erwartet. Der Rückgang folgt auf zwei Anstiege in den Monaten zuvor.

USA: Industriestimmung deutlich besser - Empire-State-Index im positiven Bereich

NEW YORK - Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im Juni unerwartet stark aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg von minus 31,8 Punkten im Vormonat auf plus 6,6 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt zwar mit einer Verbesserung gerechnet, waren aber im Schnitt nur von einem moderaten Anstieg auf minus 15,1 Punkte ausgegangen. Mit einem Stand über der Nulllinie signalisiert der Indikator einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

USA: Einfuhrpreise fallen so stak wie seit drei Jahren nicht mehr

WASHINGTON - Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im Mai erneut deutlich gesunken. Die Einfuhrpreise fielen im Jahresvergleich um 5,9 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit drei Jahren. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Importpreise um 0,6 Prozent - und damit etwas deutlicher als erwartet.

USA: Einzelhandelsumsatz legt zu

WASHINGTON - Die Umsätze des US-Einzelhandels sind im Mai gestiegen. Die Erlöse legten im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Es war der zweite Anstieg in Folge.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stabil

WASHINGTON - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt zuletzt kaum verändert. In der vergangenen Woche stagnierte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 262 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 245 000 Anträgen gerechnet.

USA: Philly-Fed-Index trübt sich ein

PHILADELPHIA - Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im Juni eingetrübt. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) fiel um 3,3 Punkte auf minus 13,7 Punkte, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf minus 14,0 Punkte gerechnet.

ROUNDUP 2: Das unfertige Heizungsgesetz - noch viele Knackpunkte

BERLIN - Wochenlang hat die Koalition um diese erste Lesung gerungen. Nach dem Kompromiss der Ampel zu Nachbesserungen am umstrittenen Heizungsgesetz ist es am Donnerstag im Bundestag zu einer kontroversen Debatte gekommen. Die Koalition strebt an, dass der Bundestag das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet. Diese beginnt nach dem 7. Juli. Davor müssen aber noch etliche Details geklärt werden, ausgerechnet in für Bürgerinnen und Bürger entscheidenden Fragen.

Inflation in Polen im Mai bei 13 Prozent

WARSCHAU - In Polen hat der Preisauftrieb im Mai erneut etwas nachgelassen, bleibt aber auf vergleichsweise hohem Niveau. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13 Prozent, wie die Statistikbehörde in einer ersten Prognose am Donnerstag mitteilte. Im April hatte die Rate bei 14,7 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat blieben die Verbraucherpreise im Mai stabil.

Bundesregierung stellt mehr als eine Milliarde Syrien-Hilfe bereit

BRÜSSEL - Bei einer neuen Syrien-Konferenz hat die Bundesregierung am Donnerstag etwa eine Milliarde Euro weitere Hilfen in Aussicht gestellt. Davon kommen nach Angaben des Entwicklungsministeriums etwa 568 Millionen Euro aus dessen Etat sowie 484 Millionen Euro vom Auswärtigen Amt. Das Geld sei eigens für die Geberkonferenz in Brüssel zur Verfügung gestellt worden, sagte ein Sprecher des Entwicklungsministeriums. Damit habe Deutschland seit 2012 insgesamt mehr als 17 Milliarden Euro zugesagt, um Menschen in Syrien und den Nachbarstaaten zu unterstützen.

