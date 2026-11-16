dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 16.11.2026 - 17.00 Uhr

ROUNDUP/China: Konjunkturdaten deuten auf schwächelnde Wirtschaft hin

PEKING - In China haben sich im Oktober sowohl der Umsatz im Einzelhandel als auch die Industrieproduktion und die Investitionen schwächer als erwartet entwickelt. Experten werteten dies als Beleg dafür, dass staatliche Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft noch nicht greifen.

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Eurozone : Industrieproduktion steigt etwas weniger als erwartet

LUXEMBURG - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im September etwas weniger als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte die Produktion um 0,2 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt mit 0,3 Prozent gerechnet. Im August war die Produktion um 0,5 Prozent gefallen.

EZB-Vize warnt vor wachsenden Cyberrisiken durch KI

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt abgesehen von einem möglichen Platzen der KI-Blase vor zunehmenden Risiken im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. "Tatsächlich bergen die rasanten Fortschritte bei den Cyberfähigkeiten von KI-Modellen Risiken, die systemische Auswirkungen haben", sagte EZB-Vizepräsident Boris Vujcic zugeschaltet per Video zum Auftakt der "Euro Finance Week" in Frankfurt.

Deutschland: Industrie verbraucht deutlich weniger Energie

WIESBADEN - Die deutsche Industrie hat im Jahr 2025 weniger Energie verbraucht als im Jahr zuvor. Mit 3.248 Petajoule lag der Verbrauch 2,9 Prozent unter dem Wert des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Ein wichtiger Auslöser für den Rückgang waren laut Bundesamt die hohen Energiepreise, die zu Produktionseinbußen vor allem in der besonders energieintensiven Industrie führten.

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Japan: Wirtschaftsleistung sinkt im dritten Quartal überraschend

TOKIO - Japans Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal wegen eines schwachen Konsums zum ersten Mal seit einem Jahr etwas zurückgegangen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorquartal vorläufigen Daten zufolge um 0,1 Prozent zurück. Dies teilte die japanische Regierung am Montag in Tokio auf Basis einer ersten Schätzung mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet. Allerdings wurde auch der Wert für das Vorquartal um 0,3 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent nach oben revidiert.

ROUNDUP 2: Merz stellt vollständige Senkung der Stromsteuer in Aussicht

MÜNCHEN - Im langen Ringen um die Stromsteuer hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Absenkung für alle auf das europäische Mindestmaß in Aussicht gestellt. Vor der möglicherweise entscheidenden Sitzung des Koalitionsausschusses am Dienstag sagte Merz: "Wir werden uns morgen einigen." Zudem kündigte er einen neuen Anlauf für eine Wahlrechtsreform an.

Klimagipfel: Entwurf erkennt Scheitern des 1,5-Grad-Ziels an

ANTALYA - Mit einem Entwurf für eine Abschlusserklärung hat auf dem Weltklimagipfel in Antalya die entscheidende Phase begonnen. Die Konferenzleitung veröffentlichte einen ersten Textentwurf, zu dem der australische Chef der Verhandlungen, Chris Bowen, sagte: "Es gibt Elemente in diesem Text, auf die sich nicht alle Parteien einigen werden können." Es handele sich um einen ersten Entwurf, von dem die finale Erklärung abweichen werde. Auf den Klimakonferenzen herrscht in den offiziellen Verhandlungen das Gebot der Einstimmigkeit.

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Reiche: Haben Industriestrompreis gegen Widerstand erkämpft

SALZGITTER - Angesichts der Forderung der Stahlbranche nach einem verlässlichen Industriestrompreis hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche auf das bisher Erreichte und den Widerstand auf EU-Ebene verwiesen. "Wir haben erstmals überhaupt einen Industriestrompreis und wir haben den gegen deutlichen Widerstand aus Brüssel erkämpft", sagte die CDU-Politikerin beim "Nationalen Stahlgipfel" im niedersächsischen Salzgitter.

Merz: Enden bei EU-Ukraine-Hilfen noch nicht beieinander

MÜNCHEN - Die Finanzierung weiterer EU-Finanzhilfen für die Ukraine ist nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter ungelöst. "Die Enden sind noch nicht beieinander", sagte der Kanzler nach einer Vorstandssitzung der bayerischen Schwesterpartei CSU in München, an der er teilgenommen hatte.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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