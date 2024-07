dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 17.07.2024 - 17.00 Uhr

USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Industrieproduktion im Juni stärker gestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat legte sie um 0,6 Prozent zu, wie die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Im Mai war die Produktion um 0,9 Prozent gestiegen.

Kabinett beschließt Wachstumspaket

BERLIN - Das Bundeskabinett hat ein Wachstumspaket auf den Weg gebracht. Mit umfassenden Maßnahmen will die Regierung die schwache Konjunktur ankurbeln. Für dieses Jahr wird nur ein Mini-Wachstum in Deutschland erwartet. "Mit unserer Wachstumsinitiative setzen wir wichtige wirtschaftspolitische Impulse, damit der Standort Deutschland attraktiver wird", sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP).

ROUNDUP/An der Kompromissgrenze: Wofür die Ampel Geld ausgeben will

BERLIN - Wie eng es bei den Haushaltsverhandlungen zuging, macht Finanzminister Christian Lindner nochmal klar: "Wir haben keine Mühe gescheut, auch an die Grenzen der Kompromissfähigkeit innerhalb des Kabinetts heranzugehen", sagt der FDP-Vorsitzende, als er den Etat für 2025 in Berlin vorstellt. Kurz zuvor hat der mühsam erstrittene Entwurf die erste offizielle Hürde genommen: Er wurde im Bundeskabinett beschlossen, jetzt kann er an den Bundestag weitergeleitet werden.

G7 setzen im Kampf gegen Überkapazitäten auf enge Zusammenarbeit

REGGIO CALABRIA - Die Gruppe sieben führender demokratischer Industriestaaten setzt im Kampf gegen marktverzerrende Praktiken und Überkapazitäten auf eine verstärkte Zusammenarbeit. Die G7-Handelsminister einigten sich darauf, entschlossen dagegen vorzugehen und sich dabei eng abzustimmen. Gleichzeitig wolle man diplomatische Bemühungen mit denen, die durch marktfremde Praktiken zu Überkapazitäten beitragen, unterstützen, hieß es in der Abschlusserklärung nach dem Ministertreffen in Süditalien.

ROUNDUP: CDU-Politiker Braun mit Bedenken gegen Haushalt

BERLIN - Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Bundestags, Helge Braun, hat große Bedenken gegen den Etatentwurf der Bundesregierung für 2025. Er habe "ein ganz schlechtes Bauchgefühl bei dem, was der Finanzminister (Christian Lindner) da macht", sagte der CDU-Politiker im RBB24-Inforadio.

Umfrage: Wieder steigendes Interesse an Wohnimmobilien

MÜNCHEN - Der Rückgang der Immobilienpreise hat nach einer Umfrage des Kreditvermittlers Interhyp eine sanfte Belebung auf dem deutschen Haus- und Wohnungsmarkt zur Folge. In der neuen Ausgabe der alljährlichen "Leistbarkeitsstudie" des Münchner Unternehmens ist der Anteil derjenigen wieder gestiegen, die die eigene Wohnimmobilie für finanziell erreichbar halten. Das teilte Interhyp mit.

Eurozone : Inflation schwächt sich wie erwartet leicht ab

LUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone ist im Juni leicht gesunken. Die Inflationsrate fiel von 2,6 Prozent im Mai auf 2,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung bekannt gab. Damit wurde eine erste Erhebung wie erwartet bestätigt. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent.

Großbritannien: Inflation verharrt auf 2,0 Prozent

LONDON - Die Inflation in Großbritannien hat sich im Juni nicht verändert. Wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte, legten die Verbraucherpreise wie bereits im Mai im Jahresvergleich um 2,0 Prozent zu. Im Monatsvergleich meldete das Statistikamt einen Anstieg um 0,1 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang der Inflation erwartet und waren im Schnitt von einer Jahresrate von 1,9 Prozent ausgegangen.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl