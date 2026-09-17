dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 17.09.2026 - 17.00 Uhr

17.09.26 17:04 Uhr

ROUNDUP 3/Trotz Trump-Drohung: Kanada geht auf Vorstoß aus EU ein

STRASSBURG - Kanada ist trotz neuer Drohungen von US-Präsident Donald Trump offen für die Idee einer Art EU-Sondermitgliedschaft. "Wir begrüßen diesen Vorstoß", sagte Premierminister Mark Carney in einer Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Umfragen zeigten, dass eine überwältigende Mehrheit der Kanadierinnen und Kanadier deutlich engere Beziehungen unterstütze. "Europa und Kanada sind jeweils für sich stark. Gemeinsam sind sie noch stärker", sagte er.

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USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken überraschend

WASHINGTON - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gesunken. In der vergangenen Woche ging die Zahl um 10.000 auf 196.000 Hilfsanträge zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 207.000 Anträge gerechnet.

Schwedens Regierungschef tritt nach Wahlschlappe zurück

STOCKHOLM - Nach dem Sieg der Opposition bei der Parlamentswahl in Schweden tritt der konservative Ministerpräsident Ulf Kristersson von seinem Amt zurück. Auf der Nachrichtenplattform X veröffentlichte Kristersson sein Rücktrittsgesuch an den Parlamentspräsidenten.

ROUNDUP: Britische Notenbank tastet Leitzins nicht an

LONDON - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet bestätigt. Er liege weiter bei 3,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet. Damit bleiben die Zinsen im bisherigen Jahresverlauf unverändert. Zuletzt hatte die Bank of England im vergangenen Dezember den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt.

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Regierung will verstärkt Geld für Start-ups mobilisieren

FRANKFURT - Die Bundesregierung und die Förderbank KfW wollen ihre Anstrengungen vertiefen, um mehr privates Kapital für Start-ups zu mobilisieren. In den kommenden Monaten wollen sie verstärkt um neue Investoren für eine Beteiligung an der WIN-Initiative werben, die vor zwei Jahren gegründet wurde. "Im Ergebnis soll es bessere Finanzierungsbedingungen für junge Unternehmen, mehr Chancen für Investoren und einen starken Impuls für den Wirtschaftsstandort Deutschland geben", teilte die KfW in Frankfurt mit.

Kreml: Weitere Sanktionen erschweren Friedenslösung

MOSKAU - Russland warnt nach der Zustimmung des US-Kongresses zu weiteren Sanktionen vor zusätzlichen Hindernissen für eine Beendigung des Ukraine-Kriegs. Die Verhängung weiterer Sanktionen vonseiten der USA gegen Moskau werde die Bemühungen um eine Friedenslösung in der Ukraine definitiv erschweren, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Moskau verfolge den weiteren Verlauf.

Eurozone : Inflationsrate steigt etwas weniger als erwartet

LUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone ist im August etwas weniger gestiegen als zunächst erwartet. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 3,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Erneut gestiegene Energiepreise haben die Inflation angetrieben.

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Deutschland: Auftragsbestand in der Industrie steigt auf Rekordhoch

WIESBADEN - In der deutschen Industrie gibt es weitere Hinweise auf eine Belebung nach einer langen Schwächephase. Der Auftragsbestand in der deutschen Industrie ist im Juli erneut gestiegen. Der Bestand habe preisbereinigt um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat zugelegt, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. "Der Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe erreichte damit abermals ein neues Allzeithoch."

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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