dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 17.10.2024 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2/Wachsende Sorgen um die Konjunktur: EZB senkt Zinsen erneut

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank reagiert auf die sinkende Inflation und die schwache Konjunktur im Euroraum. Die Notenbank senkt den am Finanzmarkt richtungsweisenden Einlagenzins, den Banken für bei der EZB geparkte überschüssige Gelder erhalten, um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent. Es ist bereits das dritte Mal dieses Jahr, dass die Zentralbank die Zinsen herabsetzt. Experten hatten dies im Schnitt erwartet.

USA: Industrieproduktion sinkt etwas mehr als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Industrieproduktion im September leicht gefallen. Gegenüber dem Vormonat ging die Gesamtherstellung des verarbeitenden Gewerbes um 0,3 Prozent zurück, wie die US-Notenbank Fed am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geben deutlich nach

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlich gefallen. Die Hilfsanträge sanken um 19.000 auf 241.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 259.000 Anträgen gerechnet.

USA: Einzelhandelsumsatz zieht überraschend deutlich an

WASHINGTON - Die Umsätze des US-Einzelhandels sind im September etwas stärker gestiegen als erwartet. Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.

Scholz: EU-Kommission soll Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit legen

BRÜSSEL - Die EU-Kommission soll nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz das Thema Wettbewerbsfähigkeit in den Mittelpunkt ihrer künftigen Arbeit stellen. Zudem sagte der SPD-Politiker vor Beginn eines EU-Gipfels in Brüssel, die Europäische Union müsse einen Beitrag für industrielle Perspektiven, Wachstum und Sicherheit von Arbeitsplätzen leisten. "Es ist offensichtlich, dass Europa Nachholbedarf hat, was Wachstumsperspektiven, Produktivität, technologische Fortschrittlichkeit betrifft", sagte Scholz.

ILO: Gaza-Krieg hat verheerende wirtschaftliche Folgen

GENF - Die verheerenden wirtschaftlichen Folgen des israelischen Krieges gegen die islamistische Terrormiliz Hamas im Gazastreifen dürfte nach einer UN-Analyse auf Generationen hinaus Folgen haben. Die Arbeitslosigkeit im Gazastreifen liege nach einem Jahr Krieg bei fast 80 Prozent, im von Israel besetzten Westjordanland bei fast 35 Prozent, berichtete die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) in Genf.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl