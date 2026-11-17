USA: Einzelhandelsumsätze steigen etwas stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im Oktober etwas stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Im September waren die Erlöse um 0,8 Prozent nach oben geklettert.

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ROUNDUP: Deutscher Ökonom Brunnermeier soll EZB-Chefvolkswirt werden

BERLIN - Der Ökonom Markus Brunnermeier soll nach dem Willen von Finanzminister Lars Klingbeil neuer Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Die Personalie habe der Vizekanzler Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorgeschlagen, hieß es aus dem Finanzministerium. Brunnermeier sei ein herausragender Ökonom. Er lehrt an der US-Eliteuniversität Princeton. Das schwarz-rote Kabinett soll an diesem Mittwoch über die Nominierung entscheiden.

Russland warnt Frankreich und andere vor Kriegsbeteiligung

MANILA - Russland ist nach eigenen Angaben die Anwesenheit westlicher Soldaten in der Ukraine bekannt. "Ich denke, (die ausländischen Soldaten befinden sich in der Ukraine) schon länger als ein halbes Jahr. Und nicht nur französische", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow laut Tass auf einer Pressekonferenz in Manila. Moskau habe die "entsprechenden Staaten" bereits auf vorhandenen Informationskanälen gewarnt. Das sei bereits keine Hilfe für die Ukraine mehr, sondern eine "direkte Kriegsbeteiligung". Auch die Mithilfe bei der Zielauswahl oder bereitgestellte Satellitendaten seien für Russland bereits eine Beteiligung.

ROUNDUP: Trump nimmt mögliche Iran-Bedrohung für Washington ernst

MANILA/WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump nimmt eine mögliche Bedrohung für Washington durch den Iran nach eigenen Angaben ernst. Auf die Frage, ob eine unmittelbare Bedrohung für die Hauptstadt der Vereinigten Staaten bestehe, sagte er vor Journalisten in Manila: "Nun, falls ja, werden sie einen Preis zahlen, wie ihn noch kein Land zuvor gezahlt hat." Er hoffe, dass keine Bedrohung bestehe. "Aber wir nehmen das sehr ernst, weil sie nun einmal verrückt sind."

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Lebenszufriedenheit der Deutschen sinkt etwas

BERLIN - Erstmals steht Bayern im Vergleich der Länder an der Spitze des SKL Glücksatlas: Mit 7,12 Punkten bei der Lebenszufriedenheit leben dort die glücklichsten Menschen in Deutschland, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 7,11 Punkten. Die Skala reicht von 0 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (völlig zufrieden). Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 7,00 Punkten. Gemeinsam haben die beiden Länder, dass die Bevölkerung vergleichsweise jung ist, mehr Kinder geboren werden und der Lebensstandard sowie die Gesundheitsversorgung gut sind. Im vergangenen Jahr hatte noch Hamburg das Ranking angeführt.

ROUNDUP/Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen steigen stärker als erwartet

MANNHEIM - Die Einschätzung von Finanzexperten und Analysten zur Konjunktur in Deutschland hat sich stärker als erwartet verbessert. Die ZEW-Konjunkturerwartungen stiegen im November im Vergleich zum Vormonat um 7,5 Punkte auf 35,6 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Dies ist der höchste Stand des Stimmungsbarometers seit Februar. Volkswirte hatten im Schnitt nur 28,8 Punkte erwartet.

ROUNDUP: EU-Kommission verdoppelt Wachstumsprognose für Deutschland

BRÜSSEL - Die EU-Kommission rechnet mit einem mehr als doppelt so hohen Wirtschaftswachstum in Deutschland wie zuletzt. Nach mehreren Jahren der Stagnation werde für die Wirtschaft im laufenden Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent erwartet, teilt die Brüsseler Behörde mit.

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Umfrage: Deutsche Firmen im Ausland 'schalten auf Wachstum'

BERLIN - Die Stimmung bei deutschen Firmen im Ausland hat sich gedreht und ist so optimistisch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Dies geht aus einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) hervor. Von 3.500 im Herbst befragten Unternehmen in Auslandskammern erwarten 49 Prozent in den kommenden zwölf Monaten bessere Geschäfte - nur acht Prozent rechnen mit einer Verschlechterung, wie die DIHK mitteilte. Pessimistisch zeigen sich demnach nur noch halb so viele wie im Frühjahr.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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