dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 18.07.2024 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: EZB hält Zinsen im Euroraum konstant

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank lässt die Zinsen im Euroraum trotz der zuletzt gesunkenen Inflation unverändert. Damit verzichtet die EZB nach ihrer jüngsten Zinssenkung im Juni zunächst darauf, ihre Geldpolitik weiter zu lockern.

EZB-Präsidentin Lagarde: Zinsentscheidungen bleiben datenabhängig

FRANKFURT - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde , hat keinen klaren Hinweis auf den Zeitpunkt der nächsten Zinssenkung gegeben, allerdings auf eine schwächere konjunkturelle Entwicklung hingewiesen. Die künftigen Zinsentscheidungen seien weiter abhängig von der Entwicklung der Konjunkturdaten, bekräftigte Lagarde am Donnerstag im Anschluss der EZB-Zinsentscheidung frühere Aussagen. Die Notenbank sei auf keinen bestimmten Zinspfad festgelegt.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen deutlich stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die Zahl der Hilfsanträge legte um 20.000 auf 243.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg auf 229.000 Anträge erwartet.

ROUNDUP 2/Für jeden etwas: Von der Leyens Pläne für zweite Amtszeit

STRASSBURG - Was macht Ursula von der Leyen, wenn sie Ende des Jahres eine zweite Amtszeit als Präsidentin der mächtigen EU-Kommission antritt? In den von ihr vorgelegten politischen Leitlinien macht die deutsche Spitzenpolitikerin ihre Pläne für die kommenden fünf Jahre öffentlich. Das ist relevant, weil die Europäische Kommission in der EU die einzige Institution ist, die neue EU-Gesetze vorschlagen kann. Ein Überblick nach Themenbereichen:

China will Modernisierung der Wirtschaft vorantreiben

PEKING - Chinas Kommunistische Partei will die Modernisierung der zweitgrößten Volkswirtschaft vorantreiben. Eine "hochwertige Entwicklung" sei die wichtigste Aufgabe bei der Schaffung eines "modernen sozialistischen Landes", hieß es in einer Erklärung des Zentralkomitees der Partei zum Abschluss des sogenannten Dritten Plenums. Dieses Treffen findet in der Regel nur alle fünf Jahre statt. Die Parteiführung berät bei der Zusammenkunft über den künftigen Wirtschaftskurs.

Bundesbank: Geldvermögen der Deutschen weiter gestiegen

FRANKFURT - Die privaten Haushalte in Deutschland haben ihr Geldvermögen im ersten Quartal dieses Jahres vergrößert. Die Gesamtsumme ist im Vergleich zum Vorquartal um 216 Milliarden Euro auf 7,95 Billionen Euro angewachsen, wie die Bundesbank berichtet.

ROUNDUP: Baugenehmigungen brechen ein - Tiefstand bei Bauland-Käufen

WIESBADEN/FRANKFURT - Im Kampf gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten in Deutschland ist wenig Entspannung in Sicht. Im Mai fiel die Zahl der Baugenehmigungen erneut kräftig. Sie gelten als Indikator für den Neubau, der angesichts der stark gestiegenen Zinsen und Baukosten stockt, während die Nachfrage nach Wohnraum gerade in Städten ungebrochen ist. Die Zurückhaltung von Bauherren verdeutlicht auch eine neue Studie des Hamburger Gewos-Instituts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung. Demnach gab es 2023 so wenige Käufe von Bauland wie seit mindestens 1995 nicht mehr.

