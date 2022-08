dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 18.08.2022 - 17.15 Uhr

ROUNDUP 2: Bundesregierung will Mehrwertsteuer auf Gas senken

BERLIN - Wegen der rapide gestiegenen Gaspreise will die Bundesregierung für einen befristeten Zeitraum die Mehrwertsteuer auf Erdgas senken. Der Steuersatz auf den Gasverbrauch solle von bisher 19 auf 7 Prozent fallen, kündigte Kanzler Olaf Scholz am Donnerstag an. "Mit diesem Schritt entlasten wir die Gaskunden insgesamt deutlich stärker, als die Mehrbelastung, die durch die Umlagen entsteht, beträgt", sagte der SPD-Politiker.

USA: Verkäufe bestehender Häuser fallen den sechsten Monat in Folge

WASHINGTON - In den USA sind im Juli die Verkäufe bestehender Häuser stärker als erwartet gesunken. Gegenüber dem Vormonat fiel die Zahl der Bestandsveräußerungen um 5,9 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Es war der sechste Rückgang in Folge. Analysten hatten ein geringeres Minus von 5,1 Prozent erwartet.

GESAMT-ROUNDUP: Krisendiplomatie - Erdogan und Selenskyj beginnen Gespräche

KIEW/LWIW - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben sich am Donnerstag zu gemeinsamen Gesprächen in der Ukraine getroffen. Die beiden seien im Potocki-Palast in Lwiw (Lemberg) zusammengetroffen, berichtete der staatliche türkische Nachrichtensender Anadolu. Für den Nachmittag war ein Dreier-Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres geplant.

IfW: Niedrigere Gas-Mehrwertsteuer droht Sparziel zu verwässern

KIEL - Durch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Erdgas droht das Energiesparen nach Ansicht des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) als eigentliches Ziel zu leiden. "Dieser Beschluss verwässert einen wesentlichen gewünschten Zweck der Gasumlage: Gas einzusparen", sagte IfW-Vizepräsident Stefan Kooths am Donnerstag. Denn dafür sei ein steigender Gaspreis ein wichtiges Signal.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich niedriger als erwartet

WASHINGTON - Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich in der vergangenen Woche besser als erwartet entwickelt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel um 2000 auf 250 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 264 000 gerechnet.

USA: Philly-Fed-Index legt unerwartet deutlich zu

PHILADELPHIA - Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im August überraschend stark aufgehellt. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) stieg um 18,5 Punkte auf plus 6,2 Zähler, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Zuvor war der Stimmungsindikator viermal in Folge gefallen.

ROUNDUP: Türkische Notenbank senkt Leitzins trotz extrem hoher Inflation

ANKARA - Die türkische Notenbank hat ihren Leitzins trotz der sehr hohen Inflation überraschend gesenkt. Der Leitzins falle um 1,0 Prozentpunkte auf 13,0 Prozent, teilte die Zentralbank am Donnerstag in Ankara mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem unveränderten Leitzins von 14 Prozent gerechnet. Es ist die erste Zinssenkung seit Dezember, nachdem die Zentralbank im vergangenen Jahr mehrfach die Zinsen reduziert hatte.

ANALYSE/BayernLB: Goldpreis dürfte in US-Dollar Niveau halten

FRANKFURT - Ein ausgeglichenes Verhältnis von stützenden und belastenden Faktoren dürfte den Goldpreis einer Studie zufolge vorerst seitwärts bewegen. Eine Risikoaversion der Anleger und Käufe durch Zentralbanken könnten dem Preis Auftrieb geben, wie die Experten der BayernLB in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie schreiben. Weil mit einem Konjunktureinbruch aber vorerst nicht zu rechnen sei, dürfte es auch zukünftig Schwächephasen geben - und damit die Chance zum Einstieg.

ROUNDUP: USA und Taiwan kündigen formelle Handelsgespräche an - China warnt

PEKING/TAIPEH/WASHINGTON - Die Aufnahme formeller Handelsgespräche zwischen den USA und Taiwan sorgen für neue Verstimmungen im Verhältnis zu China. Die Regierungen in Washington und Taipeh kündigten am Donnerstag an, formelle Handelsgespräche im Rahmen einer neuen Initiative aufnehmen zu wollen. Die erste Runde solle im "frühen Herbst" stattfinden, teilte das Büro der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai mit. Beide Seiten wollten die Handels- und Investitionsbeziehungen vertiefen.

Buschmann: Deutschland muss bei Infrastrukturvorhaben Tempo machen

BERLIN - Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will dafür sorgen, dass wichtige Energie- und Infrastrukturprojekte künftig nicht mehr durch jahrelange Gerichtsverfahren blockiert werden. Einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Beschleunigung von Verwaltungsgerichtsverfahren zum Ausbau von Straßenbahn-Netzen, Flughäfen, Bundeswasserstraßen, Windenergie-Anlagen, Hochspannungsleitungen und größeren Gasversorgungsleitungen hat sein Ministerium am Donnerstag zur Stellungnahme an Länder und Verbände verschickt.

