ROUNDUP: Merz drückt Stromsteuersenkung durch - aber nur halb

BERLIN - Auf Drängen von Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich die Koalition auf die Senkung der Strompreise für alle Verbraucher und Unternehmen geeinigt - aber nur befristet für 2027. Die Finanzierung darüber hinaus blieb nach mehr als achtstündigen Verhandlungen im Kanzleramt bis tief in die Nacht unklar, und auch für das kommende Jahr ist sie wackelig. Mit dem Kompromiss wurde zumindest vorerst aber eine weitere tiefe Krise von Koalition und Kanzler abgewendet.

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ROUNDUP/EU: Klimagipfel sollte stärkere Elektrifizierung beschließen

ANTALYA - Die UN-Klimakonferenz in der Türkei sollte nach Ansicht der EU alle Staaten zu einer beschleunigten Elektrifizierung sämtlicher Lebensbereiche verpflichten - und zwar auf Basis sauberer Energie. "Genau das ist es, was die Welt braucht. Und genau das sollte auch im Mittelpunkt eines Abkommens stehen - sofern es uns gelingt, ein solches zu erzielen", sagte der EU-Chefverhandler Wopke Hoekstra vor Journalisten in Antalya.

Wirtschaftsweise kritisieren Koalitionsausschuss-Beschlüsse

BERLIN - Führende Wirtschaftsexpertinnen gehen mit den Beschlüssen des Koalitionsausschusses hart ins Gericht. "Die Einführung eines Spritpreisdeckels könnte je nach Ausgestaltung sehr unangenehme Folgen haben", sagte eine der sogenannten Wirtschaftsweisen, Veronika Grimm, der "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Entweder für die Versorgungssicherheit oder für die Staatskasse."

US-Beamter: Trump trifft Putin in China zum Zweiergespräch

SHENZHEN - US-Präsident Donald Trump wird bei seinem China-Besuch nach Angaben eines US-Regierungsbeamten für ein separates Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin zusammenkommen. Das Zweiergespräch soll demnach am Donnerstag stattfinden, ergänzend zu einem bereits feststehenden Dreiergipfel mit Chinas Staatschef Xi Jinping, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

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ROUNDUP: Neue Angriffe schüren Sorge vor Eskalation im Iran-Krieg

TEHERAN - Im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und dem Iran wächst erneut die Gefahr einer schleichenden militärischen Eskalation. In den vergangenen Tagen haben sich die iranischen Streitkräfte und das US-Militär wiederholt gegenseitig angegriffen. Vorausgegangen waren zahlreiche Attacken auf Öltanker in der Straße von Hormus, die im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran geworden ist.

Von der Leyen präsentiert Plan für neuen Ukraine-Kredit

BRÜSSEL - Im EU-internen Streit um die Finanzierung neuer Ukraine-Hilfen hat die Europäische Kommission einen konkreten Vorschlag für ein Darlehen in Höhe von bis zu 45 Milliarden Euro präsentiert. Nach dem in Brüssel von Kommissionschefin Ursula von der Leyen präsentierten Konzept würde der Betrag rund zwei Drittel des zusätzlichen Finanzbedarfs für 2027 decken und das bereits existierende 90 Milliarden Euro schwere Unterstützungsdarlehen ergänzen. Dieses war bereits Ende 2025 für die Jahre 2026 und 2027 vereinbart worden.

Inflationrate in der Eurozone steigt wie erwartet auf 4,0 Prozent

LUXEMBURG - Getrieben von hohen Energiepreisen ist die Inflation in der Eurozone im Oktober auf den höchsten Stand seit über drei Jahren gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 4,0 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit September 2023. Damit wurde eine erste Schätzung, wie von Volkswirten erwartet, bestätigt.

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Großbritannien: Inflation steigt auf Jahreshoch von 3,6 Prozent

LONDON - In Großbritannien hat sich die Inflation wegen gestiegener Spritpreise erneut verstärkt und den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Die Verbraucherpreise legten im Oktober im Jahresvergleich um 3,6 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit Oktober 2025. Im Vormonat hatte die Jahresrate 3,5 Prozent betragen und im August 3,1 Prozent.

Japans Handelsbilanzdefizit geht überraschend zurück

TOKIO - Das japanische Handelsbilanzdefizit ist im Oktober wegen eines geringer als erwarteten Anstiegs der Importe überraschend gesunken. Es sei im Vergleich zum Vormonat um rund 14 Prozent auf knapp 477 Milliarden Yen (2,7 Mrd Euro) gefallen, teilte das japanische Finanzministerium am Mittwoch in Tokio mit. Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit einem Anstieg auf mehr als eine Billion Yen gerechnet.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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