dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 19.08.2024 - 17.00 Uhr

US-Währungshüter drängen auf Zinssenkung - 'Warnsignale' für die US-Wirtschaft

WASHINGTON - US-Währungshüter haben sich wenige Tage vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole für eine baldige Zinssenkung durch die Notenbank Fed ausgesprochen. Jüngste Konjunkturdaten hätten "mehr Zuversicht" gegeben, dass die Inflation unter Kontrolle sei, sagte die Präsidentin der regionalen Notenbank von San Francisco, Mary Daly, in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der "Financial Times". Es sei an der Zeit, eine Anpassung der Kreditkosten in Betracht zu ziehen.

Deutscher Außenhandel zum Halbjahr im Minus

WIESBADEN - Der deutsche Außenhandel hinkt zur Jahreshälfte den Ergebnissen aus dem Vorjahr hinterher. Sowohl die Exporte als auch die Importe waren in den ersten sechs Monaten dieses Jahres rückläufig, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Während die Ausfuhren mit 801,7 Milliarden Euro den Wert aus dem Vorjahreszeitraum um 1,6 Prozent verfehlten, sanken die Einfuhren sogar um 6,2 Prozent auf 662,8 Milliarden Euro. Dadurch vergrößerte sich der Außenhandelsüberschuss um 28,7 Prozent auf 138,8 Milliarden Euro.

Auftragsbestand der deutschen Industrie geht weiter zurück

WIESBADEN - Bei der deutschen Industrie gehen weniger Aufträge ein. Bereits den sechsten Monat in Folge hat im Juni das Auftragspolster des Verarbeitenden Gewerbes abgenommen, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Der preisbereinigte Wert der noch offenen Bestellungen lag 0,2 Prozent unter dem Wert aus dem Mai und sogar 6,2 Prozent unter dem Vorjahresmonat.

Ministerium: Keine Abstriche bei Förderung von Heizungstausch

BERLIN - Das Bundeswirtschaftsministerium hat versichert, dass es bei staatlichen Förderungen im Gebäudebereich im kommenden Jahr keine Abstriche gibt. Das sagte ein Sprecher von Minister Robert Habeck (Grüne). Das gelte auch für die sogenannte Strompreiskompensation für energieintensive Firmen. Die Förderungen blieben in vollem Umfang erhalten.

Geschäftserwartungen im Einzelhandel weiter gesunken

MÜNCHEN - Das Geschäftsklima im Einzelhandel hat sich spürbar verschlechtert. Der Ifo-Index für die Branche fiel von minus 19,5 Punkten im Juni auf minus 25,4 Punkte im Juli. Die Einzelhändler beurteilen nicht nur ihre aktuelle Geschäftslage deutlich zurückhaltender, auch ihre Erwartungen bis Jahresende haben sich weiter eingetrübt. Eine deutliche Belebung der Geschäfte im laufenden Halbjahr "wird damit unwahrscheinlicher", sagt Ifo-Experte Patrick Höppner.

ROUNDUP 2: Unsicherheit über Förderung für Klimaschutz - Lücken im Fonds

BERLIN - Eine milliardenschwere Lücke in einem Sondertopf der Bundesregierung sowie weniger eingeplante Mittel für staatliche Förderungen bei Gebäuden haben Unsicherheiten ausgelöst. Das Bundeswirtschaftsministerium versicherte, es gebe keine Abstriche zum Beispiel bei der Förderung von Wärmepumpen. Die Förderung bleibe in vollem Umfang erhalten. Verbände äußerten Kritik.

ROUNDUP 2: Wie Deutschland die Ukraine künftig unterstützen will

BERLIN - Deutschland soll nach dem Willen der Bundesregierung trotz klammer Kassen einer der wichtigsten Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine bleiben. "Deutschland ist weiter absolut engagiert, und es gilt weiter das Wort des Kanzlers, dass die Unterstützung der Ukraine so lange fortgesetzt wird, wie das nötig ist, und dass niemand, vor allem auch nicht der russische Präsident, darauf hoffen kann, dass wir darin nachlassen", betonte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner in Berlin.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jkr