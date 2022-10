dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 19.10.2022 - 17.00 Uhr

USA: Baubeginne geben nach - Genehmigungen steigen überraschend

WASHINGTON - Der US-Häusermarkt hat sich im September durchwachsen entwickelt. Während die Zahl der Neubauten sank, legten die neuen Genehmigungen überraschend etwas zu. Die Baubeginne gingen im Monatsvergleich um 8,1 Prozent zurück, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas schwächeren Rückgang um 7,2 Prozent gerechnet.

Eurozone : Inflation klettert auf Rekordwert von 9,9 Prozent

LUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone hat sich im September auf hohem Niveau weiter beschleunigt und erneut einen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 9,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine vorläufige Erhebung wurden damit um 0,1 Prozentpunkte nach unten revidiert, wohingegen Volkswirte mit einer Bestätigung der ersten Schätzung in Höhe von 10,0 Prozent gerechnet hatten. Die September-Rate ist die höchste seit Einführung des Euro als Buchgeld 1999. Im Vormonat waren die Verbraucherpreise um 9,1 Prozent gestiegen.

Deutschland: Auftragsbücher der Industrie so prall gefüllt wie noch nie

WIESBADEN - Die deutsche Industrie verzeichnet trotz der sich eintrübenden Konjunktur einen Auftragsbestand in Rekordhöhe. Im August stieg der preisbereinigte Wert der vorliegenden Bestellungen um 0,3 Prozent im Vergleich zum Juli. Gemessen am Vorjahresmonat August 2021 gab es ein Plus von 11,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch weiter mitteilte. "Das Verarbeitende Gewerbe verzeichnete damit seit Februar 2022 jeden Monat einen neuen Höchststand an offenen Aufträgen seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2015", betonten die Wiesbadener Statistiker.

Großbritannien: Inflation klettert wieder über Zehn-Prozent-Marke

LONDON - Die Inflation in Großbritannien hat von bereits sehr hohem Niveau aus wieder zugelegt. Im September stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Vormonat war die Teuerung auf 9,9 Prozent zurückgegangen, nachdem sie im Juli bereits den Wert von 10,1 Prozent erreicht hatte.

Verkauf von 180 Millionen Barrel Öl aus US-Reserve fast abgeschlossen

WASHINGTON - Der von der US-Regierung im März angekündigte Verkauf von 180 Millionen Barrel Rohöl (rund 29 Milliarden Liter) aus der eigenen strategischen Reserve ist fast abgeschlossen. Wie ein hochrangiger Regierungsbeamter mitteilte, werde US-Präsident Joe Biden an diesem Mittwoch die Abgabe der letzten 15 der 180 Millionen Barrel bekanntgeben. Angesichts hoher Benzinpreise infolge des Ukraine-Kriegs hatte sich die US-Regierung zu der historischen Freigabe entschieden - mit dem Ziel, den Marktpreis von Rohöl zu drücken. Kurz vor den US-Zwischenwahlen setzt US-Präsident das Thema nun auf die Agenda, um bei Wählerinnen und Wählern zu punkten.

ROUNDUP 3: Kabinett gibt grünes Licht für AKW-Weiterbetrieb

BERLIN - Das Bundeskabinett hat den Weiterbetrieb der verbliebenen drei Atomkraftwerke bis zum 15. April auf den Weg gebracht. Die Minister billigten damit am Mittwoch in Berlin die dafür nötige Änderung des Atomgesetzes in "maximal vier Minuten", wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Anschluss sagte. Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sagte: "Es gab keine Diskussion über den Gesetzentwurf."

ROUNDUP: 'Bin Kämpferin': Britische Premierministerin Truss lehnt Rücktritt ab

LONDON - Die britische Premierministerin Liz Truss lehnt einen Rücktritt trotz des Scheiterns ihrer Steuerpolitik und katastrophaler Umfragewerte weiterhin ab. "Ich bin eine Kämpferin und keine Drückebergerin", sagte die konservative Regierungschefin am Mittwoch bei der wöchentlichen Fragestunde im Unterhaus in London. Die 47-jährige geriet bei der Sitzung schwer unter Druck. Mehrere Oppositionspolitiker forderten sie direkt zum Rücktritt auf.

