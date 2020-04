dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 20.04.2020 - 17.00 Uhr

ROUNDUP/Merkel: In der Corona-Krise 'noch lange nicht über den Berg'

BERLIN - Am ersten Tag der Lockerung der coronabedingten Beschränkungen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Bürger vor Leichtsinn gewarnt und weiter zu größter Vorsicht aufgerufen. "Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen, (...) sondern wir müssen wachsam und diszipliniert bleiben", sagte die Kanzlerin am Montag in Berlin nach einer Sitzung des Corona-Krisenkabinetts.

ROUNDUP/EU-Kommission: Schon 3,4 Billionen Euro gegen Corona-Krise mobilisiert

BRÜSSEL - Rund 3,4 Billionen Euro haben die Europäische Union und ihre Mitglieder der EU-Kommission zufolge bereits gegen die Corona-Wirtschaftskrise mobilisiert - und mindestens eine weitere Billion wird demnach für den Wiederaufbau gebraucht. Die Zahlen nannten Kommissionsvertreter am Montag. Bis zum EU-Gipfel am Donnerstag soll klarer werden, woher das frische Geld kommen soll. Da der Streit über Corona-Bonds völlig festgefahren ist, sucht die Kommission Alternativen, bei denen sie selbst Anleihen ausgibt.

ROUNDUP 2: Debatte über Senkung der Mehrwertsteuer für Gastronomie

BERLIN - Die Forderung nach einer reduzierten Mehrwertsteuer für die Gastronomie nach der Corona-Krise stößt in der Politik auf ein geteiltes Echo. "Keine Staatshilfe und keine Entlastung kann dauerhafte Schließung kompensieren", sagte FDP-Chef Christian Lindner der Deutschen Presse-Agentur. Die Senkung der Mehrwertsteuer sei überfällig - zugleich aber "nur eine Schmerzlinderung". SPD-Chef Norbert Walter-Borjans bezeichnete den Vorschlag in einem Interview mit dem Sender Bayern 2 als "eine Variante". Gastgewerbe und Gastronomie gehörten mit Sicherheit zu den Branchen, die Hilfe benötigten. Über den genauen Weg gebe es aber noch Diskussionen.

ROUNDUP: Startschuss für zahlreiche Geschäfte - Ansturm bleibt zunächst aus

BERLIN - Klopapier, Brot und Pasta: Die Suche danach hat das Einkaufsverhalten vieler Bundesbürger in den vergangenen Wochen geprägt. Ihr Einkaufszettel dürfte sich mit der Wiedereröffnung kleinerer Geschäfte jenseits des Lebensmittelhandels nun erweitert haben - in vielen Bundesländern gilt seit Montag die Lockerung der Corona-Maßnahmen im Einzelhandel. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern und Kfz-Händler dürfen damit vielerorts wieder die Tore öffnen. Doch der Handelsverband HDE geht nicht davon aus, dass es nun zu einem großen Ansturm auf die Läden kommt.

ROUNDUP: Arbeitgeber gegen pauschale Erhöhung von Kurzarbeitergeld

BERLIN - Die Arbeitgeber lehnen eine pauschale Erhöhung des Kurzarbeitergelds für betroffene Arbeitnehmer in der Corona-Krise ab. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) sagte am Montag der Deutschen Presse-Agentur: "Die Bürger und Unternehmen als Steuer- und Beitragszahler werden Leistungsausweitungen mit der Gießkanne nicht dauerhaft finanzieren können. Die Politik kann deshalb die Erwartungen nur nachhaltig enttäuschen."

EU und Großbritannien beginnen neue Verhandlungsrunde

BRÜSSEL - Großbritannien und die Europäische Union haben am Montag die nächste Verhandlungsrunde über ihre künftigen Beziehungen gestartet. Die Gespräche laufen die ganze Woche per Videokonferenz. Am Freitag will EU-Chefunterhändler Michel Barnier über Ergebnisse informieren.

US-Virologe: Wirtschaftliche Erholung erst mit Kontrolle über Virus

WASHINGTON - Der Berater von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Krise, der Virologe Anthony Fauci, hat Erwartungen an eine schnelle Rückkehr zum wirtschaftlichen Normalbetrieb gedämpft. "Wenn wir das Virus nicht unter Kontrolle bringen, wird die wirkliche wirtschaftliche Erholung nicht stattfinden", sagte Fauci am Montag dem US-Sender ABC News. Die Gefahr sei, zurückgeworfen zu werden, wenn man es überstürze. "So schmerzhaft es auch ist", man müsse sich an die vorsichtigen Richtlinien für eine schrittweise Wiedereröffnung halten. Andernfalls werde es "nach hinten losgehen", warnte Fauci.

Hilfsorganisationen warnen vor sozialen Unruhen in Afrika

JOHANNESBURG - Durch die Corona-Krise drohen in Afrika nach Ansicht von Hilfsorganisationen soziale Spannungen und Unruhen. Die Kinderhilfsorganisation World Vision warnte am Montag vor den Folgen der Pandemie. Die Zahl der auf Nothilfe angewiesenen Menschen wachse täglich. Ausgangssperren, Geschäftsschließungen, Reisebeschränkungen sowie geringere Überweisungen aus dem Ausland erschwerten vielen den Lebensunterhalt. Schon jetzt gebe es Chaos. Die Arbeit der ohnehin überlasteten Gesundheitssysteme werde weiter behindert.

Offener Richtungsstreit um Datenschutz bei Corona-Warn-Apps

BERLIN - Um den Datenschutz bei der Umsetzung der geplanten Corona-Warn-Apps ist ein Richtungsstreit zwischen den beteiligten Wissenschaftlern entbrannt. Rund 300 Experten unterzeichneten einen am Montag veröffentlichten offenen Brief, in dem sie vor der Gefahr von Überwachung und Nissbrauch bei einer zentralisierten Speicherung von Daten warnen. Hingegen begrüßten sie den von Google (Alphabet C (ex Google)) und Apple gewählten Ansatz, die Daten zu Begegnungen einzelner Smartphones nur auf den Geräten zu lagern.

Nach massiver Kritik Telefon-Krankschreibung weiter möglich

BERLIN - Krankschreibungen wegen Erkältungen sind in der Corona-Krise nun doch weiterhin auch per Telefon möglich. Das teilte der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses im Gesundheitswesen, Josef Hecken, am Montag mit.

Gläubiger lehnen Argentiniens Umschuldungsangebot ab

NEW YORK/BUENOS AIRES - Eine Reihe wichtiger Gläubiger hat das Umschuldungsangebot der argentinischen Regierung vorerst abgelehnt. Allerdings erklärte sich die Ad-hoc-Gruppe, zu der Investmentfonds wie Blackrock, Ashmore und Fidelity zählen, am Montag zu weiteren Verhandlungen über die Restrukturierung der Schulden bereit. Die Gruppe hält über ein Viertel der seit 2016 ausgegebenen argentinischen Staatsanleihen und 15 Prozent der Papiere aus der letzten Umschuldung.

Mehr als 200 000 Corona-Infektionen in Spanien - aber Zahlen sinken

MADRID - Im stark von der Corona-Pandemie betroffenen Spanien ist die Zahl der seit Beginn des Ausbruchs erfassten Infektionen am Montag auf mehr als 200 000 gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt seit Tagen - sie lag zu Wochenbeginn bei rund 4200, wobei in den nächsten Tagen noch Nachmeldungen vom Wochenende dazukommen könnten, wie der Chef der Behörde für Gesundheitliche Notfälle (CCAES), Fernando Simón, erklärte. Auch die Zahl der Todesfälle nimmt ab: In den vergangenen 24 Stunden seien 399 Opfer verzeichnet worden. "Heute ist die Zahl erstmals unter 400 gesunken, diese Daten machen uns Hoffnung", so Simón. Anfang April waren es zeitweise noch mehr als 900 Tote täglich.

Rückschlag: Singapur verzeichnet Anstieg bei Corona-Infektionen

KUALA LUMPUR - Das für seine Corona-Strategie international beachtete Singapur hat im Kampf gegen das Virus einen Rückschlag erlitten. In dem südostasiatischen Stadtstaat wurde nach vorläufigen Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag ein Sprung von 1425 neuen Fällen verzeichnet - der bisher größte an einem Tag. Damit liegt das 5,8 Millionen Einwohner zählende Singapur jetzt mit 8014 bestätigten Fällen an der Spitze in Südostasien, vor Indonesien und den Philippinen. Elf Menschen starben bislang nach einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann.

Spanische Notenbank: Wirtschaft könnte um bis zu 12 Prozent schrumpfen

MADRID - Die Corona-Krise dürfte die spanische Wirtschaft in diesem Jahr massiv schrumpfen lassen. Die spanische Zentralbank geht von einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um bis zu 12,4 Prozent aus, wie die Währungshüter am Montag in Madrid mitteilten. Selbst in einem weniger drastischen Szenario geht die Bank of Spain von einer Schrumpfung um 6,8 Prozent aus. Auch dieser Einbruch wäre aber wesentlich stärker als der Abschwung nach der globalen Finanzkrise 2008/09.

Bundesbank: Schnelle wirtschaftliche Erholung eher unwahrscheinlich

FRANKFURT - Die Bundesbank rechnet trotz erster Lockerungsmaßnahmen in der Corona-Krise aktuell nicht mit einer schnellen wirtschaftlichen Erholung in Deutschland. Substanzielle Restriktionen würden voraussichtlich bestehen bleiben müssen, bis eine medizinische Lösung verfügbar sei, zum Beispiel ein Impfstoff. "Eine rasche und starke wirtschaftliche Erholung erscheint aus diesem Grund aus gegenwärtiger Perspektive eher unwahrscheinlich", hieß es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht.

IW: Wohnungspreise könnten in Corona-Krise fallen

FRANKFURT - Die Preise für Wohnungen in Deutschland könnten laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft wegen der Corona-Krise sinken. "Ausgehend von möglichen Insolvenzen und vermehrter Arbeitslosigkeit dürften die zukünftigen Mietpreiserwartungen vermindert werden, weil den Haushalten insgesamt weniger Einkommen zur Verfügung steht", schrieb Studienautor Michael Voigtländer. "Dies könnte sich tendenziell negativ auf die Wohnungspreise auswirken." Auch die Unsicherheit wachse, was die Kaufpreise belaste. Zuvor hatte die "Welt am Sonntag" berichtet.

Eurozone : Handelsüberschuss im Februar höher als erwartet

LUXEMBURG - Die Eurozone hat ihren Überschuss im Außenhandel vor der Zuspitzung der Corona-Krise etwas stärker als erwartet gesteigert. Der Handelsbilanzüberschuss stieg im Februar auf 25,8 Milliarden Euro, wie aus saisonbereinigten Zahlen des Statistikamts Eurostat vom Montag hervorgeht. Analysten hatten im Schnitt mit einem Überschuss von 20,0 Milliarden Euro gerechnet. Der Handelsbilanzüberschuss im Januar wurde von 17,3 auf 18,2 Milliarden Euro nach oben revidiert.

EZB: Leistungsbilanz der Eurozone im Februar mit deutlichem Überschuss

FRANKFURT - Die Leistungsbilanz der Eurozone hat vor der Corona-Krise einen deutlichen Überschuss ausgewiesen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mitteilte, betrug der Überschuss rund 40 Milliarden Euro. Im Januar hatte er lediglich rund 32 Milliarden Euro betragen. Der Überschuss der Handelsbilanz stieg an, während die Dienstleistungsbilanz einen geringeren Überschuss auswies.

