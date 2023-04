dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 20.04.2023 - 17.00 Uhr

USA: Philly-Fed-Index fällt auf dreijährigen Tiefstand

PHILADELPHIA - Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im April deutlich eingetrübt. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) fiel um 8,1 Punkte auf minus 31,3 Zähler, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Tiefer hatte der Indikator zuletzt in den Anfangszeiten der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 notiert. Analysten hatten im Schnitt mit einer leichten Aufhellung auf minus 19,2 Punkte gerechnet.

USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gestiegen

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter gestiegen. In der vergangenen Woche legte sie um 5000 auf 245 000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. An den Finanzmärkten war im Schnitt mit 240 000 Anträgen gerechnet worden.

USA: Verkäufe bestehender Häuser sinken stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Bestandsverkäufe von Häusern im März stärker als erwartet gesunken. Im Monatsvergleich gingen sie um 2,4 Prozent zurück, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang um 1,8 Prozent erwartet.

Eurozone : Stimmung der Verbraucher hellt sich stärker auf als erwartet

BRÜSSEL - Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im April aufgehellt. Der Indikator stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,6 Punkte auf minus 17,5 Zähler, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt nur einen Anstieg auf minus 18,5 Punkte erwartet.

Eurozone: Handelsbilanz wieder fast ausgeglichen

LUXEMBURG - Die Handelsbilanz der Eurozone ist im Februar erstmals seit über einem Jahr wieder fast ausgeglichen gewesen. Saisonbereinigt ergab sich noch ein Defizit von 0,1 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Unbereinigt lag der Handelsbilanzsaldo mit 4,6 Milliarden Euro schon deutlich im positiven Bereich.

EZB-Präsidentin Lagarde: Inflationskampf noch nicht beendet

PARIS - Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Worten ihrer Präsidentin noch nicht am Ende des Kampfes gegen die hohe Inflation angelangt. Es sei noch "ein kleines Stück Weg" zu gehen, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Paris. Die Länge hänge von einigen Faktoren ab, unter anderem den Auswirkungen der jüngsten Bankenturbulenzen. "Wir haben eine Inflation, die im Vergleich zu unserem Ziel zu hoch ist - und das schon seit einiger Zeit", sagte sie.

Niederländischer Notenbankchef Knot für weitere Zinsanhebungen

DUBLIN - Der niederländische Notenbankchef Klaas Knot sieht gegenwärtig keinen Spielraum für eine baldige Zinspause im Euroraum. "Es ist zu früh, um über eine Pause zu reden", sagte Knot in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der irischen Tageszeitung "Times". Dazu sei eine überzeugende Umkehrung der unterliegenden Inflationsdynamik notwendig. Knot zählt zu den EZB-Notenbankern, die am vehementesten für höhere Zinsen eintreten.

Deutschland: Erzeugerpreise steigen erneut schwächer

WIESBADEN - In Deutschland hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene auf hohem Niveau weiter abgeschwächt. Im März stiegen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 7,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im vergangenen Jahr waren die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, zeitweise mit einer Rekordrate von 45,8 Prozent gestiegen. Seither ist der Preisauftrieb rückläufig. Die Statistiker schränkten aber ein, dass die Resultate mit Blick auf die Strom- und Gaspreise nach wie vor vorläufig seien.

ROUNDUP/Kreise: Habeck erwartet leicht bessere Konjunktur in diesem Jahr

BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet für dieses Jahr mit einem leicht besseren Wirtschaftswachstum als bisher. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Donnerstag erwartet der Grünen-Politiker in der Frühjahrsprojektion nun ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 Prozent. In dem im Januar vorgelegten Jahreswirtschaftsbericht war die Regierung von einem Wachstum von 0,2 Prozent ausgegangen. Für 2024 wird nun ein BIP-Plus von 1,6 Prozent erwartet, nach zuvor 1,8 Prozent.

Frankreich: Geschäftsklima gibt leicht nach

PARIS - Die Unternehmensstimmung in Frankreich hat sich im April leicht verschlechtert. Gegenüber März fiel das Geschäftsklima um einen Punkt auf 102 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet. Die Eintrübung geht auf eine schlechtere Stimmung in der Industrie und unter Dienstleistern zurück. Im Einzelhandel hellte sich der Indikator leicht auf, am Bau stagnierte er.

Japan: Handelsbilanzdefizit sinkt überraschend

TOKIO - Dank sinkender Energie- und Ölpreise ist das Defizit in der japanischen Handelsbilanz im März überraschend weiter gesunken, die Handelsbilanz bleibt aber den 20. Monat in Folge in den roten Zahlen. Im März habe der Wert der Importe denjenigen der Exporte um 754 Milliarden Yen (5,1 Mrd Euro) überschritten, teilte das japanische Finanzministerium am Donnerstag in Tokio mit. Im Februar hatte das Defizit noch bei knapp 900 Milliarden Yen gelegen.

Ukrainische Staatsverschuldung steigt auf knapp 80 Prozent des BIP

KIEW - Der kriegsbedingte Wirtschaftseinbruch und neue Kredite haben die ukrainische Staatsverschuldung im vergangenen Jahr auf fast 80 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen lassen. Konkret seien die staatlichen sowie die vom Staat garantierten Schulden von 48,9 Prozent im Vorkriegsjahr 2021 auf 78,5 Prozent gestiegen, teilte das Finanzministerium in Kiew am Donnerstag auf Twitter mit.

