dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 20.07.2021 - 17.00 Uhr

USA: Baugenehmigungen fallen und Baubeginne legen zu

WASHINGTON - Die Entwicklung in der US-Bauwirtschaft ist im Juni uneinheitlich verlaufen. Während die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten stärker als erwartet zulegte, ging die Zahl der Baugenehmigungen überraschend zurück.

ROUNDUP: Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit zwei Wochen - Wert jetzt bei 10,9

BERLIN - Unter dem Einfluss der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland seit zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen steckten sich binnen sieben Tagen 10,9 Menschen pro 100 000 Einwohner an. Am Vortag hatte der Wert 10,3 betragen und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Damit hat sich die Inzidenz in rund zwei Wochen mehr als verdoppelt.

ROUNDUP 2: Merkel und Laschet sagen unbürokratische Hochwasser-Soforthilfe zu

BAD MÜNSTEREIFEL - Die finanzielle Soforthilfe für die Not leidenden Menschen in den Hochwassergebieten soll schnell und unbürokratisch fließen. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) am Dienstag bei einem Besuch im stark zerstörten Bad Münstereifel zugesagt. "Wir werden gemeinsam alles daran setzen, dass das Geld schnell zu den Menschen kommt, die oft nichts mehr haben außer das, was sie am Leibe tragen", sagte Merkel. "Ich hoffe, dass das eine Sache von Tagen ist."

Eurozone : Leistungsbilanzüberschuss gefallen

FRANKFURT - Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone ist im Mai merklich gefallen. Er sank von rund 22 Milliarden Euro im Vormonat auf etwa 12 Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Dies ist der niedrigste Überschuss seit einem Jahr.

EZB: Kreditnachfrage legt im Frühjahr zu

FRANKFURT - Die Kreditnachfrage im Euroraum ist im zweiten Quartal gestiegen. Die Nachfrage der Unternehmen nach Krediten oder Kreditlinien wuchs moderat, wie eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigt. Die Investitionsnachfrage der Unternehmen habe erstmals seit dem dritten Quartal 2019 positiv zur Kreditnachfrage beigetragen, was nahelege, dass die Unternehmen ihre Investitionszurückhaltung etwas aufgeben.

Deutschland: Erzeugerpreise steigen so stark wie seit vier Jahrzehnten nicht

WIESBADEN - Der Preisauftrieb in Deutschland bleibt hoch. Im Juni stiegen die Produzentenpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das sei der stärkste Zuwachs seit der zweiten Ölkrise im Jahr 1982. Zum Vormonat erhöhten sich die Preise, die Hersteller für Waren erhalten oder zahlen müssen, um 1,3 Prozent.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl