USA: Michigan-Konsumklima hellt sich deutlich auf

MICHIGAN - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im November stärker als zunächst ermittelt verbessert. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut der am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung um 3,5 Punkte auf 51,5 Zähler. In einer ersten Schätzung waren noch 51,0 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten allerdings mit einer Aufwärtsrevision auf 51,6 Punkte gerechnet.

Werbung

Deutschland und Katar: Iran-Konflikt diplomatisch lösen

BERLIN - Deutschland und Katar haben angesichts von anhaltenden Spekulationen über bevorstehende neue Angriffe der USA und Israels auf den Iran intensiv für eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs geworben. "Eine diplomatische Lösung bleibt möglich", sagte Kanzler Friedrich Merz (CDU) bei einem Treffen mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, in Berlin. "Sie ist auch unverzichtbar, damit die Region zur Ruhe kommt und die Menschen in Katar wieder sicher leben können", fügte er hinzu.

ROUNDUP: Klimagipfel geht in die Verlängerung - Ringen um Beschlüsse

ANTALYA - Im Ringen um eine angemessene Antwort auf die eskalierende Klimakrise geht die Weltklimakonferenz in Antalya in die Verlängerung. Zum offiziellen Ende des Gipfels um 18.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) dauerten die Verhandlungen von Tausenden Delegierten aus aller Welt weiter an. Sie dürften sich in die Nacht und ins Wochenende ziehen.

Merz begrüßt Milliarden-Investitionen Katars in Deutschland

BERLIN - Bundeskanzler Friedrich Merz hat ein verstärktes wirtschaftliches Engagement des Emirats Katar in Deutschland begrüßt und setzt auch auf eine engere Kooperation in Sicherheitsfragen. Er freue sich über die Ankündigung von katarischer Seite, die Investitionen in die deutsche Wirtschaft noch einmal um 15 Milliarden Euro zu erhöhen, sagte der CDU-Chef nach einem Gespräch mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, in Berlin. Dies stärke beide Seiten in Technologien wie künstlicher Intelligenz, Halbleiter und Luftfahrt.

Werbung

ROUNDUP 3: EU und Großbritannien rücken näher zusammen

BRÜSSEL/LONDON - Die EU will Großbritannien knapp sieben Jahre nach dem Brexit eine weitgehende Wiederannäherung ermöglichen - wenn Bedingungen erfüllt sind. Die bei einem Gipfeltreffen in Brüssel erzielten Einigungen dürften auch für Deutsche spürbare Auswirkungen haben. Sie sehen eine begrenzte Freizügigkeit für junge Menschen, den Abbau von Kontrollen im Lebensmittelhandel und die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme vor.

Großstreik in Italien: Beschäftigte und Studierende protestieren

ROM - Mit einem großangelegten Streik haben Gewerkschaften in Italien gegen die rechte Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mobilgemacht. Der Gewerkschaftsbund CGIL rief Beschäftigte im öffentlichen und privaten Sektor zum ganztägigen Ausstand auf. Landesweit gab es rund 100 Demonstrationen und Kundgebungen. In mehreren Städten gab es zudem Protestaktionen von Studierenden, bei denen es mitunter zu Spannungen kam.

Deutschland exportiert mehr Strom - Seit 2023 ist Deutschland Netto-Importeur

WIESBADEN - Deutschland hat für seine wachsenden Stromexporte in den ersten drei Quartalen dieses Jahres höhere Preise erzielt. Während die Menge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Viertel (25,5 Prozent) auf 48,8 Terawattstunden zulegte, stieg der Wert um mehr als die Hälfte (51,3 Prozent) auf 4,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Für die Außenhandelsstatistik werden Handelsdaten ausgewertet, nicht der physikalische Stromfluss.

Werbung

Deutschland: Anstieg der Erzeugerpreise nimmt Fahrt auf - Ölpreise treiben

WIESBADEN - In Deutschland hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise infolge höherer Ölpreise überraschend deutlich beschleunigt. Im Oktober legten die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 8,1 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der stärkste Anstieg seit Februar 2023. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt nur eine Jahresrate von 7,3 Prozent erwartet, nachdem sie im September bei 6,7 Prozent gelegen hatte.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl