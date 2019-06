dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 21.06.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 4: EU streitet über Spitzenposten - CSU-Vize Weber vor dem Aus?

BRÜSSEL - Nach dem EU-Gipfel in Brüssel hat der CSU-Politiker Manfred Weber kaum noch Chancen auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützte ihn nach den Beratungen der 28 Staats- und Regierungschefs zur Besetzung der EU-Topjobs am Freitag nicht mehr ausdrücklich. Auch die anderen Spitzenkandidaten der Parteien im Europaparlament haben schlechte Aussichten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte, es seien neue Namen nötig. Dies stößt im EU-Parlament aber auf Widerstand. Merkel und ihre Kollegen haben ihre Entscheidung auf einen Sondergipfel nächste Woche Sonntag vertagt.

ROUNDUP/ Eurozone : Unternehmensstimmung steigt auf Siebenmonatshoch

LONDON - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone ist im Juni auf den höchsten Stand seit sieben Monaten gestiegen. Der vom Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex PMI legte um 0,3 Punkte auf 52,1 Zähler zu, wie das Institut am Freitag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf 52,0 Punkte erwartet.

USA: Verkäufe bestehender Häuser steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe von bestehenden Häusern im Mai stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 2,5 Prozent geklettert, teilte die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Freitag in Washington mit. Analysten hatten nur einen Anstieg um 2,1 Prozent erwartet. Im April hatten die Verkäufe noch stagniert.

Fed-Mitglied Kashkari forderte Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte

MINNEAPOLIS - US-Notenbank-Mitglied Neel Kashkari hat sich auf der jüngsten Sitzung der Fed für eine große Leitzinssenkung um 0,50 Prozentpunkte ausgesprochen. Zudem solle die Notenbank den Leitzins so lange nicht mehr anheben, bis die Inflation das Ziel von 2,0 Prozent nachhaltig erreicht habe, schrieb der Präsident der regionalen Notenbank von Minneapolis am Freitag in einem Essay auf der Website der Bank.

Seehofer: Stärkung des ländlichen Raums ist Herkulesaufgabe

CUXHAVEN - Die Menschen in den ländlichen Regionen sollen nach dem Willen von Heimatminister Horst Seehofer (CSU) dieselben Chancen erhalten wie die in der Stadt. Dafür sei es wichtig, auf dem Land den öffentlichen Personennahverkehr grundlegend zu verbessern, schnelles Internet einzuführen und Funklöcher zu schließen, sagte Seehofer am Freitag in Cuxhaven. Dies sei eine Herkulesaufgabe. "Menschen sollen dort leben können, wo sie leben wollen", sagte er.

Kretschmer fordert Befreiung der Bahn von der Ökosteuer

DRESDEN - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die Bahn von der Ökosteuer zu befreien. Sie sei bereits das umweltfreundlichste Verkehrsmittel und "leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur CO2- Reduzierung", sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Die Zahl der Fahrgäste deutlich zu erhöhen, sei nur möglich, wenn die Bahn wettbewerbsfähig bleibe.

ILO verabschiedet Konvention gegen Belästigung in der Arbeitswelt

GENF - Im Kampf gegen Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt können Betroffene sich künftig auf eine internationale Konvention berufen. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat am Freitag in Genf mit großer Mehrheit ein entsprechendes Übereinkommen verabschiedet. Es bekräftigt das Recht auf einen Arbeitsplatz ohne Gewalt und Belästigung. Die Konvention tritt zwölf Monate, nachdem zwei Staaten sie ratifiziert haben, in Kraft.

Bundesbank-Chef Weidmann warnt vor 'Stablecoins'

FRANKFURT - Bundesbank-Chef Jens Weidmann hat vor Risiken gewarnt, die selbst von weniger schwankungsanfälligen Kryptowährungen ausgehen können. Sogenannte "Stablecoins" könnten für Verbraucher ein Risiko darstellen, sagte Weidmann am Freitag in Eltville. Die von dem sozialen Netzwerk Facebook geplante Kryptowährung "Libra" soll nach diesem Konzept konstruiert werden. "Insbesondere stellt sich die Frage, wie der Wert von Stablecoins garantiert werden kann", sagte Weidmann.

Italiens Minister Salvini macht bei Steuersenkungen Druck auf Regierungspartner

ROM - Mit einer Rücktrittsdrohung will der italienische Vize-Regierungschef und Innenminister Matteo Salvini Steuersenkungen durchdrücken. "Wenn sie mich (die Steuersenkungen) nicht machen lassen, verabschiede ich mich und gehe", sagte der Chef der rechten Lega der Zeitung "Corriere della Sera" (Freitag).

Bundesregierung beschließt Reform der Grundsteuer

BERLIN - Die Bundesregierung hat den Weg für die umstrittene Reform der Grundsteuer frei gemacht. Das Kabinett beschloss am Freitag den Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD), in der kommenden Woche soll er in den Bundestag eingebracht werden. Das teilte das Finanzministerium mit, zuvor hatte das ARD-Hauptstadtstudio berichtet.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl