dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 22.06.2023 - 17.00 Uhr

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stabil

WASHINGTON - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt zuletzt kaum verändert. In der vergangenen Woche stagnierte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 264 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 259 000 Anträgen gerechnet.

USA: Verkäufe bestehender Häuser legen ein wenig zu

WASHINGTON - In den USA sind die Bestandsverkäufe von Häusern im Mai überraschenderweise ein wenig gestiegen. Im Monatsvergleich legten sie um 0,2 Prozent zu, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,7 Prozent erwartet.

ROUNDUP: Internationaler Finanzgipfel sucht Antworten auf Armut und Klimakrise

PARIS - Den Klimaschutz und Armutsbekämpfung durch neue finanzielle Anstrengungen zeitgleich in den Fokus nehmen - darüber beraten seit Donnerstag Vertreter von etwa 100 Staaten, internationaler Entwicklungsbanken und Organisationen in Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mahnte zum Auftakt: "Kein Land sollte zwischen der Reduzierung der Armut und dem Schutz des Planeten wählen müssen." UN-Generalsekretär António Guterres sagte bei dem Treffen, man müsse nicht auf eine große Reform warten, sondern könne bereits jetzt Maßnahmen ergreifen und einen riesigen Schritt hin zu globaler Gerechtigkeit gehen.

USA: Leistungsbilanz mit höherem Defizit

WASHINGTON - Das chronische Defizit in der US-Leistungsbilanz hat sich im ersten Quartal ausgeweitet. Gegenüber dem Vorquartal erhöhte es sich um 3,1 Milliarden auf 219,3 Milliarden US-Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Experten hatten im Schnitt ein Defizit von 217,1 Milliarden Dollar erwartet.

ROUNDUP 2: 'Tickende Zeitbombe': Leitzinsen treiben Hypotheken in England an

LONDON - Experten sprechen von einer "tickenden Zeitbombe": Wegen rasant steigender Zinsen für Hypotheken müssen Immobilienbesitzer in Großbritannien unbezahlbare Kosten fürchten. Denn die Bank of England erhöhte am Donnerstag ihren Leitzins deutlich von 4,5 auf 5 Prozent. Die 13. Anhebung in Folge sei unausweichlich, hatte der Ökonom Suren Thiru vom Institute of Chartered Accountants in England and Wales bereits zuvor mit Blick auf die hartnäckig hohe Inflation gesagt. Doch ein solcher Schritt bedeutet für Eigenheimbesitzer, die Hypotheken mit variablem Zinssatz bedienen müssen, höhere Zahlungen.

ROUNDUP: Türkische Notenbank hebt Zins auf 15 Prozent an

ANKARA - Die türkische Notenbank hat den Leitzins deutlich angehoben und damit eine Wende ihrer bisherigen Geldpolitik eingeleitet. Er steige um 6,50 Prozentpunkte auf 15,00 Prozent, teilte die Zentralbank am Donnerstag in Ankara mit. Volkswirte hatten im Schnitt eine noch stärkere Erhöhung erwartet und einen Leitzins von 20 Prozent prognostiziert. Angesichts der großen Unsicherheit war die Spannbreite der Prognosen sehr groß.

IWH: Wirtschaft in Deutschland wächst im Sommer mäßig

HALLE - Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung des Leibniz -Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) in den kommenden Quartalen nur mit mäßigem Tempo wachsen. Aufgrund der sinkenden Inflation und erhöhter Lohndynamik werde der private Konsum nach der Winterrezession allerdings wieder zulegen. Laut der Sommerprognose des Instituts dürfte das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 insgesamt um 0,3 Prozent zurückgehen - für das kommende Jahr ist ein Zuwachs von 1,7 Prozent prognostiziert.

ROUNDUP: Britische Notenbank hebt Leitzins kräftig an

LONDON - Die britische Notenbank setzt ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer überraschend deutlichen Zinsanhebung fort. Der Leitzins steigt um 0,50 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Sitzung in London mitteilte. Analysten hatten eine Straffung erwartet, allerdings überwiegend mit einem kleineren Schritt um 0,25 Punkte gerechnet.

ROUNDUP/Norwegen: Notenbank hebt Leitzins deutlich an

OSLO - Die Notenbank Norwegens setzt ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer deutlichen Zinsanhebung fort. Der Leitzins steigt um 0,5 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent, wie die Norges Bank am Donnerstag in Oslo nach ihrer Zinssitzung mitteilte. Es ist bereits die elfte Zinserhöhung seit 2021.

ROUNDUP: Schweizer Notenbank erhöht Leitzins auf 1,75 Prozent

ZÜRICH - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) verschärft ihren Kampf gegen die Inflation. Sie erhöht dazu ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,75 Prozent. Damit wirke sie dem abermals gestiegenen Inflationsdruck entgegen, erklärte die SNB am Donnerstag. Es sei zudem nicht auszuschließen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig seien, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten.

Frankreich: Geschäftsklima bleibt im Juni stabil

PARIS - In Frankreich hat sich die Unternehmensstimmung im Juni nicht verändert. Der Indikator des Statistikamts Insee betrug wie im Monat zuvor 100 Punkte, wie die Behörde am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit dieser Entwicklung gerechnet. Der Indikator liegt auf seinem langjährigen Durchschnittswert.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl