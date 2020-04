dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 23.04.2020 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Einkaufsmanager-Stimmung sackt auf Rekordtief - Konjunktureinbruch

LONDON - Die Corona-Krise hat die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone und in Großbritannien auf eine beispiellose Talfahrt geschickt. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Donnerstag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex für die Gesamtwirtschaft im Euroraum im April um 16,2 Punkte auf ein Rekordtief von 13,5 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 22,8 Punkte erwartet. Der Indikator wird seit Juli 1998 erhoben.

USA: Unternehmensstimmung stürzt auf Rekordtief

WASHINGTON - Die Stimmung von US-Unternehmen ist in der Corona-Krise auf ein Rekordtief abgestürzt. Wie das Institut IHS Markit am Donnerstag mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im April von 40,9 Punkten im Vormonat auf 27,4 Zähler. Selbst die bisherigen Tiefstände aus den Zeiten der globalen Finanzkrise wurden damit unterboten.

GESAMT-ROUNDUP: Kauflaune der Verbraucher im Keller - Ende der Hamsterkäufe?

FRANKFURT/NÜRNBERG - Der Ansturm der Verbraucher auf Toilettenpapier, Reis oder Teigwaren in der Corona-Krise scheint nachzulassen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Donnerstag ist der Absatz dieser Produkte zuletzt gesunken. Wein, Bier und Kondome waren dagegen gefragt - jedenfalls vor Ostern. Grundsätzlich wollen die Menschen in der Krise ihr Geld zusammenhalten. Die Stimmung der Verbraucher ist so schlecht wie nie.

USA: 4,4 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

WASHINGTON - Wegen der Corona-Pandemie haben in den USA die fünfte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 18. April wurden 4,4 Millionen Neuanträge registriert, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit haben innerhalb von fünf Wochen mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job verloren. Allein in der Vorwoche hatten 5,2 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Unterstützung gestellt.

USA: Neubauverkäufe brechen im März ein - Stärkster Rückgang seit 2013

WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser im März eingebrochen. Die Zahl der Verkäufe sei um 15,4 Prozent gefallen, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Dies ist der stärkste Rückgang seit Juli 2013. Volkswirte hatten einen Rückgang um 15,8 Prozent erwartet.

ROUNDUP 2/Merkel: Manche Länder lockern Corona-Beschränkungen zu forsch

BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bürger zum Durchhalten in der Corona-Krise aufgerufen und mahnte einige Bundesländer zu mehr Vorsicht bei den Lockerungen der Beschränkungen. Die Spitzen der großen Koalition verabredeten indessen weitere Hilfen für Kurzarbeiter, für Gastronomie, Unternehmer und Schüler, mit einem Gesamtvolumen von mehr als zehn Milliarden Euro.

ROUNDUP: Iran erwidert Trumps Drohungen - Spannungen eskalieren

TEHERAN/WASHINGTON - Der Iran hat US-Präsident Donald Trump im Falle eines Angriffs auf iranische Patrouillenboote mit einer entschiedenen Reaktion gedroht. Nach einer entsprechenden Drohung Trumps bestellte das iranische Außenministerium den Schweizer Botschafter in Teheran ein, der die diplomatischen Interessen der USA im Iran vertritt. "Dem Botschafter wurde mitgeteilt, dass der Iran die feindseligen und bedrohlichen Aussagen des US-Präsidenten scharf verurteile und jeglichen Angriff der USA am Persischen Golf erwidern werde", sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Donnerstag.

Deutsche Stahlproduktion im März um 10 Prozent gesunken

DÜSSELDORF - Die Stahlproduktion in Deutschland ist im März stark zurückgegangen. Die Hüttenwerke erzeugten knapp 3,3 Millionen Tonnen Rohstahl. Das waren 10,4 Prozent weniger als im gleichen Monat des vergangenen Jahres, wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl am Donnerstag mitteilte. Damit seien erste Auswirkungen der Corona-Krise in der Stahlindustrie bereits deutlich sichtbar geworden. Die Stahlindustrie hatte schon vor Beginn der Corona-Krise unter der schwachen Autokonjunktur gelitten. Im gesamten ersten Quartal 2020 lag die erzeugte Stahlmenge um 5,6 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Großbritannien: Unternehmensstimmung bricht auf Rekorditef ein

LONDON - Die Stimmung britischer Unternehmen ist durch die Corona-Krise erneut massiv belastet worden. Wie das Institut IHS Markit am Donnerstag in London bekanntgab, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im April um 23,1 Punkte auf 12,9 Zähler. Das ist der mit Abstand tiefste Stand seit Beginn der Erhebung vor gut zwei Jahrzehnten. Die Tiefstände während der Finanzkrise 2008/09 werden klar unterschritten.

ROUNDUP: Trump unterzeichnet vorübergehenden Einwanderungsstopp in die USA

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Unterschrift die Verfügung zum vorübergehenden Stopp legaler Einwanderung besiegelt. Der Einwanderungsstopp gilt nach Angaben des Weißen Hauses von diesem Freitag (MESZ) an für zunächst 60 Tage. Betroffen sind im Wesentlichen Ausländer, die sich um eine sogenannte Green Card bemühen, also um einen dauerhaften Aufenthalt in den Vereinigten Staaten.

Frankreich: Corona-Krise lässt Geschäftsklima auf Rekordtief einbrechen

PARIS - Frankreichs Wirtschaft wurde im April durch die Corona-Krise noch massiver belastet als erwartet. Das Geschäftsklima ist auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 1980 gefallen, wie aus Daten des Statistikamtes Insee vom Donnerstag hervorgeht. Der Index sei um 32 Punkte auf 62 Zähler gefallen. Einen derart starken Einbuch hat es noch nie gegeben. Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf 80 Punkte gerechnet.

Ifo Institut: 50 Prozent der deutschen Firmen fahren in Corona-Krise Kurzarbeit

MÜNCHEN - In der Corona-Krise fährt laut einer Umfrage des Ifo-Instituts die Hälfte der deutschen Unternehmen Kurzarbeit. Zudem wollten 18 Prozent Arbeitsplätze abbauen, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts. "Für viele Unternehmen ist Kurzarbeit ein Mittel der Wahl, um kurzfristige Umsatzausfälle abzufedern und ihre Belegschaft zu halten", sagt der Leiter der Ifo-Befragungen, Klaus Wohlrabe.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/bgf