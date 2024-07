dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 25.07.2024 - 17.00 Uhr

ROUNDUP/ USA: Wirtschaftswachstum beschleunigt sich stärker als erwartet

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft hat sich im Frühjahr weiter robust gezeigt. Das Wirtschaftswachstum hat sich stärker als erwartet beschleunigt. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um auf das Jahr hochgerechnete 2,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Wachstum von 2,0 Prozent gerechnet. Im ersten Quartal war die größte Volkswirtschaft der Welt noch um 1,4 Prozent gewachsen.

ROUNDUP: Ifo-Geschäftsklima trübt sich weiter ein - Experte: 'Kalte Dusche'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli überraschend weiter verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 1,6 Punkte auf 87,0 Zähler, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in München mitteilte. Es ist der dritte Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge. "Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise fest", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

USA: Weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche gesunken. Die Zahl der Hilfsanträge fiel um 10.000 auf 235.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf 238.000 Anträge erwartet.

USA: Aufträge für langlebige Güter gesunken - Ex Transport aber gestiegen

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Juni überraschend gesunken. Im Monatsvergleich gaben sie um 6,6 Prozent nach, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet, nachdem die Aufträge auch im Mai leicht gestiegen waren. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge zeigte sich allerdings ein völlig anderes Bild: In dieser Betrachtung stiegen die Aufträge im Juni um 0,5 Prozent und damit stärker, als am Markt erwartet worden war. Die Aufträge für Investitionsgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stieg noch stärker - um 1,0 Prozent. Die Zahl gilt als Indikator für die Investitionsneigung der Unternehmen.

ROUNDUP: Staatssekretär Theurer wechselt zur Bundesbank

BERLIN - Der FDP-Politiker Michael Theurer wechselt in den Vorstand der Bundesbank. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch seine Bestellung, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Damit wurden Medienberichte bestätigt. Es folgt noch eine Anhörung Theurers bei der Bundesbank.

Chinas Zentralbank senkt erneut Zinsen im Kampf gegen die Konjunkturflaute

PEKING - Chinas Notenbank hat sich innerhalb weniger Tage erneut mit einer Lockerung der Geldpolitik gegen die andauernde Wirtschaftsschwäche des Landes gestemmt. Wie die Zentralbank am Donnerstag mitteilte, sinkt der einjährige Zinssatz der mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) um 0,20 Prozentpunkte auf 2,30 Prozent. Es ist die erste Senkung des Leitzinses MLF seit dem vergangenen Sommer und der stärkste Zinsschritt seit April 2020.

Aufträge für Bauhauptgewerbe in Deutschland stagnieren

WIESBADEN - Die Auftragslage am Bau hat sich im Mai nicht aufgehellt. Im Vergleich zum Vormonat blieben die Bestellungen unverändert, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich ein leichter Anstieg um 1,1 Prozent bei unveränderten Preisen. Für die ersten fünf Monate dieses Jahres meldet die Statistik einen realen Auftragszuwachs von 1,6 Prozent.

