dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 25.08.2020 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2: Ifo-Geschäftsklima hellt sich weiter auf

MÜNCHEN - Die Aussichten für die deutsche Konjunktur werden nach dem drastischen Einbruch in der Corona-Krise zunehmend besser. So hat sich die Stimmung in den Unternehmen im August weiter aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg gegenüber Juli um 2,2 Punkte auf 92,6 Zähler, wie das Ifo-Institut am Dienstag in München mitteilte. Es ist der vierte Anstieg in Folge - nach einem historischen Einbruch in der Corona-Krise.

USA: Verbraucherstimmung fällt auf den tiefsten Stand seit Mai 2014

WASHINGTON - Die Stimmung der US-Verbraucher ist im August auf den tiefsten Stand seit über sechs Jahren gefallen. Das Verbrauchervertrauen sank um 6,9 Punkte auf 84,8 Zähler, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Mai 2014. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg auf im Schnitt 93,0 Punkte gerechnet.

USA: Neubauverkäufe steigen erneut stark

WASHINGTON - Der US-Häusermarkt hat sich im Juli weiter von den Folgen der Corona-Krise erholt. Die Neubauverkäufe stiegen gegenüber dem Vormonat um 13,9 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem viel geringeren Anstieg um im Schnitt 1,8 Prozent gerechnet.

Belgien: Geschäftsklima hellt sich weiter auf

BRÜSSEL - In Belgien hat sich das Geschäftsklima im August weiter aufgehellt. Der Indikator stieg um 1,9 Punkte auf minus 12,0 Zähler, wie die belgische Notenbank (BNB) am Dienstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Anstieg auf minus 11,8 Prozent erwartet.

USA: Häuserpreise steigen überraschend deutlich - FHFA

NEW YORK - In den USA sind die Häuserpreise im Juni überraschend deutlich gestiegen. Der FHFA-Hauspreisindex legte im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Hauspreise im Juni um 5,7 Prozent.

USA: Anstieg der Hauspreise etwas schwächer als erwartet - Case-Shiller-Index

NEW YORK - Auf dem US-Immobilienmarkt hat sich die Preisentwicklung etwas abgeschwächt. Im Juni stiegen die Hauspreise in den 20 großen Metropolregionen des Landes im Jahresvergleich um 3,46 Prozent, nach 3,61 Prozent im Vormonat, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Analysten hatten mit einem Plus von 3,6 Prozent gerechnet.

China impft Tausende versuchsweise gegen Coronavirus

PEKING - Seit einem Monat haben in China schon Mitarbeiter im Gesundheitswesen und andere Risikogruppen experimentelle Impfstoffe verabreicht bekommen. Das Impfprogramm sei Ende Juli mit einer Notverordnung erlaubt worden, erklärten Gesundheitsvertreter nach Medienberichten. Es werde erwogen, die versuchsweisen Impfungen auf Arbeiter auf Märkten, im Transportwesen und Dienstleistungsbereich auszuweiten, um neue Ausbrüche im Herbst und Winter zu verhindern.

Umfrage: Goldanleger fürchten Inflation

HANAU - Für deutsche Goldanleger zählen einer Umfrage zufolge der Schutz vor Inflation und die Aussicht auf eine im Vergleich zu anderen Anlagen bessere Entwicklung zu den wichtigsten Gründen für den Kauf des Edelmetalls. Knapp die Hälfte der 1700 Befragten schätzt Gold als Inflationsschutz, wie aus einer am Dienstag in Hanau veröffentlichten Umfrage durch den Edelmetallkonzern Heraeus hervorgeht. Sie fürchten demnach Auswirkungen der milliardenschweren Konjunkturpakete führender Industriestaaten im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise auf die Stabilität von Währungen.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl