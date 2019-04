dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 26.04.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: US-Wirtschaft wächst weiter robust

WASHINGTON - Die Wirtschaft der USA hat sich zu Beginn des Jahres von der schwächeren Weltkonjunktur abgekoppelt und weiter robust zugelegt. In den Monaten Januar bis März wuchs die größte Volkswirtschaft der Welt um auf das Jahr hochgerechnete 3,2 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Es ist die erste Schätzung der Regierung für das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal.

USA: Michigan-Konsumklima trübt sich weniger als erwartet ein

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im April weniger als erwartet eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel um 1,2 Zähler auf 97,2 Punkte, wie das Institut am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit 97,0 Punkten gerechnet. In einer Erstschätzung waren 96,9 Punkte ermittelt worden.

ROUNDUP 3/China verspricht bei 'Seidenstraße' mehr Transparenz

PEKING - Trotz Ankündigungen Chinas für mehr Offenheit bei der "Neuen Seidenstraße" stehen Deutschland und andere große EU-Staaten der umstrittenen Initiative weiter skeptisch gegenüber. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) machte beim zweiten "Seidenstraßen"-Gipfel am Freitag in Peking deutlich, China müsse internationale Regeln wie Umwelt- und Sozialstandards einhalten. Er rief die EU zu einer geschlossenen Haltung auf. Doch haben sich Länder wie Italien der Initiative bereits angeschlossen.

ROUNDUP 2: Macrons geplante Steuersenkungen lösen Streit in Frankreich aus

PARIS - Die von Staatspräsident Emmanuel Macron angekündigten milliardenschweren Steuersenkungen sorgen in Frankreich für heftige Debatten. "Die Geschenke von heute werden die Steuern von morgen sein", erklärte der Chef der oppositionellen bürgerlichen Republikaner, Laurent Wauquiez. Macron habe auch keinen ernsthaften Vorschlag gemacht, wie Staatsausgaben sinken können.

Lindner: Deutschland und Europa sollen China auf Augenhöhe begegnen

BERLIN - Die ersten Worte seiner rund eineinhalbstündigen Rede auf dem Parteitag hält FDP-Chef Christian Lindner auf Chinesisch. Anschließend sagt er: "Das heißt, vielleicht, die Gesellschaft und die Wirtschaft ändern sich beständig. Wir müssen mit den Zeiten Schritt halten." Er fügt dann hinzu: "Und nach Lage der Dinge werden unsere Kinder zukünftig nicht nur Englisch, sondern auch Chinesisch lernen müssen. Ich habe einen Selbstversuch gestartet: Diese Sprache ist ein Brocken. Und deshalb empfehle ich, dass wir alles dafür tun, dass es sich für die Chinesen weiter lohnt, auch Deutsch und Englisch zu lernen."

ROUNDUP 2/'Seidenstraßen-Gipfel': Chinas Präsident verspricht Reformen

PEKING - China will der internationalen Kritik an seiner "Neuen Seidenstraße" mit mehr Offenheit und Verbesserungen der Initiative begegnen. Auf dem Gipfel zu den großen Infrastrukturplänen am Freitag in Peking sagte Präsident Xi Jinping mehr Kooperation, Umweltschutz und Kampf gegen Korruption zu: "Alles sollte auf transparente Weise getan werden, und es wird Null-Toleranz für Korruption geben." Die Umsetzung der Projekte solle qualitativ verbessert werden. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) begrüßte die Ankündigungen als "sehr ermutigend". Deutschland werde China beim Wort nehmen.

ROUNDUP/Russische Lieferprobleme: Verband und Raffinerie sehen keine Engpässe

BERLIN/SCHWEDT - Die russischen Öllieferungen über die "Druschba"-Pipeline sind gegenwärtig unterbrochen, doch die Versorgung mit Benzin, Diesel und Heizöl in Deutschland ist davon nach Aussage der Branche nicht berührt. "Es gibt keine Qualitäts- und Lieferprobleme", sagte ein Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbandes (MWV) am Freitag in Berlin. Es gebe ausreichend Reserven in den Öl- und Raffinerielagern, um die Lieferunterbrechung zu überbrücken. Über die Pipeline fließt rund ein Drittel der deutschen Ölimporte.

Japans Industrieproduktion sinkt überraschend

TOKIO - In Japan hat ein überraschender Rückgang der Industrieproduktion im März die Sorge vor einem schwachen ersten Quartal verstärkt. Im Monatsvergleich sei die Produktion in den Industriefirmen um 0,9 Prozent gesunken, teilte die Regierung am Freitag in Tokio mit. Experten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten eine Stagnation erwartet, nachdem die Fertigung im Februar um 0,7 Prozent gestiegen war.

Frankreich: Verbrauchervertrauen stagniert

PARIS - Die Stimmung der französischen Verbraucher hat sich im April nicht verändert. Der Indexwert für das Verbrauchervertrauen habe wie im Vormonat 96 Punkte betragen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Volkswirte hatten mit einem erneuten Anstieg gerechnet und im Schnitt einen Indexwert von 97 Punkten prognostiziert.

