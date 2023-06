dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 27.06.2023 - 17.00 Uhr

EZB-Präsidentin Lagarde: Aussichten sprechen für weitere Zinserhöhung

FRANKFURT/SINTRA - Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert im Kampf gegen die Inflation auf die nächste Zinserhöhung zu. "Unsere Aufgabe ist (...) noch nicht erfüllt. Sofern sich die Aussichten nicht wesentlich ändern, werden wir die Leitzinsen im Juli erneut anheben", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Dienstag bei einer Konferenz der Notenbank im portugiesischen Sintra. Es sei "unwahrscheinlich, dass eine Zentralbank in naher Zukunft mit absoluter Überzeugung erklären kann, dass die Leitzinsen ihren Höchststand erreicht haben".

USA: Verbrauchervertrauen steigt stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Juni stärker als erwartet aufgehellt. Das Verbrauchervertrauen stieg im Vergleich zum Vormonat um 7,2 Punkte auf 109,7 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Es ist der höchste Stand seit Januar 2022. Analysten hatten im Schnitt mit lediglich 104,0 Punkten gerechnet. Deutlich verbessert haben sich sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen.

USA: Neubauverkäufe legen kräftig zu

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im Mai kräftig gestiegen. Es wurden 12,2 Prozent mehr neue Häuser verkauft als im Monat davor, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Es ist der deutlichste Zuwachs seit Mitte vergangenen Jahres. Die Markterwartungen wurden deutlich übertroffen. Analysten hatten im Schnitt sogar einen Rückgang um 1,2 Prozent erwartet.

USA: Hauspreise legen weiter zu - Case-Shiller-Index

NEW YORK - Auf dem US-Immobilienmarkt sind die Preise im April erneut gestiegen. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten legten die Häuserpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent zu, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Zuvor waren die Preise mehrere Monate in Folge gefallen. Analysten hatten für April im Schnitt einen schwächeren Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.

USA: Häuserpreise legen im April überraschend deutlich zu - FHFA

NEW YORK - In den USA sind die Hauspreise im April überraschend deutlich gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,7 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Schon im März waren die Preise um leicht abwärtsrevidierte 0,5 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Hauspreise im April um 3,1 Prozent.

USA: Aufträge für langlebige Güter legen unerwartet weiter zu

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Mai überraschend weiter gestiegen. Im Monatsvergleich seien die Bestellungen um 1,7 Prozent geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington nach einer ersten Schätzung mit. Es ist der mittlerweile dritte Anstieg der Auftragseingänge in Folge. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang um 0,9 Prozent erwartet.

Lindner: Stabilitätspakt-Einigung vor Jahresende 'gut möglich'

WEIMAR - Finanzminister Christian Lindner ist zuversichtlich, dass es noch vor Jahresende eine Einigung auf neue Schuldenregeln in der EU geben könnte. Er sehe "eine gute Möglichkeit, dass wir bei den Fiskalregeln in diesem Jahr auch noch Gemeinsamkeit unter den 27 finden", sagte der FDP-Politiker nach Gesprächen mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Polen am Dienstag in der Nähe von Weimar. Deutschland habe mit seinen Vorschlägen für eine Weiterentwicklung der Regeln bereits einen Schritt auf andere Länder zu gemacht.

Habeck optimistisch: Heizungsgesetz vor der Sommerpause

MÜNCHEN - Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht nach der Grundsatzeinigung auf das neue Heizungsgesetz gute Chancen für eine schnelle Verabschiedung. Er sei "eigentlich optimistisch", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag bei einem Videoauftritt bei einer Konferenz der "Süddeutschen Zeitung". Als Zielmarke nannte er die letzte parlamentarische Woche vor der Sommerpause, also die erste Juliwoche.

Italien: Verbrauchervertrauen steigt - Industriestimmung sinkt weiter

ROM - Die Stimmung der Verbraucher in Italien hat sich im Juni unerwartet stark aufgehellt, während sich die Stimmung in den Industriebetrieben den dritten Monat in Folge eintrübte. Der Indexwert für das Konsumklima stieg von 105,1 Punkten im Vormonat deutlich auf 108,6 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Rom mitteilte. Analysten hatten mit einem besseren Konsumklima gerechnet, waren im Schnitt aber nur von einem leichten Anstieg des Indexwertes auf 105,5 Punkten ausgegangen.

Berenberg-Chefvolkswirt: Ab kommendem Jahr geht es wirtschaftlich bergauf

FRANKFURT - Das laufende Jahr bleibt weltwirtschaftlich schwach, im kommenden Jahr geht es aber wieder bergauf. Das ist die tendenzielle Vorhersage des Chefvolkswirts der Berenberg Bank. "In der zweiten Jahreshälfte dürften die USA eine Rezession durchlaufen, wenn auch eine eher milde", sagte Holger Schmieding am Dienstag in Frankfurt vor Journalisten. Er sprach von einer "Mini-Rezession" mit einem nur sehr moderaten Rückgang der Wirtschaftsleistung. "Ab dem Frühjahr kommen die Vereinigten Staaten aus der Rezession, der Sommer und Herbst werden aber schwieriger."

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl