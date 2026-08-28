dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 28.08.2026 - 17.00 Uhr

28.08.26 17:05 Uhr

Warsh signalisiert Bereitschaft zur Zinserhöhung bei der US-Notenbank

JACKSON HOLE - Mit ungewöhnlich deutlichen Worten zur hohen Inflation in den USA hat Fed-Chef Kevin Warsh Bereitschaft für eine straffere Geldpolitik signalisiert. "Wir müssen davon überzeugt sein, dass sich die Kerninflation eindeutig und mit ausreichender Geschwindigkeit unserem Ziel annähert. Andernfalls haben wir noch einiges zu tun", sagte er laut Redemanuskript beim Notenbank-Treffen der Federal Reserve of Kansas City in Jackson Hole (US-Bundesstaat Wyoming).

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ROUNDUP 2: Drei Millionen Arbeitslose - Besserung in Sicht?

NÜRNBERG - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland verharrt auch im August über der Drei-Millionen-Marke. Verantwortlich dafür ist nach Angaben der Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, die Sommerpause. "Wir gehen aber davon aus, dass im kommenden Monat die Arbeitslosigkeit wieder sinken wird." Doch eine Trendwende am Arbeitsmarkt ist ihr zufolge nicht so schnell in Sicht.

IAEA meldet Drohnenattacken auf AKW Saporischschja

ENERHODAR - Das von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zuletzt mehrfach von Drohnen angegriffen worden. Die Strahlenmesswerte in der frontnahen Anlage seien weiterhin im Normbereich, hieß es am Freitag.

Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden

BERLIN - Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) bekräftigt vor seinem Besuch zum G20-Treffen im amerikanischen Asheville Forderungen nach einem Ende des Krieges gegen den Iran. "Das ist die wichtigste Botschaft, auch in die USA: Beendet diesen Krieg", sagte Klingbeil im ARD-Interview der Woche.

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ROUNDUP/Studie: 81 Prozent sorgen sich um finanzielle Absicherung

DÜSSELDORF - Die Debatte über Sozialreformen und mögliche Einschnitte bei der gesetzlichen Krankenversicherung und bei der Rente verunsichert viele Menschen in Deutschland und könnte den wirtschaftlichen Aufschwung bremsen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.

Eurozone: Wirtschaftsstimmung verbessert sich den vierten Monat in Folge

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im August stärker verbessert als erwartet. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 98,4 Punkte, wie die Europäische Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Es ist der vierte Anstieg in Folge. Es ist der höchste Stand seit Januar. Der Wert liegt aber weiter unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten.

Irans Außenminister: 'Druck funktioniert nicht'

TEHERAN - Irans Außenminister hat im festgefahrenen Konflikt mit den USA die Tür für eine diplomatische Lösung weiter offen gehalten. "Es ist nicht unmöglich, die Diplomatie wieder auf Kurs zu bringen", schrieb Abbas Araghtschi auf X. Die USA müssten verstehen: "Druck funktioniert nicht. Die USA sollten Vertrauen aufbauen, respektvoll sprechen, unsere Rechte anerkennen und ihre Verpflichtungen einhalten", fügte er hinzu.

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Frankreich: Wirtschaft stagniert überraschend - knapp an Rezession vorbei

PARIS - Die Wirtschaft in Frankreich ist im zweiten Quartal überraschend doch nicht gewachsen. In den drei Monaten bis Ende Juni stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal den revidierten Daten zufolge überraschend. Dies teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Ende Juli hatten die Statistiker den vorläufigen Daten zufolge noch ein Wachstum von 0,2 Prozent gemeldet. Experten hatten damit gerechnet, dass die erste Schätzung bestätigt wird.

ROUNDUP: Inflation in Frankreich und Spanien legt zu

PARIS - In wichtigen Ländern der Eurozone hat sich die Inflation im August deutlich beschleunigt. Verantwortlich für den Anstieg der Inflationsraten in Frankreich und Spanien sind die zuletzt wieder gestiegenen Energiepreise. Die erneute Zuspitzung im Iran-Krieg hatte im August die Ölpreise nach oben getrieben. Auch in der Eurozone insgesamt wird ein merklicher Anstieg der Inflationsrate erwartet.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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