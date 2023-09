dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 28.09.2023 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2: Ersehnte Erleichterung: Niedrigste Inflationsrate seit Februar 2022

WIESBADEN - Die Inflation in Deutschland ist auf dem Rückzug. Die Teuerungsrate sank im September auf den niedrigsten Stand seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes vom Donnerstag lagen die Verbraucherpreise im September um 4,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im August war noch ein Anstieg um 6,1 Prozent verzeichnet worden. Volkswirte machen Hoffnung auf eine weitere Abschwächung der Inflation in den kommenden Monaten.

ROUNDUP 2: Deutschland im Abschwung - Institute senken Prognose

BERLIN - Deutschland im Abschwung: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr kräftig heruntergeschraubt. Sie erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt um 0,6 Prozent schrumpft. Im Frühjahr waren die Institute noch von einem Mini-Wachstum von 0,3 Prozent ausgegangen. Ein Überblick, welche Gründe das hat - und warum die Ökonomen die Politik der Bundesregierung kritisieren.

ROUNDUP: Wirtschaftsforscher: Konjunktur im Osten noch besser als im Westen

DRESDEN/HALLE - In weiten Teilen der ostdeutschen Wirtschaft hat sich die Stimmung den fünften Monat in Folge getrübt. Das geht aus dem neuen regionalen Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts hervor, der am Donnerstag in Dresden vorgestellt wurde. Demnach sank das Barometer im September von 90,4 Punkten im August auf nun 89,6 Punkte. Die befragten Unternehmen berichteten von etwas schlechteren Geschäften und hätten ihre Erwartungen an die kommenden Monate leicht gesenkt, erläuterten die Forscher. Im April - beim bisherigen Höchststand in diesem Jahr - lag das Barometer noch bei 96,6.

USA: Schwebende Hausverkäufe sinken überraschend deutlich

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Immobilienverkäufe im August überraschend deutlich gefallen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe gaben im Monatsvergleich um 7,1 Prozent nach, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt nur mit einem Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet. Im Juli waren die Verkäufe um nach unten revidierte 0,5 Prozent gestiegen.

US-Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr auf Wachstumskurs geblieben. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer dritten Schätzung mitteilte. Eine vorherige Schätzung wurde bestätigt. Allerdings ist das Wachstum im ersten Quartal etwas höher ausgefallen als bisher gedacht. Anstatt um 2,0 Prozent wuchs das BIP um annualisiert 2,2 Prozent.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen weniger als erwartet

WASHINGTON - In den USA entwickelt sich der Arbeitsmarkt weiter robust. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht um 2000 auf 204 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem deutlicheren Anstieg auf 215 000 Anträge gerechnet. Die Hilfsanträge bewegen sich damit weiter auf niedrigem Niveau.

Eurozone : Wirtschaftsstimmung sinkt auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist im September auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren gesunken. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 93,3 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit November 2020 und die fünfte Abschwächung in Folge. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 92,4 Punkte gerechnet.

Italien: Verbraucher und Unternehmen pessimistischer

ROM - Die Stimmung der italienischen Verbraucher und Unternehmen hat sich im September eingetrübt. Das Konsumklima fiel zum Vormonat um 1,1 Punkte auf 105,4 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom bekanntgab. Die Erwartungen von Analysten wurden nur leicht verfehlt.

Spanien: Inflationsrate legt weiter zu

MADRID - In Spanien ist die Inflation im September weiter gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die zu europäischen Vergleichszwecken berechneten Verbraucherpreise (HVPI) um 3,2 Prozent, nach 2,4 Prozent im August. Wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid weiter mitteilte, erhöhte sich der HVPI im Monatsvergleich um 0,6 Prozent.

ROUNDUP 3/Immobilienkrise in China: Handel mit Evergrande-Aktien gestoppt

HONGKONG - Im Zuge der Immobilien-Krise in China ist der Handel mit Aktien der hoch verschuldeten Evergrande-Gruppe an der Hongkonger Börse gestoppt worden. Neben den Papieren der Evergrande Group konnten auch keine Anteilscheine der Evergrande Property Services Gruppe und der Evergrande-Gruppe für Elektro-Fahrzeuge gehandelt werden, wie es am Donnerstag in drei Mitteilungen der Börse in Hongkong hieß. Ein Grund wurde darin nicht genannt.

