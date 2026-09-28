dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 28.09.2026 - 17.00 Uhr

28.09.26 17:05 Uhr

Xi und Trump wollen sich im November in China treffen

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat die Einladung von Chinas Staatschef Xi Jinping nach China angenommen. "Wir werden uns im November erneut in China treffen und anschließend im Dezember beim G20-Gipfel in Miami, Florida", teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Xi und dessen Frau Peng Liyuan seien nach einem Staatsbesuch der "Freundschaft, Stärke und des Erfolgs" nun auf dem Weg zurück nach China.

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EZB-Präsidentin Lagarde sieht keine Hinweise auf längerfristig erhöhte Inflation

BRÜSSEL - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, sieht weiter keine Hinweise auf eine längerfristig erhöhte Inflation. Zwar rechne die EZB in der Zukunft mit einer stärkeren Teuerung, allerdings gebe es bislang keine Anzeichen dafür, dass sich die höhere Inflation verfestige, sagte Lagarde am Montag vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments. Es gebe derzeit keine Belege dafür, dass sich die hohen Energiepreise auf die Löhne übertragen würden.

ROUNDUP: Institute sehen Lichtblicke am Arbeitsmarkt

MÜNCHEN/NÜRNBERG - Auf dem deutschen Arbeitsmarkt tut sich etwas: Bei der Arbeitslosigkeit, seit mehr als drei Jahren kontinuierlich steigend, scheint sich dank einer günstigeren Konjunktur eine Entspannung abzuzeichnen. Bei der Beschäftigung sieht das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung dagegen eine negative Entwicklung: Zu viele Babyboomer gehen in Rente, zu wenig junges Personal kommt nach. "Der Arbeitsmarkt schrumpft", sagt der IAB-Forscher Enzo Weber.

ROUNDUP 3: Niedrigwasser schränkt Schifffahrt auf dem Rhein stark ein

DUISBURG - Die außerordentlich niedrigen Pegelstände am Rhein erschweren den Schiffsverkehr erheblich. Auf dem besonders von Niedrigwasser betroffenen Mittelrheinabschnitt zwischen St. Goar und Mainz seien "nur noch vereinzelt Güterschiffe unterwegs", sagte Fabian Spieß, stellvertretender Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB). Im Rheineinzugsgebiet fehle es an ergiebigeren Niederschlägen.

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EU verhängt nach Duma-Wahl in Russland neue Sanktionen

BRÜSSEL - Die Europäische Union hat nach der Parlamentswahl in Russland Sanktionen gegen Verantwortliche für den Ausschluss der Anti-Kriegspartei Jabloko verhängt. Betroffen sind nach Angaben des Rates der Mitgliedstaaten unter anderem drei Richter des Obersten Gerichtshofs in Moskau sowie ein Beamter der Generalstaatsanwaltschaft.

ROUNDUP: Steinmeier hat Tankrabatt unterzeichnet

BERLIN - Der Tankrabatt ist endgültig auf dem Weg und kann am Donnerstag starten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Gesetz unterzeichnet, wie das Bundespräsidialamt auf Anfrage mitteilte. Die Unterschrift erfolgte noch am Freitag, nachdem es der Bundestag beschlossen und der Bundesrat gebilligt hatte.

IAB-Arbeitsmarktbarometer: Beschäftigung schrumpft

NÜRNBERG - Der deutsche Arbeitsmarkt schlägt weiter Kapriolen: Nachdem jahrelang eine stabile Beschäftigungssituation den Markt getragen hat und die zunehmende Arbeitslosigkeit teilweise kaschieren konnte, geht nun die Beschäftigung zurück - dafür sinkt die Arbeitslosigkeit leicht. Das sind die Ergebnisse des neuen Arbeitsmarktbarometers des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

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CDU-Generalsekretärin fordert mehr Reformtempo von der SPD

DÜSSELDORF - CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann will von der SPD mehr Eile bei den Reformvorhaben der Bundesregierung sehen. "Es sind noch zu viele Beschlüsse des Koalitionsausschusses offen", sagte Hoppermann der "Rheinischen Post" (Montag). Bei der Rentenreform müsse nun schnell ein Gesetzentwurf auf den Weg gebracht werden, weil der Bundeshaushalt die enorme Höhe des Rentenzuschusses kaum noch verkrafte.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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