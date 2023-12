dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 29.12.2023 - 17.00 Uhr

Gaspreis fällt auf tiefsten Stand seit September - Speicher gut gefüllt

AMSTERDAM - Der Preis für Erdgas in Europa ist kurz vor dem Jahresende auf den tiefsten Stand seit drei Monaten gesunken. Am Freitag kostete der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam 31,99 Euro je Megawattstunde (MWh). So günstig war europäisches Erdgas seit September nicht mehr.

Stimmung auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland hellt sich auf

NÜRNBERG - Die Stimmung auf dem deutschen Arbeitsmarkt hat sich zum Ende des Jahres 2023 erstmals seit fast einem Jahr wieder leicht verbessert. Das Arbeitsmarktbarometer des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) stieg im Dezember 2023 um 0,4 Punkte auf 99,9 Punkte. Der Frühindikator für die Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt liegt damit nur noch knapp unter dem neutralen Wert von 100.

SNB setzt Devisenverkäufe mit leicht gedrosseltem Tempo fort

ZÜRICH - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre Devisenverkäufe im dritten Quartal fortgesetzt. Dabei hat sie das Tempo leicht gedrosselt, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Statistik der Notenbank hervorgeht. Von Juli bis September verkaufte die SNB demnach Devisen im Gegenwert von 37,6 Milliarden Franken. Im zweiten Quartal lagen die Devisen-Verkäufe noch bei 40,3 Milliarden und im ersten Quartal bei 32,2 Milliarden. Letztmals hatte sie im ersten Quartal 2022 Devisen erworben, seither aber jedes Quartal veräußert.

ROUNDUP: Reformpläne beim Bürgergeld für Jobverweigerer umstritten

BERLIN - Die Reformpläne von Arbeitsminister Hubertus Heil zum Bürgergeld für Jobverweigerer sind im politischen Berlin umstritten. Während Finanzminister Christian Lindner sowie Politiker von SPD und Union den Vorstoß begrüßten, warnten Sozialverbände, Jusos und Linke am Freitag vor heftigen sozialen Folgen.

ROUNDUP: Russland versetzt Ukraine schlimmste Luftschläge seit Kriegsbeginn

KIEW - In der von Russland bombardierten Ukraine sind kurz vor dem Neujahrsfest bei beispiellosen Luftangriffen landesweit mehr als 20 Menschen getötet und mehr als 130 weitere verletzt worden. Die ukrainische Führung sprach von massivem "Terror" gegen die Zivilbevölkerung. Bis Freitagnachmittag waren 26 Todesopfer bekannt, 137 Menschen wurden zudem verletzt, wie die regionalen ukrainischen Behörden mitteilten. Tote gab es demnach in Dnipro, Charkiw, Saporischschja, Odessa, Lwiw (Lemberg) und der Hauptstadt Kiew.

Ökonom und Staatssekretär wird neuer Wirtschaftsminister Spaniens

MADRID - Neuer spanischer Wirtschaftsminister wird Carlos Cuerpo, Ökonom und bisheriger Staatssekretär in dem Ministerium. Das teilte Regierungschef Pedro Sánchez am Freitag in Madrid mit. Der 43-Jährige löst Nadia Calviño ab, die im Dezember zur Nachfolgerin des Deutschen Werner Hoyer an der Spitze der Europäischen Investitionsbank (EIB) gewählt worden war. Calviño war auch erste stellvertretende Ministerpräsidentin. Dieses Amt übernimmt Finanzministerin María Jesús Montero (57), die bisher vierte Vizeregierungschefin war.

