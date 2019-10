dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 31.10.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Trump will Teilabkommen mit China trotz Gipfelabsage bald besiegeln

WASHINGTON/PEKING - Trotz der Absage des Asien-Pazifik-Gipfels im November in Chile wollen China und die USA an dem Zeitplan für ihre Handelsgespräche festhalten. Beide Länder arbeiteten derzeit daran, einen neuen Ort für die Unterzeichnung der "Phase eins" des Abkommens auszuwählen, schrieb US-Präsident Donald Trump am Donnerstag auf Twitter. "Der neue Ort wird bald bekanntgegeben", erklärte er und versicherte: "Präsident Xi und Präsident Trump werden die Unterzeichnung machen!" Die chinesische Regierung erklärte, man wolle die Handelsgespräche "wie ursprünglich geplant" vorantreiben. Neben der Unklarheit über einen möglichen Ort des Treffens ist aber auch unklar, wann die beiden Präsidenten zusammenkommen könnten.

US-Repräsentantenhaus stützt Impeachment-Ermittlungen gegen Trump

WASHINGTON - Das US-Repräsentantenhaus hat die Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump mit einem förmlichen Beschluss gestützt. Die Kongresskammer votierte am Donnerstag mit den Stimmen der Demokraten mehrheitlich für eine Resolution, die Regeln für die weiteren Untersuchungen festlegt. Dabei handelte es sich nicht um eine Abstimmung über die formale Eröffnung eines "Impeachment"-Verfahrens.

Trump attackiert Notenbank erneut: Unser Problem ist die Fed

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat trotz der weiteren Senkung des Leitzinses erneut seinen Unmut über die amerikanische Notenbank Fed zum Ausdruck gebracht. "Wir sollten niedrigere Zinsen haben als Deutschland, Japan und alle anderen", erklärte Trump am Donnerstag auf Twitter. "Wir sind mit Abstand das größte und stärkste Land, aber die Fed bringt uns einen Wettbewerbsnachteil. China ist nicht unser Problem, die Federal Reserve ist es!" Die Menschen seien "sehr enttäuscht" von Notenbankchef Jerome Powell und der Fed.

USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex auf tiefstem Stand seit Ende 2015

CHICAGO - In den USA hat sich die Unternehmensstimmung in der Region Chicago weiter verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel im Oktober um 3,9 Punkte auf 43,2 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Donnerstag in Chicago mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Dezember 2015. Analysten hatten dagegen im Mittel eine leichte Aufhellung erwartet.

USA: Konsumausgaben steigen etwas schwächer als erwartet

WASHINGTON - Die Konsumausgaben der Privathaushalte in den USA sind im September schwächer gestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sie sich um 0,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Allerdings wurde der Anstieg im Vormonat von 0,1 auf 0,2 Prozent nach oben korrigiert.

USA: Arbeitskosten steigen etwas stärker

WASHINGTON - In den USA sind die Arbeitskosten im Sommer etwas stärker gestiegen. Der entsprechende Index erhöhte sich im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im zweiten Quartal hatte der Zuwachs 0,6 Prozent betragen. Analysten hatten mit der aktuellen Entwicklung gerechnet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen. In der vergangenen Woche legten die Anträge um 5000 auf 218 000 zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte waren im Schnitt von 215 000 Erstanträgen ausgegangen.

ROUNDUP: Japans Notenbank weitet Zinsversprechen aus

TOKIO - Die japanische Notenbank hält an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest, hat diese aber zeitlich ausgeweitet. Wie die Bank of Japan am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung in Tokio mitteilte, beträgt der kurzfristige Leitzins unverändert minus 0,1 Prozent. Dieser Satz gilt für einen Teil der Überschussreserven der Geschäftsbanken. Er entspricht damit in etwa dem "Strafzins" den die Europäische Zentralbank (EZB) analog im Euroraum erhebt. Der Zins soll im Wesentlichen die Kreditvergabe der Banken anregen.

ROUNDUP: Eurozonen bleibt auf moderatem Wachstumskurs

LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Wirtschaft in den Sommermonaten leicht gewachsen und hat das moderate Wachstumstempo aus dem Frühjahr gehalten. Im dritten Quartal sei die Wirtschaftsleistung wie bereits im zweiten Quartal um 0,2 Prozent im Quartalsvergleich gestiegen, teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag mit. Analysten hatten im Schnitt nur einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet. Mit dem moderaten Wachstum bleibt auch die Inflation in der Eurozone schwach, während die Arbeitslosigkeit auf einem vergleichsweise niedrigem Niveau verharrt.

Italien: Wirtschaft wächst überraschend

ROM - Die italienische Wirtschaft ist im Sommer überraschend gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom laut einer ersten Schätzung mit. Im zweiten Quartal hatte die Wirtschaft noch stagniert. Volkswirte hatten erneut mit einer Stagnation gerechnet. Im Jahresvergleich ist die italienische Wirtschaft um 0,3 Prozent gewachsen.

Verfassungsrichter weisen Eilantrag gegen neue EZB-Anleihenkäufe ab

Gegen das Kaufprogramm der EZB läuft seit längerem ein Verfahren in Karlsruhe. Ende Juli wurde bereits eineinhalb Tage verhandelt. Der Eilantrag stammt von einer Gruppe von Klägern, die von dem Finanzwissenschaftler Markus Kerber vertreten wird. Sie wollten erreichen, dass die Bundesbank von der Beteiligung freigestellt wird.

