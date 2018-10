dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 01.10.2018

ROUNDUP 3/Nafta-Nachfolge: USA und Kanada gelingt Einigung in letzter Minute

WASHINGTON - Den USA und Kanada ist in letzter Minute ein Durchbruch bei ihrem Streit um die Neuauflage des gemeinsamen Freihandelsabkommens Nafta mit Mexiko gelungen. Nach zähen Verhandlungen einigten sich beide Länder auf eine Nachfolgevereinbarung, wie Vertreter der beiden Regierungen in der Nacht zu Montag (Ortszeit) bekanntgaben. Die Einigung kam quasi in letzter Minute zustande - vor Ablauf der gesetzten Frist für eine Verständigung, die um Mitternacht Ortszeit (6.00 Uhr deutscher Zeit) endete. Damit gibt es auch künftig ein Dreier-Abkommen mit Mexiko.

ROUNDUP: Euro-Finanzminister wegen Italiens Schuldenplänen in Sorge

LUXEMBURG - Die Euro-Finanzminister sind angesichts der geplanten Ausgabenerhöhung des hoch verschuldeten Italiens in Sorge. "Italien beschäftigt uns alle", sagte der Eurogruppen-Vorsitzende Mario Centeno am Rande des Treffens am Montag in Luxemburg. "Wir haben Fragen und erwarten Antworten." Die ersten Signale aus Rom seien wenig beruhigend, sagte der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra.

ROUNDUP: Stimmung in Industriebetrieben fällt auf 2-Jahres-Tief

LONDON - Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum hat sich im September den zweiten Monat in Folge eingetrübt und ist auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gefallen. Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex gab um 1,4 Punkte auf 53,2 Zähler nach, wie das Institut am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung hatte Markit 53,3 Punkte gemeldet. Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet. Vor dem Hintergrund jüngster Handelskonflikte warnte Markit vor einer weiteren Verschlechterung der Stimmung.

Eurozone : Arbeitslosenquote fällt auf tiefsten Stand seit fast zehn Jahren

LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im August gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel auf den tiefsten Stand seit fast zehn Jahren. Die Quote sei um 0,1 Punkte auf 8,1 Prozent gefallen, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Das ist die niedrigste Quote, die seit November 2008 im Euroraum verzeichnet wurde. Volkswirte hatten mit der positiven Entwicklung gerechnet.

Deutscher Einzelhandel mit etwas geringeren Umsätzen

WIESBADEN - Der Umsatz des deutschen Einzelhandels ist im August leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Erlöse preisbereinigt (real) 0,1 Prozent unter dem Niveau des Vormonats. Analysten hatten dagegen im Mittel einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet, nachdem die Umsätze im Vormonat um 1,1 Prozent gefallen waren. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Erlöse im August um 1,6 Prozent. Nominal, also inklusive Preisveränderungen, legten die Umsätze im Monatsvergleich um 0,3 Prozent und im Jahresvergleich um 3,3 Prozent zu.

USA: Industriestimmung sinkt von hohem Niveau aus

WASHINGTON - Die Stimmung in der US-Industrie ist im September etwas deutlicher als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel von 61,3 Punkten im Vormonat auf 59,8 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Washington mitteilte. Experten hatten mit einem Wert von 60,0 Punkten gerechnet. Im August war noch der höchste Stand seit Mai 2004 verzeichnet worden.

USA: Bauausgaben steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON - In den USA haben die Bauausgaben im August weniger als erwartet zugelegt. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 0,1 Prozent gestiegen, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet. Allerdings wurde der Anstieg im Vormonat von den ursprünglich geschätzten 0,1 Prozent leicht auf 0,2 Prozent revidiert.

Britische Industrie zuversichtlicher

LONDON - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im September überraschend aufgehellt. Wie das Forschungsunternehmen Markit am Montag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,8 Punkte auf 53,8 Zähler. Analysten hatten im Mittel dagegen einen Rückgang auf 52,5 Punkte erwartet. Mit über 50 Punkten liegt die Kennzahl trotz der großen Unsicherheit wegen des anstehenden Brexit über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Britischer Finanzminister: EU muss britische Vorschläge ernst nehmen

LONDON - Der britische Finanzminister Philip Hammond hat Brüssel aufgefordert, sich bei den Brexit-Gesprächen auf die Vorschläge aus London einzulassen. EU-Ratspräsident Donald Tusk liege falsch mit seinem Urteil, die Pläne würden nicht funktionieren, sagte Hammond bei seiner Parteitagsrede am Montag in Birmingham. "Das ist, was die Leute 1878 über die Glühbirne gesagt haben."

Euro-Finanzminister beraten über Reform des Euro-Rettungsschirms ESM

LUXEMBURG - Zum Schutz vor künftigen Finanzkrisen beraten die Euro-Finanzminister am Montag (15.00 Uhr) in Luxemburg über den Ausbau des Euro-Rettungsschirms ESM. Der ESM kann bislang vor allem pleitebedrohten Staaten mit Krediten beispringen. Im Gegenzug müssen die Länder Reform- und Sparprogramme umsetzen. Die Ressortchefs diskutieren nun unter anderem darüber, wie der ESM nicht erst in höchster Not helfen, sondern bereits bei der Krisenprävention besser eingesetzt werden könnte. Entscheidungen sind beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Dezember angepeilt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wurde zu dem Treffen nicht erwartet, er sollte vertreten werden.

Japans Industrie etwas weniger optimistisch

TOKIO - Der Optimismus unter den Managern der japanischen Großindustrie hat sich in den vergangenen drei Monaten etwas abgeschwächt. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Quartalsumfrage ("Tankan") der Bank von Japan (BoJ) unter rund 10 000 Unternehmen hervorgeht, sank der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionskonzerne im September um zwei Punkte im Vergleich zum Juni auf jetzt plus 19. Ein positiver Index im sogenannten Tankan-Bericht bedeutet allerdings, dass die Optimisten weiter in der Mehrheit sind. Der Index für die nicht fertigenden Unternehmen ging ebenfalls um zwei Punkte auf plus 22 Punkte zurück. Der von der Zentralbank alle drei Monate erstellte Bericht ist eine umfassende Mischung aus Konjunkturanalyse und Stimmungsbericht.

Athener Regierungssprecher: Weitere Rentenkürzungen sind überflüssig

ATHEN - Die griechische Regierung will Anfang 2019 auf vereinbarte Rentenkürzungen verzichten. Dies sagte Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos am Sonntag dem Radiosender Athina 984. Der erste Entwurf des Haushalts 2019 werde "die Absicht der griechischen Regierung beinhalten, die Maßnahme (Kürzung der Renten) nicht umzusetzen". Der Entwurf soll an diesem Montag präsentiert werden.

