dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 02.05.2018

USA: Privatbeschäftigung steigt stärker als erwartet

WASHINGTON - Der Arbeitsmarkt in den USA ist nach wie vor in sehr guter Verfassung. Dies belegen neue Zahlen des Dienstleiters ADP vom Mittwoch. Demnach sind im April in der Privatwirtschaft 204 000 Arbeitsplätze geschaffen worden. Das war etwas mehr als die von Analysten erwarteten 198 000 zusätzlichen Stellen. Allerdings wurde der Stellenaufbau im Vormonat nachträglich von 241 000 auf 228 000 Jobs herabgesetzt.

ROUNDUP: Wirtschaftswachstum in der Eurozone kühlt sich zu Jahresbeginn ab

LUXEMBURG - Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn abgekühlt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im ersten Quartal um 0,4 Prozent zum Vorquartal gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch laut einer ersten Schnellschätzung mit. Im vierten und dritten Quartal 2017 war die Wirtschaft noch um 0,7 Prozent gewachsen. Volkswirte hatten mit der Abschwächung gerechnet.

Eurozone: Industriestimmung fällt viertes Mal in Folge

LONDON - In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben im April den vierten Monat in Folge eingetrübt. Der vom britischen Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe fiel um 0,4 Punkte auf 56,2 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in einer zweiten Schätzung mitteilte. Der Rückgang fiel etwas schwächer aus als zunächst ermittelt. Mit deutlich über 50 Punkten zeigt der Indikator aber immer noch klar Wachstum an.

Eurozone: Arbeitslosenquote stagniert wie erwartet

LUXEMBURG - Der Arbeitslosenquote in der Eurozone hat sich im März wie erwartet nicht verändert. Die Quote habe bei 8,5 Prozent verharrt, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Niedriger war die Quote zuletzt im Dezember 2008.

Italien: Wirtschaftswachstum bleibt zu Jahresbeginn stabil

ROM - Das Wirtschaftswachstum in Italien ist zu Jahresbeginn stabil geblieben. Die Wirtschaftsleistung (BIP) habe im ersten Quartal um 0,3 Prozent im Vorquartalsvergleich zugelegt, teilte das Statistikamt Istat am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten dies erwartet. Im vierten Quartal 2017 war Italiens Wirtschaft mit dem gleichen Tempo gewachsen.

China: Stimmung bei mittleren und privaten Industriekonzernen etwas besser

PEKING - In China hat sich die Stimmung in den Chefetagen der mittleren und privaten Industrieunternehmen überraschend etwas aufgehellt. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex sei im April auf 51,1 (März: 51) Punkte gestiegen, teilte das Magazin am Mittwoch in Peking mit. Experten hatten erneut mit einem Rückgang gerechnet. Im März war der Indikator überraschend auf den tiefsten Stand seit November 2017 gefallen.

ROUNDUP/Oettinger: Deutschland soll Milliarden mehr in EU-Haushalt einzahlen

BRÜSSEL - Deutschland und die anderen EU-Staaten sollen nach Plänen von EU-Kommissar Günther Oettinger künftig deutlich mehr Geld in den europäischen Gemeinschaftshaushalt einzahlen. Insgesamt gehe es für Deutschland - einschließlich des Inflationsausgleichs - um elf bis zwölf Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr, sagte Oettinger am Mittwoch der ARD. 3,5 bis 4 Milliarden Euro davon seien notwendig, um die zu erwartende Brexit-Lücke im Budget zu schließen und neue Aufgaben wie den Schutz der Außengrenzen zu finanzieren.

S&P stuft Türkei ab

LONDON - Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Türkei tiefer in den sogenannten "Ramschbereich" abgestuft. Wie die Bonitätsprüfer in der Nacht auf Mittwoch mitteilten, sinkt die Ratingnote um eine Stufe auf "BB-". Das ist die dritthöchste Note im Ramsch- oder Junkbereich, mit dem Ratingagenturen riskante Anlagen kennzeichnen. Der Ausblick für das Rating ist stabil, es droht zunächst also keine weitere Abstufung.

ROUNDUP: Bund will öffentliche Investitionen bis 2022 zurückfahren

BERLIN - Vor dem Hintergrund der Finanzreform zwischen Bund und Ländern will der Bund ab 2020 seine eigenen, öffentlichen Investitionen zurückfahren. Die Ausgaben dafür sollen von 37,9 Milliarden Euro im kommenden Jahr auf 33,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 sinken. Das geht aus dem Haushaltsentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hervor, welcher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vorlag.

Juncker warnt Trump: EU verhandelt nicht unter Drohungen

BRÜSSEL - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat US-Präsident Donald Trump erneut aufgefordert, europäische Unternehmen unbefristet und bedingungslos von Sonderzöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte auszunehmen. "Wir werden die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten fortsetzen, aber wir weigern uns, unter Drohungen zu verhandeln", sagte er am Mittwoch in Brüssel. Die Zölle seien nicht mit Sicherheitsinteressen zu begründen.

Frankreich will Kürzung der EU-Agrarhilfen nicht akzeptieren

PARIS - Frankreich stellt sich gegen die von der EU-Kommission vorgeschlagene Kürzung des europäischen Agrarhaushalts. Das Land könne diesen Vorschlag nicht akzeptieren, teilte das Pariser Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Eine solche "drastische, massive und blinde" Reduzierung sei "einfach undenkbar". Frankreich könne keinerlei Senkung der Direktzahlungen an Landwirte akzeptieren.

