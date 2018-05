dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 04.05.2018

Cum-Ex-Geschäfte: Gericht prüft mögliche Kronzeugenregelung

BONN - Bei der Aufarbeitung umstrittener Aktiengeschäfte zulasten der Staatskasse prüft das Landgericht Bonn eine mögliche Kronzeugenregelung für Beteiligte. Von der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Köln sei eine Prüfbitte eingegangen, sagte ein Sprecher am Freitag. "Das bezieht sich noch nicht auf konkrete Personen, sondern es ist eine allgemeine Anfrage", sagte er.

ROUNDUP 2: US-Arbeitslosenquote auf 17-Jahrestief - Lohnentwicklung enttäuscht

WASHINGTON - Der US-Arbeitsmarktbericht ist im April uneinheitlich ausgefallen. Während die derzeit stark beachtete Lohnentwicklung hinter den Erwartungen zurückblieb, sank die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit 17 Jahren. Die Beschäftigungsentwicklung blieb etwas hinter den Erwartungen zurück. Dies geht aus den am Freitag veröffentlichten Zahlen des Arbeitsministeriums hervor.

ROUNDUP: Unternehmensstimmung im Euroraum trübt sich leicht ein

LONDON - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im April nach deutlichen Rückschlägen in den Vormonaten nur leicht eingetrübt. Wie das Institut Markit am Freitag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,1 Punkte auf 55,1 Zähler. Das war zwar etwas schlechter als die ursprünglich gemeldet Stagnation. Angesichts der deutlichen Eintrübung im Februar und März kann aber von einer Stabilisierung gesprochen werden.

Argentiniens Notenbank stemmt sich gegen Peso-Sinkflug

BUENOS AIRES - Die Notenbank Argentiniens stemmt sich mit aller Macht gegen den Sinkflug der Landeswährung Peso. Wie die Währungshüter am Freitag mitteilten, steigt ihr Leitzins für einwöchiges Zentralbankgeld um 6,75 Prozentpunkte auf 40 Prozent. Es ist bereits die dritte Zinsanhebung innerhalb weniger Tage. Die Notenbank kommentierte, man werde weiterhin alle Instrumente einsetzen, um Marktverzerrungen zu vermeiden und eine schwächere Inflation zu gewährleisten.

Weißes Haus: Keine Pläne zur Truppenreduzierung in Südkorea

WASHINGTON - Das Weiße Haus hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach Präsident Donald Trump die Möglichkeiten für eine Reduzierung der Militärpräsenz in Südkorea ausloten lässt. Ein entsprechender Bericht in der "New York Times" sei "völliger Unsinn", sagte der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton. "Der Präsident hat das Pentagon nicht gebeten, Pläne zur Reduzierung der amerikanischen Kräfte, die in Südkorea stationiert sind, vorzulegen."

Athen rechnet mit positiven Ergebnissen bei Banken-Stresstests

ATHEN - Die jüngsten Stresstests der Europäischen Zentralbank (EZB) für die vier größten griechischen Banken sollen nach Informationen aus Kreisen der griechischen Notenbank und des Finanzministeriums in Athen positiv ausgefallen sein. Offiziell sollen die Ergebnisse an diesem Samstag von der EZB bekanntgegeben werden, wie am Freitag aus Kreisen des Finanzministeriums in Athen verlautete.

ROUNDUP 2: China sieht 'große Differenzen' im Handelsstreit mit USA

PEKING - Im Handelsstreit zwischen den USA und China zeichnet sich weiter keine Lösung ab. Auch ein zweitägiges Spitzentreffen in Peking brachte keine Einigung.

EU-Haushalt: Ungarns Regierungschef Orban kündigt Widerstand an

BUDAPEST - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat Widerstand seines Landes gegen den Vorschlag für den Finanzrahmen der Europäischen Union (EU) für die Periode 2020 bis 2027 angekündigt. "Dieser Haushalt muss einstimmig beschlossen werden", sagte der rechtsnationale Politiker am Freitag im staatlichen Rundfunk. "Und so lange die Ungarn nicht sagen: "Geht in Ordnung", gibt es keinen Haushalt."

Eurozone: Umsätze im Einzelhandel steigen schwächer als erwartet

LUXEMBURG - Im Einzelhandel der Eurozone haben die Umsätze im März nur leicht zugelegt. Im Monatsvergleich seien die Erlöse um 0,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Brüssel mit. Analysten hatten mit einem stärkeren Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet.

Kreise: Behörden leiten Untersuchung ein - Manipulationen am US-Aktienmarkt?

FRANKFURT - Führende US-Aufseher prüfen Insidern zufolge mögliche Manipulationen im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. Die Börsenaufsichtsbehörde SEC sowie die Finanzregulierungsbehörde CFTC hätten Untersuchungen zu Messgrößen der Schwankungen am Aktienmarkt eingeleitet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen.

