dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 08.05.2018

ROM - Nach den gescheiterten Regierungsgesprächen in Italien steuert das hoch verschuldete Land auf eine Neuwahl möglicherweise schon im Sommer zu. Die populistischen Parteien Lega und Fünf-Sterne-Bewegung rückten auch am Dienstag nicht von ihrem Nein zu einer "neutralen" Regierung aus Experten ab. Nach dem Willen von Staatspräsident Sergio Mattarella soll eine solche Regierung das Land zur Neuwahl führen, nachdem sich die zerstrittenen Parteien nicht auf eine Koalition einigen konnten.

BERLIN/BRÜSSEL - Unmittelbar vor der erwarteten Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zur Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran gehen die europäischen Partner noch einmal in die diplomatische Offensive. Hochrangige Vertreter Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands sowie die Chefin des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Helga Schmid, trafen am Dienstag in Brüssel mit dem iranischen Vize-Außenminister Abbas Araghchi zusammen. Das Gespräch sollte die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Nuklearvereinbarung "aufrecht erhalten und umgesetzt wird", hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin.

BRÜSSEL - Die EU will trotz des möglichen Ausstiegs der USA aus dem Atomdeal mit dem Iran an dem Abkommen festhalten. "Wir glauben, die Vereinbarung funktioniert, und unsere Verpflichtung, mit der Umsetzung fortzufahren, bleibt bestehen", sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Dienstag in Brüssel. Der Deal habe Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) nie dagewesene Kontrollmöglichkeiten über das iranische Atomprogramm gegeben.

MURNAU - Die Fraktionsspitzen der großen Koalition wollen angesichts der positiven Wirtschaftsaussichten eine weitere Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung prüfen. "Wir sind ein starkes Land und freuen uns, wenn wir sehen, dass es möglicherweise zusätzliche Spielräume bei den Sozialabgaben gibt, ganz konkret bei der Arbeitslosenversicherung", sagte SPD-Chefin Andrea Nahles am Dienstag. Die geschäftsführenden Fraktionsvorstände von Union und SPD hatten zuvor ihre zweitägige Klausurtagung im bayerischen Murnau beendet.

MURNAU - Angesichts von erwarteten Steuermehreinnahmen in Milliardenhöhe will die großen Koalition eine stärkere Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge prüfen. "Wir sind ein starkes Land und freuen uns, wenn wir sehen, dass es möglicherweise zusätzliche Spielräume bei den Sozialabgaben gibt, ganz konkret bei der Arbeitslosenversicherung", sagte SPD-Chefin Andrea Nahles am Dienstag im bayerischen Murnau. Die geschäftsführenden Fraktionsvorstände von Union und SPD hatten dort zuvor ihre zweitägige Klausurtagung beendet.

BERLIN - Trotz anhaltender Kritik geht Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) davon aus, dass sich die Bundesregierung noch in diesem Monat auf das geplante Rückkehrrecht von Teilzeit- in Vollzeit-Jobs verständigt. "Ich bin zuversichtlich, dass wir im Mai damit ins Kabinett kommen", versicherte Heil am Dienstag nach einem Besuch beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Berlin. Derzeit sei der Gesetzentwurf noch in der Ressortabstimmung zwischen den einzelnen Ministerien. "Das sieht im Moment ganz ordentlich aus."

ZÜRICH - Die Finanzmärkte sind nach Einschätzung von US-Notenbankchef Jerome Powell gut auf die künftigen Schritte der Federal Reserve vorbereitet. "Die Märkte dürften von unseren Schritten nicht überrascht sein, wenn sich die Wirtschaft im Einklang mit den Erwartungen entwickelt", sagte Powell am Dienstag auf einer Veranstaltung der Schweizerischen Nationalbank SNB in Zürich. Die Markterwartungen an die Geldpolitik der Fed entsprächen in etwa den Erwartungen der Notenbanker, ergänzte Powell.

MÜNCHEN - Die Aussichten für die Weltwirtschaft haben sich einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts zufolge verschlechtert. Im zweiten Quartal sank der entsprechende Indikator um 9,5 Zähler auf 16,5 Punkte, wie das Institut am Dienstag in München mitteilte. Während die Wirtschaftslage von den befragten Experten nahezu unverändert gut bewertet wird, haben sich ihre Erwartungen spürbar eingetrübt.

TEHERAN/WASHINGTON - Irans Präsident Hassan Ruhani hat seine Landsleute auf einen Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen vorbereitet. In den ersten Monaten könnte es Schwierigkeiten geben, sagte Ruhani am Dienstag in Teheran. "Aber auch das werden wir überleben." Der Iran hoffe, dass andere Vertragspartner und dabei insbesondere das EU-Trio Deutschland, Frankreich und Großbritannien sich an den Deal hielten und ihn vertragsgerecht umsetzten. Die Führung in Teheran lehnte es bereits mehrfach ab, das Abkommen nachzubessern oder neu zu verhandeln.

