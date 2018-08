dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 08.08.2018

ROUNDUP 3/Handelsstreit mit Zöllen: USA und China zünden neue Stufe

WASHINGTON/PEKING - Der Handelsstreit zwischen den USA und China eskaliert weiter. Nachdem das Weiße Haus mitteilte, am 23. August weitere Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren im Wert von rund 16 Milliarden US-Dollar zu erheben, kündigte das Pekinger Handelsministerium am Mittwoch Vergeltungszölle in gleicher Höhe und zum gleichen Zeitpunkt an. Ökonomen sehen in dem sich zuspitzenden Konflikt ein Risiko für die gesamte Weltwirtschaft.

Trotz Handelskonflikt: Chinas Außenhandel zeigt im Juli Stärke

PEKING - Vor dem Hintergrund des schwelenden Handelsstreits mit den USA hat Chinas Außenhandel im Juli Stärke gezeigt. Wie die Pekinger Zollverwaltung am Mittwoch mitteilte, legten die Exporte des Landes in die USA im Vergleich zum Juli des Vorjahres um 11,2 Prozent auf 41,5 Milliarden US-Dollar zu. Die Importe aus den USA stiegen um rund 11,1 Prozent auf 13,4 Milliarden US-Dollar.

OECD erwartet schwächeres Wachstum in der Eurozone

PARIS - Die OECD geht von einem schwächeren Wirtschaftswachstum in der Eurozone aus. Unter den großen europäischen Volkswirtschaften sei für Deutschland, Frankreich, Italien und den Euroraum insgesamt eine nachlassende Wachstumsdynamik zu erwarten, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Mittwoch in Paris mit und berief sich dabei auf Daten des Frühindikators CLI. Auch für Großbritannien zeigte der Frühindikator eine schwächere Konjunktur.

Bitcoin auf Talfahrt - US-Börsenaufsicht verschiebt Beschluss über ETF-Zulassung

FRANKFURT - Die Digitalwährung Bitcoin hat am Mittwoch die starken Verluste vom Vortag fortgesetzt. Der Kurs fiel auf der Handelsplattform Bitstamp weiter unter 7000 US-Dollar und erreicht am Morgen bei 6390,99 Dollar den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Ausgelöst wurden die Talfahrt durch die US-Börsenaufsicht SEC. Diese hatte am Vorabend mitgeteilt, dass eine Entscheidung über die Zulassung von börsengehandelten Fonds (ETFs) auf Bitcoins verschoben wird.

Spanien: Industrieproduktion fällt überraschend deutlich

MADRID - Die spanische Industrieproduktion ist im Juni stärker als erwartet gefallen. Die Produktion sei um 0,6 Prozent zum Vormonat gesunken, teilte das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid mit. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Im Vormonat war die Industrieproduktion noch um revidierte 0,8 Prozent (zunächst: +0,9%) gestiegen.

ROUNDUP: Entwicklungsminister: EU-Märkte für afrikanische Produkte öffnen

BERLIN - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat die EU aufgefordert, ihre Märkte für sämtliche Güter aus Afrika zu öffnen. Dies könne die Migration Richtung Europa bremsen, sagte der CSU-Politiker der "Welt" (Mittwoch). Besonders Agrarprodukte sollten hierzulande zoll- und quotenfrei eingeführt werden können, um in Afrika Jobs für Millionen arbeitslose junge Menschen zu schaffen. Müller stieß mit seinem Vorstoß teils auf Zustimmung, aber auch auf Bedenken.

ROUNDUP 2: Mehr als die Hälfte der Kommunen hat zuletzt Steuern erhöht

STUTTGART/BERLIN - Um mehr Geld in die Kasse zu bekommen, hat mehr als die Hälfte der Städte und Gemeinden in Deutschland in den vergangenen Jahren die Steuern erhöht. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Beratungsunternehmens Ernst & Young (EY) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach haben 53 Prozent aller Kommunen seit 2012 mindestens einmal die Gewerbesteuer für Unternehmen angehoben. 60 Prozent schraubten seither die Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Grundstücke nach oben. Gesenkt wurden die Steuern in dem Zeitraum so gut wie nirgends.

'FT': Saudi-Arabien will sich von kanadischen Investments trennen

LONDON/FRANKFURT - Der politische Streit zwischen Saudi-Arabien und Kanada eskaliert offenbar weiter. Die britische Zeitung "Financial Times" berichtete am Mittwoch, Saudi-Arabien habe damit begonnen, sich von seinen kanadischen Vermögenswerten zu trennen. Die saudische Zentralbank und der staatliche Pensionsfonds hätten ihre jeweiligen Vermögensverwalter angewiesen, kanadische Aktien, Anleihen und Barbestände zu veräußern - "egal, was es kostet". Das Blatt beruft sich auf zwei mit der Materie betraute Personen.

ROUNDUP 2: Vereinbarung mit Spanien über Flüchtlingsrücknahme steht

BERLIN - Als Konsequenz aus dem deutschen Asylstreit hat Deutschland mit Spanien eine Vereinbarung über die Rückführung dort registrierter Asylbewerber geschlossen. Die Verhandlungen seien abgeschlossen, sagte die Sprecherin des Bundesinnenministeriums, Eleonore Petermann, am Mittwoch in Berlin. Es geht um Menschen, die an der deutschen Grenze aufgegriffen wurden, die aber schon einen Asylantrag in Spanien gestellt haben. Sie sollen künftig binnen 48 Stunden dorthin zurückgeschickt werden.

ROUNDUP: Maas fürchtet Chaos im Iran - Teheran grundsätzlich gesprächsbereit

BERLIN/TEHERAN/WASHINGTON - Nach dem Inkrafttreten der US-Sanktionen gegen den Iran hat Außenminister Heiko Maas vor einer Verschärfung des Konflikts und einem drohenden Chaos in der Krisenregion gewarnt. "Wir halten es nach wie vor für einen Fehler, die Nuklearvereinbarung mit dem Iran aufzugeben", sagte der SPD-Politiker der "Passauer Neuen Presse" (Mittwoch). Das Abkommen sei zwar nicht perfekt, aber auf jeden Fall besser als die Alternative, kein Abkommen zu haben.

450-Euro-Grenze für Minijobs soll bleiben

BERLIN - Für Minijobs soll es trotz des steigenden Mindestlohns bei der Einkommensgrenze von 450 Euro im Monat bleiben. Eine weitere Anhebung sei derzeit nicht vorgesehen und auch nicht Gegenstand des Koalitionsvertrags, teilte das Bundesarbeitsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) dringt indes auf eine Erhöhung, wie Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) sagte. Die Grenze verschärfe die ohnehin bestehende Personalknappheit im Gastgewerbe. Sie solle daher an die Lohnentwicklung gekoppelt werden und jährlich automatisch mitwachsen.

BA-Chef Scheele fordert baldige Entscheidung über Beitragssenkungen

NÜRNBERG - Der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, drängt die Politik zu einer baldigen Entscheidung in Sachen Beitragssenkungen zur Arbeitslosenversicherung. "Wir hätten gerne Planungssicherheit", sagte Scheele der Deutschen Presse-Agentur. Der Haushalt 2019 könne derzeit nicht sachgerecht geplant werden. "Es wäre gut, wenn wir im Herbst eine Entscheidung hätten. Je früher, desto besser", so Scheele.

Iran: Gespräche mit USA kein Tabu, aber nur mit klarer Agenda

TEHERAN - Der Iran schließt Gespräche mit den USA nicht völlig aus, wenn es um klare Sachthemen geht. "Wir wollen solche Gespräche ja nicht tabuisieren, aber die müssten Ergebnisse bringen und nicht Zeitverschwendung sein", sagte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Mittwoch. Seit dem Vortag gelten wieder US-Wirtschaftssanktionen gegen den Iran, mit denen Washington die Islamische Republik zu außenpolitischen und militärischen Zugeständnissen zwingen will.

ROUNDUP/DIHK: Verschärfung von Übernahmen könnte Investoren abschrecken

BERLIN - Der Deutscher Industrie- und Handelskammertag hat sich zurückhaltend über Pläne der Koalition geäußert, Übernahmen deutscher Firmen vor allem durch chinesische Investoren zu erschweren. "Eine Verschärfung könnte ausländische Investoren abschrecken und uns zugleich Hürden in anderen Ländern aufbauen", erklärte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Wichtig wäre es, dass die Bundesregierung und die EU sich weltweit für offene Märkte und wirtschaftliche Gleichbehandlung einsetzt - auch und gerade gegenüber China."

