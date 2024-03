dpa-AFX Überblick: TRANSPORT / TOURISMUS vom 18.03.2024

Boeing von United Airlines verliert Abdeckung im Flug

CHICAGO/WASHINGTON - Eine Passagiermaschine von United Airlines hat im Flug eine Abdeckung an ihrem Rumpf verloren. Der Schaden an der Boeing 737-800 sei erst am Boden festgestellt worden, nachdem das Flugzeug am Freitag (Ortszeit) in der Stadt Medford im Bundesstaat Oregon problemlos gelandet sei, teilte United mit. Zuvor hatte die Lokalzeitung "Rogue Valley Times" ein Augenzeugen-Foto veröffentlicht, auf dem freiliegende Mechanik zu sehen war.

Keine Streiks an Ostern? Bahn und GDL plötzlich zuversichtlich

BERLIN - Die Nachricht dürfte viele Bahnreisende erleichtert haben: Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn sprechen wieder miteinander, und nicht nur das: Eine Einigung stehe bereits in der neuen Woche bevor. Auf Streiks will die Gewerkschaft von GDL-Chef Claus Weselsky bis dahin verzichten. Nach sechs Ausständen könnte der seit Monaten schwelende Arbeitskampf noch vor Ostern befriedet werden.

Daimler-Buses-Chef: 'Die Krise ist jetzt vorbei'

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Markt für Busse ist nach Ansicht von Till Oberwörder, Chef der Bus-Sparte von Daimler Truck, nach einem Knick während der Corona-Pandemie zurück in der Spur. "Die Krise ist jetzt vorbei", sagte Oberwörder. "Wir sind zurück, das Geschäft ist zurück."

Kopfball ins Glück: Hummels meldet sich zurück

DORTMUND - Vom Edelreservisten zum Matchwinner - Mats Hummels lieferte gleich mehrere Argumente für eine Rückkehr in die Stammelf von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)). Beim 3:1 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt machte sich der 35 Jahre alte Routinier nicht nur als Abwehrchef und verbaler Antreiber, sondern auch als Torschütze verdient. Mit seinem Kopfball zum 2:1 in der 81. Minuten ebnete er den Weg zur Rückkehr der Borussia auf den vierten Bundesliga-Tabellenplatz. "Mats ist ein extrem erfahrener und extrem wichtiger Spieler für uns, das hat er heute mal wieder unter Beweis gestellt", schwärmte Fußball-Lehrer Edin Terzic.

Vergleich in Australien: Uber zahlt Taxibranche 164 Millionen Euro

CANBERRA - Der US-Fahrdienst Uber hat in Australien einen seit Jahren andauernden juristischen Streit mit der Taxi- und Mietwagenbranche beigelegt. Das Unternehmen erklärte sich jetzt zu einem Vergleich in Höhe von fast 272 Millionen Australischen Dollar (164 Millionen Euro) bereit. Ein Verhandlungstermin für die Sammelklage von 8000 Taxifahrerinnen und -fahrern sowie Autovermieterinnen und -vermietern gegen Uber, der für Montag vor dem Obersten Gericht im Bundesstaat Victoria geplant war, fiel damit aus, wie die Nachrichtenagentur AAP unter Berufung auf die Justiz berichtete.

DHL-Tochter setzt auf weiße Automaten für alle Paketfirmen

BONN - Beim Versenden oder Abholen ihrer Pakete können Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher künftig stärker auf Automaten zurückgreifen, die rund um die Uhr verfügbar sind. Nachdem DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) bereits mehr als 13 000 Packstationen hat und diese Zahl perspektivisch auf 15 000 erhöhen will, soll separat hierzu eine neu gegründete DHL-Tochterfirma für zusätzliches Angebot sorgen. Die Gründung der Tochterfirma gab der Bonner Logistiker am Montag bekannt. Die neuen Automaten, von denen es bisher nur Prototypen gibt, heißen OneStopBox. Von ihnen sollen dieses Jahr 100 aufgestellt werden, nächstes Jahr 2000 und in den Jahren danach jeweils mehrere Tausend.

Luftverkehr nach Warnstreik an sechs Flughäfen wieder angelaufen

BERLIN - Nach dem Warnstreik der Luftsicherheitskräfte am Freitag ist der Luftverkehr an den betroffenen Flughäfen wieder angelaufen. In Dortmund und Weeze, wo am Freitag ganztägig gestreikt wurde, lief der Verkehr am Samstag wieder im Normalbetrieb. Auf den Websites wurden keine Verspätungen oder Annullierungen angezeigt. Andere Airports hatten den Flugbetrieb teilweise bereits am Freitag wieder aufgenommen.

/mis