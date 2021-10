dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP: Biontech-Impfung für Kinder bekommt in den USA Notfallzulassung

SILVER SPRINGS - Der Corona-Impfstoff von Biontech (BioNTech (ADRs))/Pfizer hat in den USA nun auch für den Einsatz bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Notfallzulassung bekommen. Nachdem ein Beratergremium der FDA sich am Dienstag dafür ausgesprochen hatte, gewährte die US-Arzneimittelbehörde die Notfallzulassung am Freitag. Im Anschluss muss sich nun formell auch noch die Gesundheitsbehörde CDC damit befassen.

BVB im Pokal-Achtelfinale bei St. Pauli - Berliner Stadt-Derby

DORTMUND - Titelverteidiger Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) muss im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli antreten, Bayern-Bezwinger Borussia Mönchengladbach bekommt es auswärts mit Hannover 96 tun. Zudem stehen sich Hertha BSC und der 1. FC Union im Berliner Stadt-Derby gegenüber, wie die Auslosung am Sonntag in der ARD-"Sportschau" ergab. Der einzige Drittligist 1860 München hat im Achtelfinale gegen Fußball-Zweitligist Karlsruher SC Heimrecht. Die Partien werden am 18. und 19. Januar ausgetragen.

Neuer Opel-Chef sichert Erhalt aller Werke zu

RÜSSELSHEIM - Der neue Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz hat den Erhalt der Standorte des Autobauers in Deutschland zugesichert. "Wir behalten alle Werke. Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern sind und bleiben unsere Fabriken in Deutschland", sagte Hochgeschurtz der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montag). Allerdings müsse man sich die Wettbewerbsfähigkeit immer wieder neu erarbeiten.

Kehl hofft auf Comeback von BVB-Torjäger Haaland zum Liga-Gipfel

DORTMUND - Sebastian Kehl hofft auf eine rechtzeitige Genesung des Dortmunder (BVB (Borussia Dortmund)) Torjägers Erling Haaland zum Bundesliga-Gipfel Anfang Dezember gegen den FC Bayern. "Wir werden natürlich alles tun, damit Erling bei diesen Spielen dabei ist. Weil er am Ende den Unterschied macht. Wir wissen, wie wichtig gerade die direkten Duelle mit Bayern München sein werden. Ihn dabei zu haben, wäre für uns unglaublich wichtig", sagte der Dortmunder Lizenzspielerchef am Sonntag dem TV-Sender Bild.

ROUNDUP: Wieder mehr Ziele am BER - Finanzlage bleibt angespannt

BERLIN - Ein Jahr nach Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER erreichen Passagiere wieder beinahe so viele Ziele wie vor der Pandemie - die finanzielle Situation des Airport bleibt jedoch angespannt. "Wir brauchen schnell Geld, wir brauchen Cash", sagte dessen Chefin Aletta von Massenbach dem "Tagesspiegel" (Samstag). Die Liquidität der Flughafengesellschaft Berlins, Brandenburgs und des Bundes (FBB) reiche nur noch bis zum ersten Quartal 2022. Die frühere Finanzchefin des Unternehmens hatte den Chefposten Anfang Oktober übernommen.

Republik Moldau und Gazprom erzielen Einigung im Gasstreit

CHISINAU/MOSKAU - Die Republik Moldau und Russland haben in ihrem zuletzt zugespitzten Gasstreit überraschend schnell eine Einigung erzielt. Der Liefervertrag mit dem russischen Staatskonzern GAZPROM werde um weitere fünf Jahre verlängert, teilte eine Sprecherin der moldauischen Regierung am Freitagabend mit. Auch beim Preis und bezüglich der Schulden, die Moldau an Russland zurückzahlen soll, konnten demnach bei Gesprächen in der russischen Ostseemetropole St. Petersburg Einigungen erzielt werden. Auch Gazprom bestätigte die Vertragsverlängerung und sprach von "gegenseitig vorteilhaften Bedingungen". Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

ROUNDUP: Kohlegegner demonstrieren mit 'Feuerlinie' in Lützerath

LÜTZERATH - Mindestens 1000 Kohlegegner haben am Sonntag in Lützerath friedlich gegen den Braunkohleabbau im Rheinischen Revier protestiert. Fridays for Future, Greenpeace und andere Gruppen hatten zu der Demonstration vor einem zum Abriss vorgesehenen Bauernhof in der Nähe des Tagebaubetriebs Garzweiler aufgerufen. Der Bauernhof, der ganze Ort und weitere Dörfer sollen nach den Planungen für den Kohleabbau weichen. Die Polizei sprach von "über 1000" Teilnehmern, die Organisatoren von 5000.

ROUNDUP/'Spiegel': Industrie umging Milliardenzahlungen bei EEG-Umlage

HAMBURG/BERLIN - Industriekonzerne in Deutschland sollen nach einem Bericht des "Spiegel" jahrelang die EEG-Umlage zur Ökostrom-Förderung umgangen und so Milliarden nicht an den Staat abgeführt haben. Leidtragende seien die übrigen Stromkunden, die entsprechend höhere Beiträge hätten zahlen müssen, schreibt der "Spiegel".

ROUNDUP: Ärzte für neue Klinikfinanzierung - 'Keine Industriebetriebe'

BERLIN - Die Bundesärztekammer hat vor einer immer weiteren Kommerzialisierung des Gesundheitswesens gewarnt und fordert dafür auch Änderungen bei der Finanzierung der Kliniken. "Krankenhäuser sind keine Industriebetriebe, und Ärzte und Patienten sind keine Glieder einer Wertschöpfungskette", sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt der Deutschen Presse-Agentur vor dem Ärztetag an diesem Montag in Berlin. "Wir brauchen deshalb ein Vergütungssystem, das nicht ausschließlich auf wirtschaftliche Effizienz ausgerichtet ist, sondern das es uns ermöglicht, unsere Patientinnen und Patienten mit der gebotenen Sorgfalt und Zuwendung zu versorgen."

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Gleichstand bei Kandidaten-Duo: Neuwahl für HR-Intendantenamt nötig

-Stärkere Nachfrage nach Roséweinen geht mit neuem Image einher

-'Stromautobahn' nach Großbritannien soll Handel vereinfachen

-Umfrage: Unzufriedenheit auf dem Land mit Nahverkehrs-Takten

-Viele Kunden erwarten mehr Klimaschutz von ihrer Bank

-Sechs Wochen Vulkanausbruch - Tausende Touristen auf La Palma

-G20-Staaten wollen für bessere Verteilung von Impfstoffen sorgen

-ROUNDUP 2/Die Uhr tickt: Keine Annäherung im Fischereistreit in Sicht

-Umfrage: Unternehmen wollen 3G-Regeln für Büro und Produktion

-'Verdächtiges Paket' - Londoner Flughafen Stansted teils evakuiert

-Umfrage: Reiselust in Deutschland steigt wieder

-Baum umgestürzt: Zugverkehr nach Glasgow schwer gestört

-'Die Chefin' holt den Quotensieg für das ZDF

-Dortmund feiert Haaland-Ersatz Tigges - Rose: 'Am richtigen Ort'°

