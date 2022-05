dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP 2: Adler Group mit Milliardenverlust

LUXEMBURG - Der mit schweren Vorwürfen konfrontierte Immobilienkonzern Adler Group (ADLER) hat am Samstag trotz des Versagungsvermerks des Abschlussprüfers KPMG Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Damit sollen die Berichtspflichten gemäß den Bedingungen ihrer ausstehenden Anleihen erfüllt werden, wie die Gesellschaft bereits in der Nacht zum Samstag mitgeteilt hatte. Dabei legte der operative Gewinn zu, unter dem Strich stand wegen Abschreibungen aber ein Verlust von knapp 1,2 Milliarden Euro, nach plus 191 Millionen Euro vor einem Jahr.

Berkshire Hathaway von US-Starinvestor Buffett hält operativen Gewinn stabil

OMAHA - Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway von US-Staranleger Warren Buffett hat den operativen Gewinn zum Jahresstart wegen größere Belastungen in Teilen des Versicherungsgeschäfts nur konstant gehalten. Gestiegene Schadensforderungen beim Erstversicherer Geico belasteten die Resultate in dem Bereich, wie Berkshire Hathaway am Samstag in Omaha mitteilte. Der Betriebsgewinn blieb im ersten Quartal mit gut 7 Milliarden US-Dollar (6,7 Mrd Euro) auf dem Niveau des Vorjahres. Im Rückversicherungsgeschäft, bei der Güterbahngesellschaft BNSF sowie bei Fabrikationsunternehmen und im Einzelhandel lief es hingegen besser als vor einem Jahr.

ProSiebenSat.1-Chef ablehnend gegenüber Annäherung mit RTL

UNTERFÖHRING - ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE)-Chef Rainer Beaujean steht Annäherungsideen des Konkurrenten RTL Deutschland ablehnend gegenüber. "Diesem Land tut es gut, wenn es zwei private Fernsehunternehmen gibt, die auch im Sinne der Meinungsvielfalt im Wettbewerb miteinander stehen", sagte Beaujean der "Süddeutschen Zeitung" (SZ). Er verwies auch auf das Kartellrecht und einen großen Marktanteil von mehr als 70 Prozent, den man gemeinsam hätte.

Evonik will C4-Verbund mit Schwerpunkt in Marl veräußern

ESSEN - Der Chemiekonzern Evonik will mit dem Verkauf seines C4-Verbundes den Umbau vorantreiben. Zunächst stehe die rechtliche Verselbstständigung des Geschäfts an, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag auf Anfrage. Der Prozess werde einige Monate dauern, dann solle nach Möglichkeit ein Partner für den Bereich rund um petrochemische Zusätze für Kautschuk, Kunststoffe und Spezialchemikalien gefunden werden. Perspektivisch sei dann der Verkauf geplant. Das Segment steht mit 1,8 Milliarden Euro für rund zwölf Prozent des Konzernumsatzes. Die meisten der gut 500 Angestellten arbeiten im nordrhein-westfälischen Marl. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

Weiterer Erfolg für Ex-Wirecard-Chef im Streit mit Managerhaftpflicht

FRANKFURT - Ex-Wirecard (Wirecard)-Chef Markus Braun hat im Streit mit seiner Managerhaftpflichtversicherung über die Übernahme von Kosten einen weiteren Etappensieg erzielt. Die Versicherung umfasse bei kritischer Medienberichterstattung und einem deswegen drohenden Reputationsschaden auch vorläufigen Deckungsschutz für Public-Relations-Kosten, teilte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Freitag mit (Az.: 7 U 150/21). Mit dem Urteil bestätigte es eine Eilentscheidung vom November.

TV-Quoten: Silbereisen und DSDS hinter Andy Borg

BERLIN - Im Kampf der Samstagabendshows hat diesmal Andy Borg vor Florian Silbereisen gelegen. Die SWR-Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im Dritten des Südwestrundfunks sahen bundesweit im Schnitt 1,76 Millionen Menschen (7,1 Prozent ab 20.15 Uhr), während die dritte Liveshow des RTL-Castingklassikers (RTL) "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) 1,58 Millionen (6,9 Prozent) vor den Bildschirm lockte.

Haaland trauert um Berater Raiola - Transfer weiter in der Schwebe

DORTMUND/ROM - Keine Interviews, kein Rampenlicht - Erling Haaland mied trotz seiner drei Treffer die Öffentlichkeit. Wortlos und mit gesenktem Kopf machte sich der Dortmunder (BVB (Borussia Dortmund)) Torjäger nach dem 3:4 (2:2) im kleinen Revierderby gegen den VfL Bochum auf den kurzen Weg von der Kabine zum bereitgestellten Auto und verließ das Stadion. Seine Trauer über den Tod seines Berater Mino Raiola brachte er spät am Samstagabend mit einem emotionalen Abschiedspost zum Ausdruck. "Der Beste", schrieb der Norweger bei Instagram zu einem roten Herz und zu einem Bild, das ihn sitzend neben dem stehenden und ebenfalls lächelnden Italiener zeigt.

Heimwerker- und Gartenmärkte spüren Trend zum Selbstversorgertum

KÖLN - Infolge des Kriegs in der Ukraine und steigender Lebensmittelpreise versuchen offenbar immer mehr Menschen, sich selbst ein Stück weit mit Obst und Gemüse zu versorgen. Der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) berichtete von einer steigenden Tendenz beim Kauf von Saatgut und Anzuchtpflanzen sowie von einem gesteigerten Bedürfnis zum Selbstversorgertum.

Witsel bestätigt Abschied aus Dortmund zum Saisonende

DORTMUND - Der belgische Fußball-Nationalspieler Axel Witsel hat seinen Abschied von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) zum Saisonende bestätigt. "Wir kassieren zu viele Tore, das müssen wir in der nächsten Saison verbessern. Ich habe wir gesagt, aber ich werde in der nächsten Saison nicht mehr dabei sein", kommentierte der Mittelfeldspieler das 3:4 (2:2) des Bundesligisten am Samstag gegen den VfL Bochum. Sein Vertrag läuft in diesem Sommer aus. Die Vereinsführung hatte bereits vor Wochen signalisiert, die 2018 begonnene Zusammenarbeit mit dem Belgier nicht verlängern zu wollen. Für welchen Club er in Zukunft aufläuft, ließ der 33 Jahre alte Witsel offen.

Studie: Immer weniger Rabatt auf Neuwagen

DUISBURG/FRANKFURT - Auf dem deutschen Automarkt schwinden die Rabatte für Neuwagen weiter. Grund ist das knappe Angebot, das sich aus den Produktionsengpässen bei den Herstellern ergibt. Auch bei tageszugelassenen Fahrzeugen, jungen Gebrauchtwagen, den Vermieterfahrzeugen und den Rückläufern aus dem Leasinggeschäft war das Fahrzeugangebot im April äußerst eng, heißt es in der jüngsten Marktstudie des Duisburger "Center Automotive Research".

Weitere Meldungen

-'Big Brother Awards' an Lieferando und Klarna - Kritik an Vergabe

-Nord-Stream-Stiftung in MV ohne Rückendeckung aus Berlin gegründet

-Energiepreise: Vermieter wollen höhere Nebenkosten-Abschläge

-BVB-Boss Watzke zu Adeyemi: 'Müssen wir irgendwie hinkriegen'

-Münchner Hotels rechnen mit Wiesn-Buchungswelle am Wochenanfang

-Saison 2022 in Griechenland: Viele Touristen, zu wenig Arbeitskräfte

-ROUNDUP 2: Mercedes-Chef Källenius warnt vor Folgen von Gaslieferstopp

-CSU-Politiker will wegen Inflation Pause beim Rundfunkbeitrag

-Chipmangel plagt Fahrradhersteller

-Zentrale: Deutschland-Tourismus wird digitaler und nachhaltiger

-Buchungsplattform: E-Mietautos kaum gefragt

-ROUNDUP: Mehrere Verletzte und Schäden nach Tornado in US-Bundesstaat Kansas

-China lässt Gen-Soja aus Argentinien zu

-Netzagentur: Bei Gas-Engpass Auktionsmodell für Industrie denkbar

-Regierung will Start-up-Förderung auf Chancengleichheit prüfen

-Stirbt Deutschlands Spargel-Liebe aus? Umfrage zeigt Abkehr Jüngerer

-Solardach: Sehr wenige Gebäude des Bundes mit Photovoltaik°

